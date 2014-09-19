Арно Демар, Давид Годю, Стефан Кюнг и Тибо Пино продлили контракты с велокомандой Groupama-FDJ

Команда Groupama-FDJ продлила контракты с Тибо Пино, Арно Демаром, Давидом Годю и Стефаном Кюнгом

28-летний французский гонщик Арно Демар, 30-летний французский гонщик Тибо Пино, 26-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг и 23-летний французский гонщик Давид Годю продлили контракты с велокомандой Groupama-FDJ до конца 2023 года.

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Решение о продлении контрактов с этим квартетом гонщиком было само собой разумеющимся. Каждый из них внёс вклад в развитие команды. С момента основания мы всегда были заинтересованы подписывать велогонщиков на долгий срок.

Очень часто гонщики становились профессионалами в нашей команде, поэтому у нас складывались доверительные отношения, мы стремились идти вместе к достижению высоких целей. Я убеждён, что ради достижения высоких спортивных результатов необходимы долгосрочные контракты. История велоспорта это подтверждает.

Наши титульные спонсоры Groupama и FDJ продлили поддержку команды до 2024 года, тем самым выразив уверенность в нас. Поэтому мы смогли предложить Тибо Пино, Арно Демару, Давиду Годю и Стефану Кюнгу долгосрочный план работы».

Арно Демар: «В команде Groupama-FDJ я расту во всех смыслах этого слова. С 2011 года, когда был стажёром, и до сегодняшнего дня я мог рассчитывать на постоянную поддержку Марка Мадьо и всего персонала команды. Команда помогала мне добиваться крупных успехов, поддерживала в моменты сомнений.

Я подписал контракт ещё на три года, потому что верен команде и признателен за то, каким гонщиком стал. Мне повезло выступать в команде, которую поддерживают два верных спонсора. Контракт на три года – редкое явление в современном велоспорте. Он позволит вывести себя на новый виток, прогрессировать, имея долгосрочную перспективу. Спокойствие и уверенность мне необходимы, чтобы добиваться высоких результатов. И только велокоманда Groupama-FDJ может создать мне такие условия».

Давид Годю: «Счастлив, что команда и спонсоры верят в меня. Контракт до конца 2023 года – отличный способ претворить в жизнь проект, который мы начали четыре года назад. Команда дала мне время найти себя, влиться в команду и прогрессировать собственным темпом. Я смог подниматься шаг за шагом.

Сегодня можно сказать, что я закончил фазу обучения. Теперь у меня более активная роль в команде, со мной у руководства связаны большие ожидания. Я буду помогать лидерам, но также нацелен бороться за победу на значимых для меня гонках. Следующие три года будут интересными. Мне повезло, что команда предоставила мне такой шанс».

Стефан Кюнг: «Когда два года назад я решил присоединиться к команде Марка Мадьо, меня привлекла предложенная мне роль и научные исследования отдела, отвечающего за выступление команды. Я убедился, что попал по адресу. Девиз команды: «Желание преходяще, удовольствие постоянно». Теперь понимаю, что значат эти слова.

Команда Groupama-FDJ предоставила структуру для моего личного развития. Когда мы обсуждали продление контракта, быстро пришли к согласию. Я считаю, что верность – очень ценное качество. За два года я влился в команду и получил роль лидера. Теперь знаю, что способен приносить команде высокие результаты.

Мы прогрессируем вместе. И я работаю в команде, где могу продолжать развиваться в разных областях. Этот проект интересен именно потому, что мы продолжаем расти вместе. Кроме того, я принимаю участие в научных исследованиях отдела выступлений. Этот вклад ещё крепче связал меня с командой. Ко мне прислушиваются в вопросах оптимизации выступления. Такой подход – награда для спортсмена. Хочу продолжать работать в этом направлении с командой, которая верит в меня».

Тибо Пино: «Заинтересованность двух титульных спонсоров, продливших контракт с командой Groupama-FDJ до 2024 года, была решающим фактором в моём решении остаться. Возможность рассчитывать на верных спонсоров и партнёров позволяет нам спокойно развиваться. В этот кризис мы ещё раз убедились, как нам повезло, что у нас такие сильные и верные спонсоры.

Со спортивной точки зрения проект ставит планку всё выше и становится всё интереснее. Сегодня мы наблюдаем восхождение молодых ребят, таких, как Давид Годю или Валентин Мадуа, что привлекает к нам огромное внимание. Лично меня это стимулирует и заставляет работать, чтобы проявлять себя.

Я вхожу в свои лучшие годы, и у меня осталось бы чувство незаконченного дела, если бы оставил команду, где ещё не дописал свою историю. Твёрдо убеждён, что мы продолжим добиваться великолепных результатов, побеждать на лучших гонках. Тур де Франс, конечно, главная цель, которой полностью себя посвящаю».