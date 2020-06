Арно Демар, Давид Годю, Стефан Кюнг и Тибо Пино продлили контракты с велокомандой Groupama-FDJ

Цитата: SportSpirit

Прекрасная новость!



Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида.











Можно подробнее пожалуйста про документалку?

И, чтоб 2 раза не вставать, где можно скачать/посмотреть "All for One"

От себя скажу, что посмотрел на Нетфликсе The Least Expected Day: Inside the Movistar Team 2019. Рекомендую.