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Арно Демар, Давид Годю, Стефан Кюнг и Тибо Пино продлили контракты с велокомандой Groupama-FDJ

Команда Groupama-FDJ продлила контракты с Тибо Пино, Арно Демаром, Давидом Годю и Стефаном Кюнгом

 

Команда Groupama-FDJ продлила контракты с Тибо Пино, Арно Демаром, Давидом Годю и Стефаном Кюнгом

 

  28-летний французский гонщик Арно Демар, 30-летний французский гонщик Тибо Пино, 26-летний швейцарский гонщик Стефан Кюнг и 23-летний французский гонщик Давид Годю продлили контракты с велокомандой Groupama-FDJ до конца 2023 года.

 

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «Решение о продлении контрактов с этим квартетом гонщиком было само собой разумеющимся. Каждый из них внёс вклад в развитие команды. С момента основания мы всегда были заинтересованы подписывать велогонщиков на долгий срок.

 

  Очень часто гонщики становились профессионалами в нашей команде, поэтому у нас складывались доверительные отношения, мы стремились идти вместе к достижению высоких целей. Я убеждён, что ради достижения высоких спортивных результатов необходимы долгосрочные контракты. История велоспорта это подтверждает.

 

  Наши титульные спонсоры Groupama и FDJ продлили поддержку команды до 2024 года, тем самым выразив уверенность в нас. Поэтому мы смогли предложить Тибо Пино, Арно Демару, Давиду Годю и Стефану Кюнгу долгосрочный план работы».

 

  Арно Демар: «В команде Groupama-FDJ я расту во всех смыслах этого слова. С 2011 года, когда был стажёром, и до сегодняшнего дня я мог рассчитывать на постоянную поддержку Марка Мадьо и всего персонала команды. Команда помогала мне добиваться крупных успехов, поддерживала в моменты сомнений.

 

  Я подписал контракт ещё на три года, потому что верен команде и признателен за то, каким гонщиком стал. Мне повезло выступать в команде, которую поддерживают два верных спонсора. Контракт на три года – редкое явление в современном велоспорте. Он позволит вывести себя на новый виток, прогрессировать, имея долгосрочную перспективу. Спокойствие и уверенность мне необходимы, чтобы добиваться высоких результатов. И только велокоманда Groupama-FDJ может создать мне такие условия».

 

  Давид Годю: «Счастлив, что команда и спонсоры верят в меня. Контракт до конца 2023 года – отличный способ претворить в жизнь проект, который мы начали четыре года назад. Команда дала мне время найти себя, влиться в команду и прогрессировать собственным темпом. Я смог подниматься шаг за шагом.

 

  Сегодня можно сказать, что я закончил фазу обучения. Теперь у меня более активная роль в команде, со мной у руководства связаны большие ожидания. Я буду помогать лидерам, но также нацелен бороться за победу на значимых для меня гонках. Следующие три года будут интересными. Мне повезло, что команда предоставила мне такой шанс».

 

  Стефан Кюнг: «Когда два года назад я решил присоединиться к команде Марка Мадьо, меня привлекла предложенная мне роль и научные исследования отдела, отвечающего за выступление команды. Я убедился, что попал по адресу. Девиз команды: «Желание преходяще, удовольствие постоянно». Теперь понимаю, что значат эти слова.

 

  Команда Groupama-FDJ предоставила структуру для моего личного развития. Когда мы обсуждали продление контракта, быстро пришли к согласию. Я считаю, что верность – очень ценное качество. За два года я влился в команду и получил роль лидера. Теперь знаю, что способен приносить команде высокие результаты.

 

  Мы прогрессируем вместе. И я работаю в команде, где могу продолжать развиваться в разных областях. Этот проект интересен именно потому, что мы продолжаем расти вместе. Кроме того, я принимаю участие в научных исследованиях отдела выступлений. Этот вклад ещё крепче связал меня с командой. Ко мне прислушиваются в вопросах оптимизации выступления. Такой подход – награда для спортсмена. Хочу продолжать работать в этом направлении с командой, которая верит в меня».

 

  Тибо Пино: «Заинтересованность двух титульных спонсоров, продливших контракт с командой Groupama-FDJ до 2024 года, была решающим фактором в моём решении остаться. Возможность рассчитывать на верных спонсоров и партнёров позволяет нам спокойно развиваться. В этот кризис мы ещё раз убедились, как нам повезло, что у нас такие сильные и верные спонсоры.

 

  Со спортивной точки зрения проект ставит планку всё выше и становится всё интереснее. Сегодня мы наблюдаем восхождение молодых ребят, таких, как Давид Годю или Валентин Мадуа, что привлекает к нам огромное внимание. Лично меня это стимулирует и заставляет работать, чтобы проявлять себя.

 

  Я вхожу в свои лучшие годы, и у меня осталось бы чувство незаконченного дела, если бы оставил команду, где ещё не дописал свою историю. Твёрдо убеждён, что мы продолжим добиваться великолепных результатов, побеждать на лучших гонках. Тур де Франс, конечно, главная цель, которой полностью себя посвящаю».

  

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Теги к статье: Groupama-FDJ Тибо Пино Thibaut Pinot Арно Демар Arnaud Demare Стефан Кюнг Давид Годю Stefan Kung David Gaudu

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 4.05.2019

    Прекрасная новость! 

     

    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 

     

     

     

     

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: SportSpirit
    Прекрасная новость! 
     
    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 
     
     
     
     

    Можно подробнее пожалуйста про документалку?
    И, чтоб 2 раза не вставать, где можно скачать/посмотреть "All for One"
    От себя скажу, что посмотрел на Нетфликсе The Least Expected Day: Inside the Movistar Team 2019. Рекомендую.

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Комментарии

  • poshtet
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    poshtet-Фото

    Пусть Берналь сначала выиграет гранд-тур без случайностей (неожиданных оползней, когда все караулят капитана твоей комманды (Томаса), и т.д.) и только потом пускай делает такие громкие заявления.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Короче самая главная баталия ИНЕОС не в борьбе с соперниками, а внутрикомандная. Я не знаю, что Брейсфилд посулил Берналю, но знаю точно, что не согласен будет с его посулами старик Фруми. А Томас так по тихому тоже будет заезжать на финиш на сантиметр ближе и быстрее своих одноклубников. Типа, а я? Я тоже хочу дважды вписать свое имя. Вся эта катавасия с трехголовыми капитанами, точно к хорошему не приведет. Мувики не дадут соврать. Но если Берналю дали карт-бланш на свободное плавание, то топовым командам типа Астана, Мувистар, срочно искать бабло и побольше. Мистер Фруми на дороге не валяется. А все идет к этому. Нет дыма без огня. Фрум обижен и оскорблен. И его уход из команды дело времени. Бочковозом Берналя он никогда не будет. А Берналь, сильно много о себе возомнил, как и Ремко. Молодежь оборзела от дифирамбов знатоков и профессионалов велосипедного спорта, не уважают стариков, прут как паровозы. Как бы не сгорели от пыла и своего чистолюбия. Ару вам всем в пример. Ау.. Фабио.. Ты где? Не послушался своего земляка Нибали и сгорел от любви к деньгам. И вообще, делать прогнозы, пустая трата денег и нервов. Бкдем наблюдать.
  • Адриен
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    Адриен-Фото

    Ранняя спортивная победа - штука двоякая. Может быть предвестницей долговременных успехов, а может - яркой вспышкой, во время которой сгорает весь "порох"... Чтобы делать подобные заявления - как в статье - Берналю все же следует подтвердить свой класс, свой предполагаемый статус. Тогда будет все последовательно и логично. А пока это напоминает обычный юношеский максимализм - после высокого, но ЕДИНИЧНОГО взлета...

  • sashaney
    Арно Демар, Давид Годю, Стефан ... (2)
    sashaney-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Прекрасная новость! 
     
    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 
     
     
     
     

    Можно подробнее пожалуйста про документалку?
    И, чтоб 2 раза не вставать, где можно скачать/посмотреть "All for One"
    От себя скажу, что посмотрел на Нетфликсе The Least Expected Day: Inside the Movistar Team 2019. Рекомендую.

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Получив одобрение и напутствие от самого Эль-Пистолеро (который тоже пробовал и попытка ну почти (ну а чё) удалась) молодой Берналь решил(ся): "Куй железо не отходя от кассы пока горячо" (с). Тем более, что возможно Фруми на следующий год и уйдёт из ИНЭОСа, и тогда колумбиец 99% капитан на 2 из 3 ГТ сезона.

  • SportSpirit
    Арно Демар, Давид Годю, Стефан ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Прекрасная новость! 

     

    Нравится мудрость Мадьо, особенно после просмотра документалки о Пино после TDF-2019. Тибо вообще выпуклый персонаж) Жду красивой езды в горах от него и юного Давида. 

     

     

     

     

  • Shalam s Urala
    Насэр Буанни не войдёт в соста ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Насер, извини, но ты мне неприятен )) (по сумме эпизодов)

    но почему-то хочется, чтоб ты собрался и, наконец, вырезал уже все свои финиша!

    это же всегда круто - когда все уверены - этот боксёр уже не встанет, но он не только встаёт, но побеждает!!! )

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    У кого-то будет больше возможности изучить маршрут и потренироваться
    конечно, пара сотен км эт ему едва не за углом. но обычный пролог летают в городской черте на перекрытых дорогах. где в обычное время особо не поизучаешь и не потренируешься. если иметь в виду результат этих трень как точную раскладку по дистанции со всеми траекториями в гоночном темпе. такшт, скорее всего, все будут равных условиях - с картой пролога и просмотровым кругом
    если, конечно, для его тренек не устроят перекрытия движения

    Думаете, когда маршрут составляли, с ним не советовались? А треньки можно и на станке делать.

    Карту то с альтиметрией итальянцы рисовать будут. А к ним завсегда претензии были по части точности этих картинок))

  • Александра
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: Гонщик
    В нынешние времена упитанных гонцов в принципе не бывает , а Фрум никогда крепышом и не был , в горах это мешает .

     

    Крепыш крепышу рознь.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (23)
    Earl57-Фото

    Пидкок сказал, что по-взрослому шоссе до 2023 года ездить не будет. То есть пока естественным образом из андеров не выйдет. Говорит, что не торопится, ему есть чем заняться.
    А так он вроде Авенир ехать собирался в этом году. И его команда в списке на андеровское Джиро.
    Он в марте должен был ехать Cape Epic, уже в Кейптауне был, тренировался, но гонку отменили как и все другие, перенесли на следующий год.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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