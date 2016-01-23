Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

Велогонщики команды Movistar продемонстрировали новую велоформу на 2022 год

Photo (c) Movistar Team

Алехандро Вальверде, Энрик Мас, Аннемик ван Флётен, Эмма Норсгор и Маттео Йоргенсон продемонстрировали новую велоформу, в которой гонщики команды Movistar будут выступать в 2022 году. У команды сменился технический партнёр - производитель спортивной одежды, им стала компания “La Passione”, производитель премиум-одежды для велоспорта.

Джулиано Рагацци (Giuliano Ragazzi), основатель и исполнительный директор компании “La Passione”: «Как многие знают, страсть к велоспорту у меня с детства. Поэтому особенно горжусь, что мы достигли соглашения с командой. Наша компания сильно выросла за последние годы, мы чувствуем, что пришло время начать новую главу “La Passione”, войдя в профессиональный велоспорт в качестве партнёра команды Мирового тура. Мы выбрали Movistar как команду с большими традициями. Мы будем высоко ценить отклик и мнения спортсменов и спортивных директоров, чтобы продолжать улучшать наши продукты».

Новая велоформа более тёмного синего оттенка, неизменным останется логотип команды – волнистая буква 'M'.