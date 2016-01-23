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Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

Велогонщики команды Movistar продемонстрировали новую велоформу на 2022 год

Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

Photo (c) Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде, Энрик Мас, Аннемик ван Флётен, Эмма Норсгор и Маттео Йоргенсон продемонстрировали новую велоформу, в которой гонщики команды Movistar будут выступать в 2022 году. У команды сменился технический партнёр - производитель спортивной одежды, им стала компания “La Passione”, производитель премиум-одежды для велоспорта.

 

  Джулиано Рагацци (Giuliano Ragazzi), основатель и исполнительный директор компании “La Passione”: «Как многие знают, страсть к велоспорту у меня с детства. Поэтому особенно горжусь, что мы достигли соглашения с командой. Наша компания сильно выросла за последние годы, мы чувствуем, что пришло время начать новую главу “La Passione”, войдя в профессиональный велоспорт в качестве  партнёра команды Мирового тура. Мы выбрали Movistar как команду с большими традициями. Мы будем высоко ценить отклик и мнения спортсменов и спортивных директоров, чтобы продолжать улучшать наши продукты».

 

Новая велоформа более тёмного синего оттенка, неизменным останется логотип команды – волнистая буква 'M'.

 

Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

 

Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

 

Велокоманда Movistar представила велоформу на сезон 2022 года

 

 

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Теги к статье: Movistar

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.

    Вся жизнь это гонка.

  2. Walther

    Сегодня, 22:20 | Регистрация: 23.01.2016

    Красивое :)

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Комментарии

  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Walther-Фото

    Красивое :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.
  • Astanaforever
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .
  • Kay82
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Kay82-Фото

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  • дрокер
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    дрокер-Фото

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  • Ice
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Ice-Фото

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.

    При всем уважении к Поццо, он никогда не был на уровне лучших генеральщиков. Выше среднего, но с определенными пробелами, которые и не дали вырасти ему в генеральщика.

  • Astanaforever
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))
  • Earl57
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    Earl57-Фото
    Угу, его прям колотило. Лицо руками закрыл. Ван Арт, проходя мимо, его по плечу похлопал: "Да не переживай ты так. Чё уж там, ну бывает". Матье привык что его догоняют, а не он. И быть на протяжении 8-ми кругов из 9-ти в роли догоняющего для него сильный стресс. И то, догнал то Ван Арт и привез Ван Дер Пула. А на финише Матье сбросил Ван Арта. Уставшему Вауту просто нечем было уже добавить. И уже было фиолетово на результат, лишь бы эта гонка наконец закончилась.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    SportSpirit-Фото

    У Матье может быть нервный срыв? О-о)

    А вообще симптоматичный для него сезон (первый?), когда приходится пропускать календарь из-за беспокоящих травм. Они накапливаются и впоследствии могут быть взаимосвязаны (спина-колено).

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