Команда Groupama-FDJ о лидерах и целях на Тур де Франс-2022

Тибо Пино, Давид Годю и Майкл Сторер возглавят команду Groupama-FDJ на Тур де Франс-2022

В последний раз команда Groupama-FDJ праздновала победу на этапе Тур де Франс в 2019 году, когда Тибо Пино выиграл 14-й этап. В прошлом году Давид Годю (David Gaudu), стартовавший как капитан команды, финишировал на Тур де Франс 11-м.

Во время презентации команды генеральный менеджер Groupama-FDJ Марк Мадьо (Marc Madiot) подчеркнул, что в этом сезоне команда будет бороться за подиум Тур де Франс-2022.

Ядро команды на Тур де Франс-2022 составят 31-летний Тибо Пино, 25-летний Давид Годю, 24-летний новобранец команды Майкл Сторер, а также 28-летний Штефан Кюнг и 25-летний Валентин Мадуа.

Марк Мадьо: «На Тур де Франс мы поедем, ставя очень высокие цели. Мы хотим бороться за подиум. До Тура полгода, поэтому не могу сказать, кто будет основным лидером. На это повлияет развитие физической формы, обстоятельства гонки.

Посмотрим, как будет развиваться гонка, но судя по выступлению Майкла Сторера в горах, особенно на Вуэльте Испании, его тоже можно принимать в расчёт. В первую очередь команда строится вокруг Давида и Тибо, но если взглянуть на генеральную классификацию последних лет, да, Погачар выиграл, но скольких ребят, идущих позади него, вы смогли бы за шесть месяцев до старта представлять на подиуме или в топ-5?

Впервые за два года мы смогли собраться вместе всей командой, что очень благотворно действует. Сегодня мы уверены в одном – мы должны сделать 2022 год успешным.

Хочу, чтобы мы все чувствовали себя в одной лодке, гребли в одном направлении, чтобы суметь справиться с самыми большими трудностями велоспорта. Хочу, чтобы мои гонщики понимали – нет ничего невозможного. У нас есть лодка, наша лодка, которая называется Groupama-FDJ, и мы собираемся в ней плыть».

Подводя итоги прошлого года, спортивный директор команды Ивон Мадьо (Yvon Madiot) отметил, что команде, одержавшей 22 победы в сезоне, не хватило крупной победы:

«У нас ощущение, что чего-то не хватает – победы или результата, о котором мы бы вспоминали. Будь то Тур де Франс, классики. Наверное, нам не хватает «Победы» с большой буквы. Выиграй мы этап на Туре, думали бы о сезоне немного по-другому. Кажется, что у нас осталось незавершённое дело, и это расстраивает.

Для меня предельно ясно, что сезон 2021 года не был по-настоящему успешным. Были очевидные провалы, один из них – Тур де Франс. Мы многого ожидали, считали, что наша команда способна побеждать на любых рельефах. Но Штефан (Кюнг) финишировал вторым, проиграв гонщику, который стартовал последним (прим. VeloLIVE - на разделке 5 этапа Тур де Франс-2021 Кюнг проиграл Тадею Погачару). Всё свелось к деталям.

Я подчёркиваю, что нам не хватило запоминающейся победы, которая позволяет спокойно провести зиму. Поэтому в эту зиму мы задаём себе вопросы и хотим реванша. Мы собираемся работать, чтобы не повторять такого сезона. Конечно, мы разочарованы, потому что за последние годы привыкли побеждать на этапах Гранд-туров.

Конечно, и пессимистами быть не стоит. Многие команды были бы довольны 22 победами в сезоне. Но, учитывая уровень нашей организации, качества и способности персонала и гонщиков, то, сколько мы в них инвестировали, мы не можем быть довольны таким сезоном. Наши партнёры тоже предоставили нам всё, что необходимо для успеха. С этой точки зрения наши результаты не соответствовали способностям».

Тибо Пино: «Хочу снова выйти на свой уровень и побеждать в гонках. Хочу снова стать тем гонщиком, каким был до падения на Туре в 2020 году. Тур де Франс будет главной гонкой моего сезона и общей целью команды – подиума на Елисейских Полях».

Давид Годю: «Мне бы очень хотелось быть лидером на Туре. Но мы ещё не начали сезон, надо проявить себя в гонках. Цель на Тур де Франс – добиться лучшего из возможных результата, занять лучшую из возможных позицию в генеральной классификации, используя коллективную силу команды.

В прошлом году на Туре у меня был один плохой день. И он случился на самом неподходящем этапе. Это могло произойти с кем угодно в любой день.

Беспокоит ли меня это? Я бы сказал, нет, потому что это случилось единственный раз за весь год. Я вернусь на Тур в этом году и буду бороться. Просто надо скрестить пальцы, чтобы такое не повторилось. Как сказал Марк (Мадьо), мы готовы вступить в борьбу.

Я хочу трансформировать топ-10 в топ-5, топ-5 в подиумы, а если бы смог превратить подиумы в победы, было бы потрясающе. Тур де Франс – главная цель моего сезона, собираюсь вместе с командой бороться за подиум в генеральной классификации».