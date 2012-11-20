Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’Италия-2022 перед 18 этапом

Жуан Алмейда прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022 из-за положительного теста на Covid

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Жуан Алмейда (Joao Almeida) не выйдет на старт 18 этапа Джиро д’Италия-2022. Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что у 23-летнего португальского гонщика ночью появились симптомы простуды, тест на Covid показал положительный результат. У остальных гонщиков команды и персонала тесты на ковид негативные. Жуан Алмейда шёл 4-м в общем зачёте Джиро д’Италия-2022 после 17 этапа и планировал бороться за подиум Гранд-тура.

Микеле Де Гранди (Michele De Grandi), врач команды UAE Team Emirates: «Алмейда проснулся с болью в горле, тест на ковид дал положительный результат. Мы соблюдаем строгие правила профилактики. Помимо дезинфекции помещений, которыми ежедневно пользуются члены команды (технички, автобусы, номера отелей), наши спортсмены живут в отдельных комнатах, чтобы ограничить близкие контакты. Но, как мы видим, даже эти меры не гарантируют защиту на 100%».

Мауро Джанетти, глава команды: «Конечно, мы очень расстроены, потому что Жуан и команда великолепно выступали в гонке. Нашей целью был подиум Джиро, а также белая майка лучшего молодого гонщика. Но в таких условиях, когда приходят плохие новости, мы живём уже два года. Надо принять это и двигаться дальше. Самое важное, чтобы Жуан выздоровел как можно скорее».