VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’Италия-2022 перед 18 этапом

Жуан Алмейда прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022 из-за положительного теста на Covid

 

Жуан Алмейда сошёл с Джиро д’Италия-2022 перед 18 этапом

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Жуан Алмейда (Joao Almeida) не выйдет на старт 18 этапа Джиро д’Италия-2022. Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что у 23-летнего португальского гонщика ночью появились симптомы простуды, тест на Covid показал положительный результат. У остальных гонщиков команды и персонала тесты на ковид негативные.  Жуан Алмейда шёл 4-м в общем зачёте Джиро д’Италия-2022 после 17 этапа и планировал бороться за подиум Гранд-тура.

 

  Микеле Де Гранди (Michele De Grandi), врач команды UAE Team Emirates: «Алмейда проснулся  с болью в горле, тест на ковид дал положительный результат. Мы соблюдаем  строгие правила профилактики. Помимо дезинфекции помещений, которыми ежедневно пользуются члены команды (технички, автобусы, номера отелей), наши спортсмены живут в отдельных комнатах, чтобы ограничить близкие контакты. Но, как мы видим, даже эти меры не гарантируют защиту на 100%».

 

  Мауро Джанетти, глава команды: «Конечно, мы очень расстроены, потому что Жуан и команда великолепно выступали в гонке. Нашей целью был подиум Джиро, а также белая майка лучшего молодого гонщика. Но в таких условиях, когда приходят плохие новости, мы живём уже два года. Надо принять это и двигаться дальше. Самое важное, чтобы Жуан выздоровел как можно скорее».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 14:08 | Регистрация: 20.11.2012

    еще и ковид вмешался, а то мы про него забывать стали. даешь обезьянью оспу! в каких лабах ее изучали в последнее время, кстати? )

  2. Имя: svan

    svan

    Сегодня, 14:25 | Регистрация: 9.07.2016

    Да, блин, что за фигня. Конкуренция все меньше и меньше.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 14:47 | Регистрация: 4.07.2013

    Так, глядишь, Нибали и до пъедестала доедет.

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 4.08.2018

    Вчера был явно не в своей тарелке. Очень натужно ехал во второй половине этапа. Теперь понятна причина кризиса. 

  5. lazhu

    Сегодня, 15:24 | Регистрация: 14.03.2021

    каким образом Жоао стал Жуаном?

    1. VeloliveTeam

      Сегодня, 17:37 | Регистрация: 2.07.2016

      Согласно правилам португальско-русской транскрипции:
      João  Жуан
      (справочник Ермоловича)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 мая

Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious)

Mikel Nieve (Caja Rural - Seguros RGA)

Vinicius Rangel (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2022 (149)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)