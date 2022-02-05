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Марк Хирши не будет выступать в гонках до марта из-за операции на бедре

Менеджер команды UAE Team Emirates о перспективах Марка Хирши

 

  23-летний швейцарский велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Хирши (Marc Hirschi) сможет начать сезон 2022 года, в лучшем случае, не раньше конца марта, так как перенёс операцию на бедре. Менеджер команды Хошен Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxin) уверен, что верит в большой талант и характер Марка Хирши.

  Мачин был одним из тех, кто привёл Хирши в команду UAE Team Emirates, договорившись о досрочном расторжении контракта с предыдущей командой DSM.

  К 23 годам Марк Хирши является победителем этапа Тур де Франс, классики Флеш Валлонь, бронзовым призёром в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020, призёром Льеж-Бастонь-Льеж. В прошлом году Марк Хирши одержал победу на этапе Тура Люксембурга.

 

   Марк Хирши: «У меня была операция на правом бедре, которое вызывало проблемы последние три года. Врачи провели операцию на кости».

 

  Хошен Фернандес Мачин в интервью Cycling Weekly рассказал, что уверен в способностях Марка Хирши:

  «Для Марка прошлый год был сложным, травмы не позволили ему продемонстрировать, на что он способен. Он гонщик с огромным талантом, с прекрасными качествами. Лично мне он очень нравится, потому что он отличный парень, я абсолютно уверен в Марке. И я знаю, что когда он полностью восстановится, преодолеет свои травмы, то будет одним из самых впечатляющих гонщиков в велоспорте.

  У него есть характер, хватка, настрой на победу. Он нонконформист, его стиль – атаки. Именно такие гонщики мне нравятся. Таких гонщиков можно только поблагодарить, потому что он делает велоспорт зрелищным.

 

  Он восстанавливается, с ним всё в порядке. Сезон он начнёт позже, потому что в прошлом году  мы старались что-то придумать с его календарём гонок, но не хотим повторять того, что случилось в прошлом сезоне.

  Нам надо найти решение, позволить ему спокойно наслаждаться работой, велосипедом, работать, как ему нравится, чтобы не было никаких проблем. Когда он будет так работать, найдём гонки, которые ему подходят. Он очень важный гонщик в этой команде».

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi UAE Team Emirates

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Комментарии

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    дрокер-Фото

    Хорошее начало.

    Ремко выиграл 16 секунд у Сани, остальные в 31 секунде.

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Обычный старт Власова в начале сезона,с тех пор как он перешел в Прим.Лигу.Так что, удивлятся тут нечему.Пока нет полной таблицы результатов,чтобы сравнить его состояние с другими.Главное,чтобы он сохранил свой задор до старта основных гонок и не потерял его в середине большой майской гонки,к которой все остальные подойдут примерно  в одной кондиции.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У что, начнём болеть за Власова. Сегодня он не плохо выглядел, видно новая команда ему подходит.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (4)
    Sezar-Фото

    Власов отлично проехал.

    Забавно было слушать рассуждения Отара на кого работают Квики - на Якобсена или на Оноре:)

  • SportSpirit
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    И там с 95% вероятностью будут Ваут и Матье)

    Ван Арт конкретно говорил об этом во время недавней презентации JV, обосновывая отказ от ЧМ-2022 в первую очередь логистическими затратами, которые сбивают подготовку к сезону. Другое дело - близкий Хугерейд. Ну а для ван дер Пула это вообще родные места.
  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    следующий ЧМ-2023 будет в Hoogerheide - нет там ни песка, ни грязи, а асфальта и травы ещё больше.
    https://youtu.be/vCwxVpApUcc

  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (21)
    Виктор Сироткин-Фото
    Бланка получила серьезный контракт на шоссейный сезон и переключилась на подготовку к выступлению на асфальте, поэтому достижения в велокроссе её уже мало интересуют. К тому же, после происшествия с Amy Pieters весь SD Worx (да и всё сознательное вело-сообщество) находится в подавленном состоянии.
  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Sezar-Фото

    Да, интересно сравнить разделку, но с учетом того, что Ремко идет на генерал.

    Поскольку Том-не любитель форсировать события, думаю, их можно сравнивать на топовых однодневках.

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Превью (9)
    Earl57-Фото
    А мне интересно сравнить разделку Ремко и неопрофи - датчанином Прайс-Пейтерсоном и австралийцем Люком Платтом. У Аюсо разделки нет и вряд ли когда-нибудь появится.
    Еще было бы интересно сравнить Ремко и Пидкока на Альгарве. Но Пидкок наверняка будет вялый и расслабленный. Альгарве и так всего через две после ЧМ, так бельгийские телевизионщики еще уговаривают Тома показать майку на гонке в Бельгии. Он обещал подумать.
  • Earl57
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    Earl57-Фото

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