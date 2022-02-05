Марк Хирши не будет выступать в гонках до марта из-за операции на бедре

Менеджер команды UAE Team Emirates о перспективах Марка Хирши

23-летний швейцарский велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Хирши (Marc Hirschi) сможет начать сезон 2022 года, в лучшем случае, не раньше конца марта, так как перенёс операцию на бедре. Менеджер команды Хошен Фернандес Мачин (Joxean Fernández Matxin) уверен, что верит в большой талант и характер Марка Хирши.

Мачин был одним из тех, кто привёл Хирши в команду UAE Team Emirates, договорившись о досрочном расторжении контракта с предыдущей командой DSM.

К 23 годам Марк Хирши является победителем этапа Тур де Франс, классики Флеш Валлонь, бронзовым призёром в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020, призёром Льеж-Бастонь-Льеж. В прошлом году Марк Хирши одержал победу на этапе Тура Люксембурга.

Марк Хирши: «У меня была операция на правом бедре, которое вызывало проблемы последние три года. Врачи провели операцию на кости».

Хошен Фернандес Мачин в интервью Cycling Weekly рассказал, что уверен в способностях Марка Хирши:

«Для Марка прошлый год был сложным, травмы не позволили ему продемонстрировать, на что он способен. Он гонщик с огромным талантом, с прекрасными качествами. Лично мне он очень нравится, потому что он отличный парень, я абсолютно уверен в Марке. И я знаю, что когда он полностью восстановится, преодолеет свои травмы, то будет одним из самых впечатляющих гонщиков в велоспорте.

У него есть характер, хватка, настрой на победу. Он нонконформист, его стиль – атаки. Именно такие гонщики мне нравятся. Таких гонщиков можно только поблагодарить, потому что он делает велоспорт зрелищным.

Он восстанавливается, с ним всё в порядке. Сезон он начнёт позже, потому что в прошлом году мы старались что-то придумать с его календарём гонок, но не хотим повторять того, что случилось в прошлом сезоне.

Нам надо найти решение, позволить ему спокойно наслаждаться работой, велосипедом, работать, как ему нравится, чтобы не было никаких проблем. Когда он будет так работать, найдём гонки, которые ему подходят. Он очень важный гонщик в этой команде».