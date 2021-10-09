Алексис Брюнель – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с Алексисом Брюнелем

22-летний французский велогонщик Алексис Брюнель (Alexys Brunel) подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates, где будет выступать до конца 2023 года. Уроженец Булонь-сюр-Мер дважды становился чемпионом Франции в разделке среди андеров, выиграл андеровскую версию классики “Paris-Tours”.

Карьеру профессионального гонщика Алексис Брюнель начал в 2020 в команде Groupama-FDJ, принёс команде победу на этапе Etoile de Bessèges-2020.

Алексис Брюнель: «Очень рад присоединиться к команде UAE Team Emirates, одной из топовых команд в велоспорте. Это великолепный шанс для меня, поворотная точка в карьере, и я нацелен приложить максимум усилий».

Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernandez Matxin), генеральный менеджер команды: «Траектория карьеры Алексиса очень многообещающе идёт вверх. Мы надеемся, что он продолжит прогрессировать с нами как гонщик, и как человек. Считаем, что в нашей команде он будет играть очень важную роль, особенно на гонках классического стиля, и, конечно, в индивидуальных гонках на время, где он уже проявил свои способности. Он может стать ключевым помощником наших лидеров, а также получит возможность проявить себя».