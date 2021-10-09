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Алексис Брюнель – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с Алексисом Брюнелем

 

 

  22-летний французский велогонщик Алексис Брюнель (Alexys Brunel) подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates, где будет выступать до конца 2023 года. Уроженец Булонь-сюр-Мер дважды становился чемпионом Франции в разделке среди андеров, выиграл андеровскую версию классики “Paris-Tours”.

Алексис Брюнель – новый велогонщик команды UAE Team Emirates

 

  Карьеру профессионального гонщика Алексис Брюнель начал в 2020 в команде Groupama-FDJ, принёс команде победу на этапе Etoile de Bessèges-2020.

 

  Алексис Брюнель: «Очень рад присоединиться к команде UAE Team Emirates, одной из топовых команд в велоспорте. Это великолепный шанс для меня, поворотная точка в карьере, и я нацелен приложить максимум усилий».

 

  Хошеан Фернандес Мачин (Joxean Fernandez Matxin), генеральный менеджер команды: «Траектория карьеры Алексиса очень многообещающе идёт вверх. Мы надеемся, что он продолжит прогрессировать с нами как гонщик, и как человек. Считаем, что в нашей команде он будет играть очень важную роль, особенно на гонках классического стиля, и, конечно, в индивидуальных гонках на время, где он уже проявил свои способности. Он может стать ключевым помощником наших лидеров, а также получит возможность проявить себя».

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Теги к статье: Алексис Брюнель Alexys Brunel UAE Team Emirates

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Комментарии

  • velour
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    velour-Фото

    Вот уж во истину: "сила есть ума не надо". Мэтью продолжает отдавать заслуженные победы. Пора голову уже включать. Иначе, так и будет возить всех к финишу.

  • Coffe
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Coffe-Фото
    А как должен был поступить Кольбрелли?Притормозить на финише и пропустить вперёд Ван дер Пула? ‘’Да!’’-сказали бы одни.’’Вот это благородный поступок!’’.Но другие сказали бы ‘’Нет .Кольбрелли всё сделал правильно ‘’ . И хотя я не фан итальянца я сказал бы ‘’Нет’’ Ведь в историю запишут его имя,как победителя ПР.Имхо.
  • reforg34
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (36)
    reforg34-Фото
    Фрум? Может я что-то пропустил(есть ссылка на позитивный допинг) или это очередная клевета!
    У Контадора минимальный уровень кленбутерола нашли, а ничего что он долгое время был разрешен и в некоторых видах спорта сильно не банят за это.Если уж защищать кого-то - то Вальверде(за этикетку в пакете "АВ"), вот ни за что получил дисквалификацию
  • Dmitry5588
    Сонни Кольбрелли - победитель ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    из троих он должен быть четвертым 

  • Dmitry5588
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    Сонни надо в угол носом ставить .... стыдно должно быть ему 

     

  • Nathan
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Nathan-Фото
    Вот именно на таких гонках и рождаются Великие Чемпионы, о которых, потом будет вспоминать и слагать легенды, не одно поколение фанатов велоспорта. ВДП своей самоотверженной ездой, безусловно заслужил приз зрительских симпатий и лично я, запомню эту Рубэ, как гонку имени Матье Ван дер Пула. Надеюсь, в будущем, он выиграет еще не раз, ту же ПР или Фландрию и примеряет радужную майку. Ведь именно такой велоспорт мы и любим, когда спортсмен отдает всего себя гонке, не хитрит и не отсиживаться за спинами других. Мало кто вспоминает победы на Рубэ того же Шаванеля или Терпстры (хотя там были разные ситуации) и нынешнюю гонку, скорее будут вспоминать из-за сложных погодных условий, будут помнить невезучего Москона и как ВДП раздавал на брусчатке и пр. Сонни безусловно стал победителем этой гонки, но не чемпионом, по крайней мере для меня.
  • RVL
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    RVL-Фото

    Ох уж эти многостаночники...молодцы!

  • Ice
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    кому он там что дока3ывает? И3 спринтеров 3десь только аккерман, который в этом году вообще ничего не выигрывает. Если 3десь не выигрывать, то где тогда? 

    Никто не вспомнит, когда и как выигрывал. А пальмарес будут видеть все) Неважно где, главное - побеждать. Кэв других спринтеров не разгонял, победил всех, кто был, к нему какие притензии?)

  • Ice
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (48)
    Ice-Фото

    Цитата: 1587
    МВДП все понимал задолго до финиша. Несколько раз пытался уехать от своей группки на брусчатке, когда догоняли Москона, но... не вышло. Расклад был понятен. МВДП не уехал, Кольбрелли усидел. Финиш. Никаких претензий быть не может.
    PS болел за МВДП.

    Предсказуемо и понятно. Ругать Кольбрелли не стоит, это часть спорта. Как показывпает жизнь, карма настигает всех, всем хитрецам воздается по заслугам) 

  • старт-шоссе 82
    Джанни Москон 4-й на Париж-Руб ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет.=

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Герой гонки.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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