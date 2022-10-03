Велокоманда UAE Team Emirates не продлит контракт с Фернандо Гавирией

Фернандо Гавирия переходит в команду Movistar?

Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что не планирует продлять контракт с Фернандо Гавирией (Fernando Gaviria). 28-летний колумбийский спринтер пришёл в команду UAE Team Emirates в 2019 году из команды Quick-Step. За это время он одержал 15 побед, среди которых этап Джиро д’Италия в 2019 году. В этом сезоне Гавирия принёс команде две победы на двух этапах Тура Омана, на Джиро д’Италия-2022 колумбийский спринтер трижды финишировал в топ-3, но победы на этапе не добился.

О том, что UAE Team Emirates не планирует продление контракта с Фернандо Гавирией, в интервью VeloNews рассказал менеджер команды Хошеан Мачин (Joxean Fernández Matxin). Мачин пояснил, что команда не сомневается в уроне таланта гонщика, но недовольна его мотивацией.

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Хошеан Мачин: «С нами он дальше выступать не будет. Считаю, что уровень таланта Гавирии на 12, если соотносить с 10. Он очень, очень талантлив. Лично я думаю, что он – один из лучших спринтеров. Но проблема в том, что уровень его работы – 5 или 6 из 10. Он стартует в гонках, набрав форму 8 уровня, а другие гонщики выступают на уровне 9, 10, или даже 11 и 12. Они тренируются очень профессионально.

Гавирии необходимо сменить настрой, мотивацию, чтобы повысить свой уровень. Я отлично его знаю, мы работали вместе в команде Quick-Step, я помогал ему заключить контракт с UAE. Но считаю, что ему нужно поменять менталитет, фокус, надо настроиться на новые цели».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Фернандо Гавирия близок к заключению контракта с велокомандой Movistar.