VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда UAE Team Emirates не продлит контракт с Фернандо Гавирией

Фернандо Гавирия переходит в команду Movistar?

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates сообщила, что не планирует продлять контракт с Фернандо Гавирией (Fernando Gaviria). 28-летний колумбийский спринтер пришёл в команду UAE Team Emirates в 2019 году из команды Quick-Step. За это время он одержал 15 побед, среди которых этап Джиро д’Италия в 2019 году. В этом сезоне Гавирия принёс команде две победы на двух этапах Тура Омана, на Джиро д’Италия-2022 колумбийский спринтер трижды финишировал в топ-3, но победы на этапе не добился.

 

  О том, что UAE Team Emirates не планирует продление контракта с Фернандо Гавирией, в интервью VeloNews рассказал менеджер команды Хошеан Мачин (Joxean Fernández Matxin). Мачин пояснил, что команда не сомневается в уроне таланта гонщика, но недовольна его мотивацией.

 

Велокоманда UAE Team Emirates не продлит контракт с Фернандо Гавирией

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Alex Broadway

 

  Хошеан Мачин: «С нами он дальше выступать не будет. Считаю, что уровень таланта Гавирии на 12, если соотносить с 10. Он очень, очень талантлив. Лично я думаю, что он – один из лучших спринтеров. Но проблема в том, что уровень его работы – 5 или 6 из 10. Он стартует в гонках, набрав форму 8 уровня, а другие гонщики выступают на уровне 9, 10, или даже 11 и 12. Они тренируются очень профессионально.

  Гавирии необходимо сменить настрой, мотивацию, чтобы повысить свой уровень. Я отлично его знаю, мы работали вместе в команде Quick-Step, я помогал ему заключить контракт с  UAE. Но считаю, что ему нужно поменять менталитет, фокус, надо настроиться на новые цели».

 

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Фернандо Гавирия близок к заключению контракта с велокомандой Movistar.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

4 октября 2022

Binche - Chimay - Binche

6 октября 2022

Gran Piemonte

6 октября 2022

Paris - Bourges

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравился ли Вам чемпионат мира по велоспорту-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Pi-man-Фото

    У Мохорича 25 бонусных секунд,
    У Вингегора - 20

    сообщает нам Procyclingstats

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    RVL-Фото

    Скорее всего -это точно?

    А если может?)) То речь идёт?

    Это ваша логика или репост?

    Ну и выводы))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Earl57-Фото

    На последнем заседании исполкома ВАДА было принято решение о запрете трамадола на соревнованиях во всех видах спорта. Сейчас это запрещено только в нескольких дисциплинах. Это существенно уменьшает шансы Кинтаны на выигрыш дела в САС. Сначала он говорил, что трамадол никогда не употреблял вообще, но в САС он оспаривает правомочность запрета трамодола в велоспорте. Мол в UCI не имели права запрещать использование препарата, разрешенного ВАДА. Вероятно юристы объяснили ему, что бесполезно отрицать наличие трамодола в двух тестах, сделанных в разные дни гонки.

    Разрыв уже заключенного контракта с Аркеа последовал после объявления о решении ВАДА. Скорее всего, он уже не может гоняться без трамадола и поэтому сразу стал не нужен Аркеа... Так что о сильном генеральщике речи уже не идет.

  • Ukrohypocrite
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Ukrohypocrite-Фото
    Великая сила стратегов Джумбо, которая не смогла отрядить гонцов на промежуточные спринты
  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    RVL-Фото

    Вингегор также ловил бонификации и набирал преимущество....



    Есть тут математик? Ну подбить бонусы вини и мати? ))

  • Earl57
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    Мохорич не выиграл ни одного этапа, однако победил в генерале, опередив на 1 сек Вингегора, выигравшего на гонке два этапа. Вот она, великая сила бонификаций))

  • Esperus2006
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AAA
    А он Астане нужен?
    Нибали уходит, и из многодневщиков только Лопес по сути. Кого то сильного выцепить шансов почти нет
  • Сережка СЧ
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Сережка СЧ-Фото

    Я не делала ничего плохого, ничего противозаконного, поэтому хочу защищать себя.

    * * *

    Всегда с интересом читаю Ваш сайт, но ошибка в этом абзаце слегка огорчила.

  • nightbuster33
    Giro dell'Emilia-2022. Резуль ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Городские кольцевые гонки во многом отличаются от шоссейных. Не все готовы к рванному ведению гонки,для этого надо быть специалистом в подготовке к ней. Гонщики, привыкшие с самого начала гонки занимать позицию в конце пелетона в итоге оказываются в списке DNF. Ибо городские власти незаинтеоесованы в замедлении движения транспорта в городской черте длительное время из-за отставшихся и,которые уже не оказывают никакого влияния на результаты гонки.

  • Kay82
    Giro dell'Emilia-2022. Резуль ... (8)
    Kay82-Фото
    или нет?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 октября

Alex Dowsett (Israel - Premier Tech)

4 октября

Julien Simon (Team TotalEnergies)

Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4946
2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
9 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2059
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2022 (9)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)