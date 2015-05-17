Велокоманда UAE Team Emirates подписала 5-летний контракт с Хуаном Аюсо

17-летний Хуан Аюсо подписал 5-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Велокоманда Мирового тура UAE Team Emirates объявила о подписании 5-летнего контракта с 17-летним испанским велогонщиком Хуаном Аюсо (Juan Ayuso). Он является действующим чемпионом Испании в групповой гонке среди юниоров, а также бронзовым призёром индивидуальной гонки на время среди юниоров.

Photo: Alberto Brevers/UAE Team Emirates

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что по плану развития первый год (2021) Хуан Аюсо проведёт в любительской команде, чтобы набраться опыта и постепенно переходить на уровень профессионала.

Хуан Аюсо, уроженец провинции Аликанте, привлёк внимание менеджера команды UAE Team Emriates Хошеана Мачина Фернандеса (Joxean Matxin Fernandez), который давно заметил молодого талантливого спортсмена.

Хошеан Мачин Фернандес: «За Хуаном мы долго следили. Не секрет, что нам нравится работать с молодыми талантливыми гонщиками. Хуан точно один из них. У него правильный баланс физических способностей и отличной головы на плечах. Вместе с Хуаном и его родителями мы обсуждали средне- и долгосрочный планы его развития.

Идея в том, чтобы его переход на уровень команды Мирового тура совершался постепенно. Вместе с Хуаном и его семьёй мы пока ещё решаем, где ему лучше провести первый год его контракта – будет ли это континентальная команда или команда профессионального уровня.

Прошлой зимой он приехал в наш тренировочный лагерь. Команда предоставила ему велосипед, мы помогали ему во всём. В прошлом году он исключительно сильно выступал на уровне юниоров, и свою силу показал снова в начале этого сезона.

Мы хотим дать ему время развиться и как велогонщику, и как личности. На данный момент приоритет – чтобы велосипед приносил ему удовольствие. У нас в перспективе пять лет с Хуаном, он – часть долгосрочного проекта команды UAE Team Emirates».

Хуан Аюсо: «На данный момент я универсал, но думаю, в будущем буду развиваться больше как горняк. Первый контакт с командой у меня состоялся в середине прошлого года через Мачина, потом я лучше узнал команду во время их тренировочного лагеря.

В лагере я смог посмотреть, как команда работает. Меня очень впечатлило, как хорошо выстроена структура команды, какая великолепная атмосфера между гонщиками. Я выбрал UAE Team Emirates, а не какую-то другую команду, потому что настрой команды очень похож на мой – высокие амбиции и упорный труд, который за ними стоит.

Команда относительно новая, каждый год она двигается вперёд гигантскими шагами. Не сомневаюсь, что эта команда в ближайшем будущем станет лучшей командой Мирового тура».