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Велокоманда UAE Team Emirates подписала 5-летний контракт с Хуаном Аюсо

17-летний Хуан Аюсо подписал 5-летний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

 Велокоманда Мирового тура UAE Team Emirates объявила о подписании 5-летнего контракта с 17-летним испанским велогонщиком Хуаном Аюсо (Juan Ayuso). Он является действующим чемпионом Испании в групповой гонке среди юниоров, а также бронзовым призёром индивидуальной гонки на время среди юниоров.

 

Велокоманда UAE Team Emirates подписала 5-летний контракт с Хуаном Аюсо

 

 

Photo: Alberto Brevers/UAE Team Emirates

 

  В пресс-релизе команды UAE Team Emirates сообщается, что по плану развития первый год (2021) Хуан Аюсо  проведёт в любительской команде, чтобы набраться опыта и постепенно переходить на уровень профессионала.

 

  Хуан Аюсо, уроженец провинции Аликанте, привлёк внимание менеджера команды UAE Team Emriates Хошеана Мачина Фернандеса (Joxean Matxin Fernandez), который давно заметил молодого талантливого спортсмена.

 

  Хошеан Мачин Фернандес: «За Хуаном мы долго следили. Не секрет, что нам нравится работать с молодыми талантливыми гонщиками. Хуан точно один из них. У него правильный баланс физических способностей и отличной головы на плечах. Вместе с Хуаном и его родителями мы обсуждали средне- и долгосрочный планы его развития.

 

  Идея в том, чтобы его переход на уровень команды Мирового тура совершался постепенно. Вместе с Хуаном и его семьёй мы пока ещё решаем, где ему лучше провести первый год его контракта – будет ли это континентальная команда или команда профессионального уровня.  

 

Прошлой зимой он приехал в наш тренировочный лагерь. Команда предоставила ему велосипед, мы помогали ему во всём. В прошлом году он исключительно сильно выступал на уровне юниоров, и свою силу показал снова в начале этого сезона.

 

  Мы хотим дать ему время развиться и как велогонщику, и как личности. На данный момент приоритет – чтобы велосипед приносил ему удовольствие. У нас в перспективе пять лет с Хуаном, он – часть долгосрочного проекта команды UAE Team Emirates».

 

  Хуан Аюсо: «На данный момент я универсал, но думаю, в будущем буду развиваться больше как горняк. Первый контакт с командой у меня состоялся в середине прошлого года через Мачина, потом я лучше узнал команду во время их тренировочного лагеря.

 

  В лагере я смог посмотреть, как команда работает. Меня очень впечатлило, как хорошо выстроена структура команды, какая великолепная атмосфера между гонщиками. Я выбрал UAE Team Emirates, а не какую-то другую команду, потому что настрой команды очень похож на мой – высокие амбиции и упорный труд, который за ними стоит.

 

  Команда относительно новая, каждый год она двигается вперёд гигантскими шагами. Не сомневаюсь, что эта команда в ближайшем будущем станет лучшей командой Мирового тура».

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Теги к статье: UAE Team Emirates Хуан Аюсо Juan Ayuso

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  1. paziz

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 10.02.2018

    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут

  2. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 21.12.2019

    Не рано? 17 лет всё-таки

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:33 | Регистрация: 17.05.2015

      Чтобы другие не перехватили.

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Комментарии

  • Адриен
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Адриен-Фото
    Чтобы другие не перехватили.
  • paindoc
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    paindoc-Фото
    Не рано? 17 лет всё-таки
  • EL-Fenomeno
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, елси брать Испанию, Италия и Францию, то больше всех пострадают именно испанцы. Без классик, один ГТ и то урезанный. За Бельгию и Нидерланды пожалуй отдельный тема разговор нужен.

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

    Объявить - не значит провести. В январе, даже в начале февраля, мы все думали, как же хорошо: ПН + ТА, потом любимые всеми весенние однодневные классики, ну а в мае уже и Джиро на подходе. А тут бац - ВИРУСня на горизонте и тащит за собой тащит КАРАНТИН и орёт: "А меня вы то забыли спросить? Ну я вам то устрою, целый год помнить будете!"

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020 сокращена ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги идут на все жертвы только бы "спасти" свой ГТ.
    А неплохо так первый же этап и ФИНИШная горка на 7км.+ со средним градиентом в 6%+

    Нидерланды негодуют, но как и Венгрия с/на Джиро имеют теперь "козырное" право на "Большой старт" в будущем.

  • paziz
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    paziz-Фото
    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут
  • SportSpirit
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Преинтереснейший персонаж, ага )
  • Shalam s Urala
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

  • Адриен
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Адриен-Фото
    Всё правильно. Только - на мой взгляд - ВОЗ то не при чём. Помните - "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад !". Это я об ОБЩЕСТВЕ в целом. Повторюсь - в 1968 году во время пандемии гонконгского гриппа такой реакции , такой паники НЕ БЫЛО. А почему ? Тогда общество состояло из ОТДЕЛЬНЫХ, самостоятельных граждан. А сейчас сработал ЭФФЕКТ ТОЛПЫ. Ведь современные средства коммуникации превратили общество в толпу - все вроде бы физически по домам, по рабочим местам, но СЕТЬ ставит всех рядом - плечом к плечу, информация и дезинформация разлетаются мгновенно. И получается толпа, рой с общим настроем, с общими испугами,поведением, управляемый и направляемый... И это не чей-то там заговор или спецоперация. Просто иначе уже быть не может.Такой закон. Толпы...
  • Адриен
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Адриен-Фото

    По большому счету, все эти объявления о сроках возвращения к нормальной жизни следует делать только тогда, когда ученые, специалисты ДО КОНЦА выяснят природу этой заразы ,  её свойства и особенности. Еще не известно - сезонная она или нет. Или - какое время держится иммунитет у переболевших. Или - какое влияние оказывает вирус на организм в долгосрочной перспективе. Одни вопросы... Но планирование создает видимость деятельности, НАДЕЖДУ. А без неё, как известно, вообще кранты... Поэтому - пусть UCI резвится, рассматривает и пересматривает календарь , а чем и КОГДА всё это завершится - ???

  • Sezar
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Sezar-Фото

    Мда, устроить всеобщий паралич не то же самое, что из него вылезти. Дурное дело всегда нехитрое. Надеюсь однажды в отношении ВОЗ и близких к ним фигурантов будет проведено расследование на предмет того чем руководствовались, каких "результатов" достигли и т п. Мне даже интересно под какими предлогами они будут запрещать соревнования и в 2021 году. Насколько долго им будут прощать все косяки и как далеко в этом они смогут зайти.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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