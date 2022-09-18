Адам Йейтс подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Адам Йейтс переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Адам Йейтс (Adam Yates) подписал контракт с велокомандой UAE Team Emirates, где будет выступать до конца 2025 года. Последние два года 30-летний британский велогонщик выступал в британской команде INEOS Grenadiers, которой принёс 4 победы , а также 4-е место на Вуэльте Испании-2021 и топ-10 генеральной классификации на Тур де Франс в этом году.

Всего за карьеру, которую начал в 2014 году в австралийской команде Orica, Адам Йейтс одержал 18 побед, в том числе занял 1-е место в общем зачёте на Туре Объединённых Арабских Эмиратов в 2020 году. Адам Йейтс принял участие в 11 Гранд-турах, все проехал до конца. Его лучший результат помимо 4 места на Вуэльте Испании-2021 – 4-е место на Тур де Франс в 2016 году.

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Адам Йейтс: «Очень рад присоединиться к команде UAE Team Emirates. Я видел, как росла команда в последние годы, не мог отказаться от возможности выступать здесь. Чувствую, что подхожу к пику своей карьеры, команда UAE Team Emirates позволит мне проявить свой максимум. С нетерпением жду начала совместной работы со многими топовыми гонщиками мира, хочу внести свой вклад в команду, чтобы она стала номером 1 в мире».

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Адама в нашей команде. Он умеет побеждать, его высокие результаты на многочисленных гонках впечатляют. Он проявил талант и стабильность выступления. Мы все знаем, что у него великолепный стиль ведения гонок. Считаем, что он прекрасно впишется в структуру нашей команды, которую мы продолжаем укреплять на предстоящие годы».