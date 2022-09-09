 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:48
Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера Вуэльты Испании-2022 на этапе с финишем на высоте 2512 м
22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022 с набором высоты 4 000 м и финишем на самой высокой точке этого выпуска испанского Гранд-тура - 2512 м в подъём особой категории.
В группе генеральщиков гонка взорвалась на первых 500 метрах финального подъёма Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяженность 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%).
Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Quick-Step Alpna Vinyl Team
Ремко Эвенепул возглавил группу, в которой остались лишь его ближайшие соперники в общем зачёте – Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan).
За 15 км до финиша у Эвенепула появился помощник – Луис Верваке, бывший в отрыве дня, помог своему капитану. За 11 км до финиша атаковал Мигель Анхель Лопес, за которым уехал и Энрик Мас. На финальном километре от Ремко Эвенепула уехал и Примож Роглич, но в итоге бельгийский гонщик потерял на финише относительно своего ближайшего соперника 15 секунд. Энрик Мас, финишировавший 2-м, выиграл у Ремко Эвенепула 36 секунд + 6 секунд бонификации.
Перед финальной неделей Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1 минуту 34 секунды над Приможем Рогличем и в 2 минуты 1 секунду над Энриком Масом.
Ремко Эвенепул: «Этим утром почувствовал, что нога идёт лучше, чем в субботу. Поэтому я не волновался, был уверен всё время, пока остальные задавали эту безумную скорость от подножия финального подъёма. Впервые в карьере я финишировал на такой высоте, но я продолжал бороться, продавливал, пока соперники старались осложнить мне гонку. Важно оставаться спокойным и уверенным. Я доволен, как прошёл этап, потому что я проиграл совсем немного.
Я рад, что завтра день отдыха. После падения всё ещё есть неудобство, но с каждым днём мне всё лучше. Теперь главное – восстановиться перед финальной неделей, которую надо начать со свежим настроем. У меня хорошее преимущество, команда продолжает великолепно работать, сегодня вы снова это могли видеть.
У нас тот же настрой и мотивация. Третья неделя – совсем другая история. Горы уже не будут супертяжёлыми. Думаю, вчера у меня был ужасный день, сегодня было лучше».
Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2022
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