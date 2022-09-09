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Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера Вуэльты Испании-2022 на этапе с финишем на высоте 2512 м

 

 

  22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022 с набором высоты 4 000 м и финишем на самой высокой точке этого выпуска испанского Гранд-тура - 2512 м в подъём особой категории. 

  В группе генеральщиков гонка взорвалась на первых 500 метрах финального подъёма Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяженность 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%).

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Quick-Step Alpna Vinyl Team

 

  Ремко Эвенепул возглавил группу, в которой остались лишь его ближайшие соперники в общем зачёте – Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan).

  За 15 км до финиша у Эвенепула появился помощник – Луис Верваке, бывший в отрыве дня, помог своему капитану. За 11 км до финиша атаковал Мигель Анхель Лопес, за которым уехал и Энрик Мас. На финальном километре от Ремко Эвенепула уехал и Примож Роглич, но в итоге бельгийский гонщик потерял на финише относительно своего ближайшего соперника 15 секунд. Энрик Мас, финишировавший 2-м, выиграл у Ремко Эвенепула 36 секунд + 6 секунд бонификации.

 

  Перед финальной неделей Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1 минуту 34 секунды над Приможем Рогличем и в 2 минуты 1 секунду над Энриком Масом.

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

  

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 15-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Ремко Эвенепул: «Этим утром почувствовал, что нога идёт лучше, чем в субботу. Поэтому я не волновался, был уверен всё время, пока остальные задавали эту безумную скорость от подножия финального подъёма. Впервые в карьере я финишировал на такой высоте, но я продолжал бороться, продавливал, пока соперники старались осложнить мне гонку. Важно оставаться спокойным и уверенным. Я доволен, как прошёл этап, потому что я проиграл совсем немного.

 

  Я рад, что завтра день отдыха. После падения всё ещё есть неудобство, но с каждым днём мне всё лучше. Теперь главное – восстановиться перед финальной неделей, которую надо начать со свежим настроем. У меня хорошее преимущество, команда продолжает великолепно работать, сегодня вы снова это могли видеть.

  У нас тот же настрой и мотивация.  Третья неделя – совсем другая история. Горы уже не будут супертяжёлыми. Думаю, вчера у меня был ужасный день, сегодня было лучше».

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    M-07-Фото
    Никогда горы не ехал человек хорошо, ещё весной даже два горных этапа на недельках не тянул, а там были далеко не такие горы, как на ГТ, и тут как попёр на уровне топового горняка. Всё честно, конечно, как и с престарелым внезапно воскресшим спринтером в той же команде. Ещё более странные скачки были у Фрума, когда он вообще ничего нигде не показал и внезапно в 26 лет чуть не выиграл Вуэльту, в один момент из ноунеймов став доминатором, и Томаса, который ни когда весь ГТ ровно не проезжал, и вдруг выиграл Тур именно тогда, когда надо было, ибо Фрум поехал за Джиро.
    Извините, но в то, что такие скачки могут быть честными, я не верю.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    Velolife-Фото

    Момент истины наступил: Primo? не станет победителем 77-й Vuelta. Но останется на подиуме. Remco выдержал экзамен на «королевском» этапе. А Thymen Arensman, отвозив Romain Bardet в качестве domestique, может стать сам протагонистом DSM. Ведь он мог бы уже на 9-м этапе сыграть эту роль. Но не случилось. Слишком осторожным оказалось его начальство. А кто не рискует, тот, как известно, не открывает на подиуме шампанское и не пьёт его с командой на дружеской послеэтапной «попойки». Но теперь наконец-то DSM смогли «пригубить» Asti.

  • serghi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    serghi-Фото
    Ну то что у Ремко есть боссы, ничего удивительного, у всех остальных гонцов они тоже имеются. Хотелось бы подробнее узнать, что значит: «но точно в традициях Лефевра»? Если Вы намекаете на применение запрещённых препаратов, то напомните, в каких допинговых скандалах засветились гонщики Quickstep, что-то за последние 13 лет ни одного не припомню. Личные догадки и предположения, без каких либо доказательств, не интересуют, от слова «совсем».
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    Kay82-Фото
    Хитромудрый минус поставил
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    uran-Фото
    Ремко, конечно, не пархает как Тадей в 2020 без команды, но шансы после сегодняшнего этапа на тройку очень высоки. Рогличу нужно искать везде лазейки, где выбить Эвенепула из колеи, заставить нервничать и проиграть. Иначе повторится история с Карапасом.
  • микеле оп-оп-оп
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Однако. 

    Эвенпул почти умер на тяжёлом этапе вчера и почти воскрес на тяжелейшем сегодня. На историю с Лэндисом это конечно не тянет, но точно в традициях Лефевра. 

    Для почитателей таланта Ремко: парень честно делает свою работу, но у него есть боссы. Поэтому со всем уважением и ничего личного. 

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    nightbuster33-Фото

    У Астаны не хватило одного развозящего перед последним подъемом.Сидя за Ремко все чувствовали себя комфортно,поэтому рывок Лопеза был не вполне удачным и не хорошо согласован с Крузом,который в свою очередь был уже "тепленький".Да и рывок этот угрожал только одному Мак(у).А развозящий сделал бы Мак(а) почти никаким.Как тут не вспомнить(Царство ему небесное!)СКАРПОНИ в последней победной гонке для Нибали Джиро Италии.И все таки сделали не плохой результат,сократили ,и на много,разрывы с впереди идущими.Надежда,на предстоящий,после дня отдыха и этапа,последний дуплет горных этапов.

  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    Karmatron-Фото
    А я бы сказал, что для Ремко это тактический выигрыш: на этапе, где малышу предрекали разнос, он проиграл всего 15 сек. Ремко, я думаю, смотрел ТДФ и видел, чем чреваты ответы на все атаки соперников.
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    Серафим-Фото

     Тем временем проехавший Вуэльту невидимкой Поццовиво сошел с гонки невидимым.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    Рогла грамотно этап провел... не тянулось у самого.. выжал максимум из непростого дня..
    А Ремко... ему это по дилетантски позволил....
    Аренсман просто человечищще... аплодисменты
    Грамотно то грамотно, но фактически Вуэльта проиграна, только форс-мажор теперь может помешать Ремко, полторы минуты проиграть негде. 

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