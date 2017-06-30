VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: «Моей целью на Вуэльте Испании-2022 остаётся победа на этапе»

Ремко Эвенепул о целях на Вуэльту Испании-2022 и итогах первой недели

 

  Ремко Эвенепул с оптимизмом и уверенностью начинает вторую неделю Вуэльты Испании-2022.  Бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl, в свои 22 года выигравший 9 многодневных гонок, впервые в карьере лидирует на Гранд-туре. В интервью накануне индивидуальной гонки на время 10-го этапа, которая откроет вторую неделю испанского Гранд-тура, Ремко Эвенепул сказал, что его главной целью остаётся победа на этапе.

 

Ремко Эвенепул: «Моей целью на Вуэльте Испании-2022 остаётся победа на этапе»

 

  Ремко Эвенепул: «Пока что гонка была очень трудной, более 2000 м набора высоты каждый день, больше 4000 метров в прошлый уик-энд. Усталость увеличивается, но, несмотря на всё это, я спокоен перед горами. Знаю, что со мной сильная команда. Мои товарищи по команде совершенно невероятны, они проявляют что-то запредельное. Думаю, все видели, как много они работают, как контролируют гонку. Они отдают ради этого все силы. Когда такие опытные гонщики в меня верят, это мотивирует ещё больше.

 

  Долгие годы Quick-Step Alpha Vinyl была известна как команда Классик, но теперь мы показали, что можем быть впереди и в горах. Это говорит о многосторонности «Стаи Волков». "Стая" сменила шкуру, но сохранила основные черты, выступает на том же уровне. Нам было ясно, какими важными будут этапы в Астурии, и мы приложили все силы, чтобы выиграть время. К счастью, у нас получилось, мы можем быть довольны нашей идеальной неделей.

 

  В начале второй недели мои цели не изменились. Я приехал сюда, чтобы бороться за победу на этапе и финишировать в топ-10 генеральной классификации. Конечно, майка лидера Гранд-тура вызывает гордость, потому что её нужно завоевать. Но моей главной целью остаётся победа. Собираюсь придерживаться плана, идти день за днём, стараться быть как можно более свежим на оставшихся этапах.

 

  Весь сезон я упорно работал ради Вуэльты, многим пожертвовал. Думаю, моё выступление показывает, что если веришь в себя и никогда не сдаёшься, в какой-то момент это принесёт результат».

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото
    Может быть потому что Шеффилд более склонен к классике?
  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ...Кстати что там по Карапазу. С.Курдюков говорил, что у него уже пошли каг бэ тёрки с начальством на этой Вуэльте (это правда ?). Хотел/Поехал в отрыв - отозвали. На генерал и капитанство не потянул сразу; сейчас уже +15мин. проигрывает в общем зачёте...возможно даже сойдёт. А что ещё досаднее может уйти от ИНЭОСа если не со скандалом, так точно с неприятным чувством осадка, мол не во всём была моя вина...


    Смысл ехать в отрыв с отставанием в 2 минуты от топ-3? кто отпустит, если даже на следующем(!) этапе его "ловили"? Вот теперь, когда уже +15, с отрывами будет проще. Все признали, что он приехал на гонку не в том состоянии, в котором ожидалось, теперь озвучена цель - охота за этапами. Тёрки и скандалы - ну это то, о чем говорили - (случайно) в день старта ГТ объявляют о трансфере, ну и пошло-поехало, благо с добрыми пожеланиями и фантазией у целого ряда замечательных людей полный порядок. Тут надо сказать о другом - команда (в последние годы) в который раз ставит на Вуэльту уходящего сильного гонщика, и всякий раз обжигается. Ну а от Билли на этой Вуэльте теперь не знаешь, что ждать -  красивый этап или DNF в течение ближайшей недели. Интрига))


  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Моей целью на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да успокойся ты, не скромничай.. Выиграешь генерал.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Earl57-Фото
    А кого бельгийцы вместо Эйтдебрукса на ЧМ берут? У США, например, 20-летний Шеффилд в заявке на разделку и групповую в категории "Элита", не андеровскую.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (40)
    Sezar-Фото

    Цитата: Earl57
    Эйтдебрукс. Там его фанаты утверждают что он будет крушить и Эвенпула, и Ван Арта... Всех превзойдет.

    Очень может быть. Насчет Эвенепула не уверен, имхо он такой один, но, как по мне, Циан гонщик калибра Аюсо и Пидкока.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Ремко, скорее всего, разделку выиграет. Привезет Рогличу и Родригесу 1+ минуту. Остальным серьезным претендентам 2+.

    В отношении всей Вуэльты - еще не уверен. Это будет яснее после Сьерра-Невады.

  • Sezar
    Сиан Эйтдебрукс – победительТ ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень серьезный товарищ. В хорошей команде. Гонщик калибра Аюсо, думаю.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    s75-Фото
    VN:

    It’s clear that BikeExchange is no longer an option at this moment given the financial demands Yates’ agent is looking for, and even though the Australian team does have a possible spot left on its 2023 roster the team has already made several signings for next year.

    Ineos Grenadiers would not officially comment on Yates’ situation when contacted by VeloNews on Monday morning but it now seems as though staying with the team is still an option.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул защитил красную ... (3)
    Sezar-Фото

    Я бы даже не сказал, что я верю. Я стараюсь смотреть объективно, но он настолько хорош, что его огромный потенциал виден сразу.

    Тем не менее, я не уверен, что он прям уже почти выиграл Вуэльту несмотря на прекрасную подготовку и отличный вес (я думаю 62 кг. или около - идеально). Слишком уж он порывистый.

    Но лиха беда начало, он все еще восстанавливается после травмы ( я думаю 70-75% потерянного он уже себе вернул). Плюс текущий прогресс. В следующем году добавит еще.

    Буквально сейчас прочитал обзор на Велоньюсе. Там схожие оценки, даже предполагаемый разрыв такой же (3+).

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Мой прогноз - Ремко выиграет среди генеральщиков, Примож немного уступит, но по итогам разделки с запасом обойдёт Маса в ГК. 
    Вполне возможно, что первые два места в разделке именно двум фаворитам ГК и достанутся. 
    Если этот ремко и разделку выиграет, то Вуэльта его 100%.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 августа

Andrey Amador (INEOS Grenadiers)

August Jensen (Human Powered Health)

Simon Carr (EF Education-EasyPost)

Jacopo Mosca (Trek-Segafredo)

30 августа

Juri Hollmann (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (184)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)