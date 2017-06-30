Ремко Эвенепул: «Моей целью на Вуэльте Испании-2022 остаётся победа на этапе»

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 21:35
Ремко Эвенепул о целях на Вуэльту Испании-2022 и итогах первой недели
Ремко Эвенепул с оптимизмом и уверенностью начинает вторую неделю Вуэльты Испании-2022. Бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl, в свои 22 года выигравший 9 многодневных гонок, впервые в карьере лидирует на Гранд-туре. В интервью накануне индивидуальной гонки на время 10-го этапа, которая откроет вторую неделю испанского Гранд-тура, Ремко Эвенепул сказал, что его главной целью остаётся победа на этапе.
Ремко Эвенепул: «Пока что гонка была очень трудной, более 2000 м набора высоты каждый день, больше 4000 метров в прошлый уик-энд. Усталость увеличивается, но, несмотря на всё это, я спокоен перед горами. Знаю, что со мной сильная команда. Мои товарищи по команде совершенно невероятны, они проявляют что-то запредельное. Думаю, все видели, как много они работают, как контролируют гонку. Они отдают ради этого все силы. Когда такие опытные гонщики в меня верят, это мотивирует ещё больше.
Долгие годы Quick-Step Alpha Vinyl была известна как команда Классик, но теперь мы показали, что можем быть впереди и в горах. Это говорит о многосторонности «Стаи Волков». "Стая" сменила шкуру, но сохранила основные черты, выступает на том же уровне. Нам было ясно, какими важными будут этапы в Астурии, и мы приложили все силы, чтобы выиграть время. К счастью, у нас получилось, мы можем быть довольны нашей идеальной неделей.
В начале второй недели мои цели не изменились. Я приехал сюда, чтобы бороться за победу на этапе и финишировать в топ-10 генеральной классификации. Конечно, майка лидера Гранд-тура вызывает гордость, потому что её нужно завоевать. Но моей главной целью остаётся победа. Собираюсь придерживаться плана, идти день за днём, стараться быть как можно более свежим на оставшихся этапах.
Весь сезон я упорно работал ради Вуэльты, многим пожертвовал. Думаю, моё выступление показывает, что если веришь в себя и никогда не сдаёшься, в какой-то момент это принесёт результат».
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