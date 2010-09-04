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Ремко Эвенепул – двукратный победитель Классики Сан-Себастьяна

Победа Ремко Эвенепула на Классике Сан-Себастьяна-2022 из сольного 45-км отрыва

 

 

 

  22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал самым молодым двукратным победителем Классики Сан-Себастьяна в истории велоспорта. Первую победу он одержал в 2019 году. На Классике Сан-Себастьяна-2022 Ремко Эвенепул в одиночку атаковал и сбросил Саймона Йейтса (BikeExchange-Jayco) за 44,6 км до финиша.

 

  В том же стиле, что и на Льеж-Бастонь-Льеж в этом году, Ремко Эвенепул, действующий чемпион Бельгии в разделке,  проехал до финиша свою индивидуальную гонку. На вершине подъёма Эрлаиц Эвенепул набрал 20 секунд преимущества, а затем с каждым километром разрыв только увеличивался.

 

  Три года назад первую победу на Классике Сан-Себастьяна Ремко Эвенепул взял, атаковав на подъёме Мургиль Тонторра (Murgil Tontorra), «стенке» 2,1 км со средним градиентом 10,1%. В этом году на этом финальном подъёме у Ремко Эвенепула уже был значительный запас времени. Свою 33-ю победу в карьере Ремко Эвенепул одержал, опередив ближайшего преследователя Павла Сивакова (Ineos Grenadiers) на 1 минуту 58 секунд, что стало вторым самым большим преимуществом после победы Мигеля Индурайна в 1990 (2 минуты 24 секунды).  Третьим финишировал Тиш Беноот (Jumbo-Visma).

 

 

Ремко Эвенепул – двукратный победитель Классики Сан-Себастьяна

 

Ремко Эвенепул – двукратный победитель Классики Сан-Себастьяна

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Очень счастлив, что выиграл! Я приехал сюда свежим и мотивированным, много поработал в Ливиньо, в тренировочном лагере на высоте. Рад, что всё получилось. Льеж-Бастонь-Льеж и Классика Сан-Себастьяна – мои любимые однодневные гонки, потрясающе, что выиграл их в одном сезоне.

 

  Ребята невероятно работали с самого старта, спасибо им за это. Только благодаря их огромной работе я смог сберечь к Эрлаиц много сил. Всё, что оставалось потом, изо всех сил держать самую высокую скорость, на которую был способен, и я это сделал. Разрыв был приличным, я держал темп, хотя мешал встречный ветер. Потом дал полный газ на Мургиль Тонторре, а на спуске поехал чуть медленнее, потому что двухминутного преимущества  было достаточно.

 

  Для нас гонка сложилась идеально, я рад, что у меня теперь есть вторая «чапела» (txapela). Люблю здесь выступать, болельщики фантастические, с нетерпением жду возвращения в Страну Басков на Вуэльте. После этой победы поеду с хорошим настроем, спокойно и уверенно».

 

  Тиш Беноот: «На Хайскибель команда Quick-Step уже задавала очень высокую скорость. Я чувствовал, что они что-то планируют. Тимо и Леннард великолепно отработали, помогая мне удержаться впереди. Когда Эвенепул атаковал, я решил идти своим ритмом. На вершине подождал Моллему и Сивакова, мы составили сильную группу. Сначала Йейтс больше не смог с нами держаться, потом выпал Моллема. Я же смог добрать Родригеса, но Сиваков уже был слишком далеко. Думаю, могу гордиться третьим местом. Теперь пора отдыхать».

 

 

Результаты Классики Сан-Себастьяна-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Классика Сан-Себастьяна Clasica San Sebastian

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:27 | Регистрация: 4.09.2010

    смотрел последние 3км, но там уже гонка кончилась, Ремко праздновал

    из сетевых отчётов картина такая - сначала квики дунули и сдуло почти всех, включая "главного фаворита", который в расстройстве даже не финишировал. а потом дунул Ремко и остался в гордом одиночестве, в общем, всё как он любит, чего тут скажешь - молодец!

    но. какой-то ещё сценарий возможен? кроме спартаковского? это ж только свежак, всегда нужно на голову быть выше, на тонкого вообще не пролезешь. не оч простая судьбинушка

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул – двукратный по ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    смотрел последние 3км, но там уже гонка кончилась, Ремко праздновал

    из сетевых отчётов картина такая - сначала квики дунули и сдуло почти всех, включая "главного фаворита", который в расстройстве даже не финишировал. а потом дунул Ремко и остался в одиночестве, в общем, всё как он любит, чего тут скажешь - молодец!

    но. какой-то ещё сценарий возможен?

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Ju ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: sqrudgmcduck
    Хорош сопли пускать

    коллега, что за дело вам до моих соплей? )) сами утверждаете, молчать - лучше. но не молчите..

    может вам вредно суслинг принимать? а если вам всюду "вот это вот всё" мерещится, то это вредит вашему здоровью. без обид

    Армстронг, кстати, остаётся собой. на днях в инсте так убедительно пересчитал все свои 7 маек, красаучег ))

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, 1 этап хватило для того чтобы всё в генерале Тура поставить/переставить с ног на голову (или наоборот). Какой же удивительный порой этот женский велоспорт)) ван Флюйтен решила показать на что способна и порвала всех "с особой яростью" - такое соло выдала, что Крис Фрум бы 100% одобрил)

    Жаль что наша Бирюкова не попала в лимит, неплохо шла как для себя на этом женсокм ТдФ.

    Цитата: uran
    Сегодня девчонки зажгут. Катажина подозрительно едет консервативно. Неужто на генерал.

    Вот я и думал что она всерьёз возьмётся вчера за дело, но Аннемик просто космос...против такой езды ничего нельзя сделать. Возможно ван Флюйтен захочет ещё и победу на Планш де Бэй Фий взять...как там бедные девушки будут справляться с 20% градиентом я даже не представляю

  • EL-Fenomeno
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    В ОПРОСникЕ я тоже проГолосовал за Рэмко. Это ведь читалось ("на свежачка"). Гонку не смотрел (глазел на Е1 горные женские баталии Тур де Франс), но перевес с которым Эвенпул выиграл классику СС впечатляет.
    Сивакова с подиумом и как всегда очень мало доехавших к финишу на этой однодневке...жаль что на Е2 не было трансляции. Постараюсь в воскресенья позырить в повторе (как РЭ атаковал, как набирал преимущество и как колесили остальные)
  • velodoctor
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Разрывы космические какие-то 

  • sqrudgmcduck
    Спортивный директор команды Ju ... (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    много сильных команд можно вспомнить. и, вроде как, эта сила в гонке (и около неё) выглядит плюс/минус одинаково. но, всё-таки, на эмоциональном уровне восприятия они, конечно, все разные. это как если-бы у эмпатии существовала некая шкала цветовой температуры, от холода к теплу и даже к жару
    цифры - не моё. все гонки остаются в памяти как ряд картинок + какой-то эмоциональный след, иногда - патологически сильный. например, 20-й этап и весь Тур 2020, по моим ощущениям, проиграл я, а не Роглич. такой силы разочарование. что, кстати, никак не мешало радоваться за молодецкий !ВЖУХ! Погачара. но - съехавший набекрень шлем потерянного Роглича и лица Тома и Ваута на его финише - печать того Тура
    в этом году - им всем воздалось. бог весть, какие картинки останутся со всего этого, но Ваут (казалось бы, сам себе какая хошь команда) встречающий Йонаса на финише и его глаза на мокром месте - уже точно навсегда!
    Хорош сопли пускать. Мальчик просто объяснил спонсорам - без химии- деньги на ветер. Методы тренировок новых он придумал типо! Ну ну. Все редискаи, один он великий стратег! Армстронг так же всем пытался втереть. Про Арта уж лучше молчать.
  • дрокер
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    дрокер-Фото

    Рад за Пашу, молодцом!

  • uran
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: BlAr
    Забелинская всех порвет, 100%!
    Бирюкова 1000%!
  • Mike88
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    Mike88-Фото

    А что с Погачаром? Он участвовал?

  • BlAr
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    BlAr-Фото
    Забелинская всех порвет, 100%!

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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