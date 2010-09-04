Ремко Эвенепул – двукратный победитель Классики Сан-Себастьяна

Победа Ремко Эвенепула на Классике Сан-Себастьяна-2022 из сольного 45-км отрыва

22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал самым молодым двукратным победителем Классики Сан-Себастьяна в истории велоспорта. Первую победу он одержал в 2019 году. На Классике Сан-Себастьяна-2022 Ремко Эвенепул в одиночку атаковал и сбросил Саймона Йейтса (BikeExchange-Jayco) за 44,6 км до финиша.

В том же стиле, что и на Льеж-Бастонь-Льеж в этом году, Ремко Эвенепул, действующий чемпион Бельгии в разделке, проехал до финиша свою индивидуальную гонку. На вершине подъёма Эрлаиц Эвенепул набрал 20 секунд преимущества, а затем с каждым километром разрыв только увеличивался.

Три года назад первую победу на Классике Сан-Себастьяна Ремко Эвенепул взял, атаковав на подъёме Мургиль Тонторра (Murgil Tontorra), «стенке» 2,1 км со средним градиентом 10,1%. В этом году на этом финальном подъёме у Ремко Эвенепула уже был значительный запас времени. Свою 33-ю победу в карьере Ремко Эвенепул одержал, опередив ближайшего преследователя Павла Сивакова (Ineos Grenadiers) на 1 минуту 58 секунд, что стало вторым самым большим преимуществом после победы Мигеля Индурайна в 1990 (2 минуты 24 секунды). Третьим финишировал Тиш Беноот (Jumbo-Visma).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Ремко Эвенепул: «Очень счастлив, что выиграл! Я приехал сюда свежим и мотивированным, много поработал в Ливиньо, в тренировочном лагере на высоте. Рад, что всё получилось. Льеж-Бастонь-Льеж и Классика Сан-Себастьяна – мои любимые однодневные гонки, потрясающе, что выиграл их в одном сезоне.

Ребята невероятно работали с самого старта, спасибо им за это. Только благодаря их огромной работе я смог сберечь к Эрлаиц много сил. Всё, что оставалось потом, изо всех сил держать самую высокую скорость, на которую был способен, и я это сделал. Разрыв был приличным, я держал темп, хотя мешал встречный ветер. Потом дал полный газ на Мургиль Тонторре, а на спуске поехал чуть медленнее, потому что двухминутного преимущества было достаточно.

Для нас гонка сложилась идеально, я рад, что у меня теперь есть вторая «чапела» (txapela). Люблю здесь выступать, болельщики фантастические, с нетерпением жду возвращения в Страну Басков на Вуэльте. После этой победы поеду с хорошим настроем, спокойно и уверенно».

Тиш Беноот: «На Хайскибель команда Quick-Step уже задавала очень высокую скорость. Я чувствовал, что они что-то планируют. Тимо и Леннард великолепно отработали, помогая мне удержаться впереди. Когда Эвенепул атаковал, я решил идти своим ритмом. На вершине подождал Моллему и Сивакова, мы составили сильную группу. Сначала Йейтс больше не смог с нами держаться, потом выпал Моллема. Я же смог добрать Родригеса, но Сиваков уже был слишком далеко. Думаю, могу гордиться третьим местом. Теперь пора отдыхать».