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Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022, обойдя Йонаса Вингегора на 1 секунду в общем зачёте

 

 

  Матей Мохорич (Matej Mohoric) одержал победу на Туре Хорватии-2022, выиграв генеральную классификацию на финальном 6-м этапе за счёт бонусных секунд. 27-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious трижды финишировал третьим на 3-м, 4-м и 5-м этапах, на 5-м этапе поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывал 8 секунд Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma).

  Ещё одним соперником Матея Мохорича в борьбе за победу на Туре Хорватии-2022 был 19-летний британский гонщик континентальной команды DSM Оскар Онлей (Oscar Onley), с которым у Мохорича в общем зачёте было одно время.

 

 

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

 

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

 

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

 Photo ©  Tommaso Pelagalli/SprintCyclingAgency©2022@Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

  На 6-м, заключительном этапе Тура Хорватии-2022 Матей Мохорич и команда Bahrain Victorious приложили все силы,  чтобы перехватить у Йонаса Вингегора майку лидера. Мохорич выиграл первый промежуточный спринт, опередив 19-летнего британского гонщика команды DSM и забрал 3 секунды бонификации.

 

Йонас Вингегор, для которого Тур Хорватии стал первой гонкой после победы на Тур де Франс-2022, в спринте не боролся, но команда Jumbo-Visma решила защитить его позиции, отправив одного из своих гонщиков в отрыв. Но отрыв нейтрализовали за 10 км до финиша, как и атаку лидера горной классификации Алексиса Герена (Alexis Guerin/Team Vorarlberg). На технически сложных кругах по Загребу, где борьбу осложняла дорожная архитектура и брусчатка, команда Bahrain Victorious идеально проконтролировала финальный отрезок.

 

  Победитель двух этапов и майки лучшего в очковой классификации  Тура Хорватии-2022 Джонатан Милан (Jonathan Milan) развёз Матея Мохорича в финишном спринте, где словенский гонщик финишировал вторым после победителя Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers). 2-е место на финальном этапе позволило Матею Мохоричу на 1 секунду обойти в генеральной классификации Йонаса Вингегора и на 7 секунд Оскара Онлея.

 

  Матей Мохорич: «Казалось, для победы в общем зачёте почти невозможно набрать достаточное количество бонификационных секунд, но моя команда сегодня фантастически сработала. Идеально провела  весь этап, контролируя гонку с самого старта. Было тяжело, потому что атаковали много. Но мы сразу же выиграли первый промежуточный спринт, где я был первым, а Джонатан третьим. Потом Милан идеально развёз в финале, поэтому я смог занять второе место, хотя не чистый спринтер. Я очень благодарен за это команде. Думаю, им принадлежит больше половины этой победы. Я бы никогда не справился без ребят. Победу одержал не я сам, а команда Bahrain Victorious. Сегодня у нас был превосходный день».

 

  Горазд Штангельж (Gorazd Stangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Мы от начала и до финала контролировали гонку. Что может быть лучше? Мы выиграли два этапа, генеральную классификацию и синюю майку. Боролись всю неделю, нашей команде почти никто не помогал, мы сделали большую часть работы. Я понимал, что эту гонку решат бонификационные секунды. Поэтому мы собирали их всю неделю. Мы много работали, команда выступила очень сильно, не только по результатам, но и в целом. Что  могу сказать? Я очень счастлив. Возможно, кто-то не рад итогам гонки, но это велоспорт. Иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь всего одну секунду».

 

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

 

  Йонас Вингегор после финиша сообщил,  что не собирался бороться в финальном спринте. Теперь победитель Тур де Франс-2022 переключается на свою главную цель финала сезона – классику Ломбардии, которая пройдёт 8 октября.

 

  Йонас Вингегор: «Мы знали, что Bahrain начнут борьбу с самого начала. Мы тоже попробовали, но мне не повезло в спринте против трёх соперников. Я не спринтер, не хотел вмешиваться в финале в общий спринт. Я бы хотел выиграть эту гонку, но что есть, то есть. Мохорич сегодня набрал достаточно бонификационных секунд, он заслужил победу. Это часть велоспорта. Я доволен своей формой. Жду следующую неделю, гонку, которая является одной из главных целей этого сезона».

 

Результаты Тура Хорватии-2022

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Тур Хорватии CRO Race многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Pi-man
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Pi-man-Фото

    У Мохорича 25 бонусных секунд,
    У Вингегора - 20

    сообщает нам Procyclingstats

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    RVL-Фото

    Скорее всего -это точно?

    А если может?)) То речь идёт?

    Это ваша логика или репост?

    Ну и выводы))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Earl57-Фото

    На последнем заседании исполкома ВАДА было принято решение о запрете трамадола на соревнованиях во всех видах спорта. Сейчас это запрещено только в нескольких дисциплинах. Это существенно уменьшает шансы Кинтаны на выигрыш дела в САС. Сначала он говорил, что трамадол никогда не употреблял вообще, но в САС он оспаривает правомочность запрета трамодола в велоспорте. Мол в UCI не имели права запрещать использование препарата, разрешенного ВАДА. Вероятно юристы объяснили ему, что бесполезно отрицать наличие трамодола в двух тестах, сделанных в разные дни гонки.

    Разрыв уже заключенного контракта с Аркеа последовал после объявления о решении ВАДА. Скорее всего, он уже не может гоняться без трамадола и поэтому сразу стал не нужен Аркеа... Так что о сильном генеральщике речи уже не идет.

  • Ukrohypocrite
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Ukrohypocrite-Фото
    Великая сила стратегов Джумбо, которая не смогла отрядить гонцов на промежуточные спринты
  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    RVL-Фото

    Вингегор также ловил бонификации и набирал преимущество....



    Есть тут математик? Ну подбить бонусы вини и мати? ))

  • Earl57
    Тур Хорватии-2022. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    Мохорич не выиграл ни одного этапа, однако победил в генерале, опередив на 1 сек Вингегора, выигравшего на гонке два этапа. Вот она, великая сила бонификаций))

  • Esperus2006
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AAA
    А он Астане нужен?
    Нибали уходит, и из многодневщиков только Лопес по сути. Кого то сильного выцепить шансов почти нет
  • Сережка СЧ
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (7)
    Сережка СЧ-Фото

    Я не делала ничего плохого, ничего противозаконного, поэтому хочу защищать себя.

    * * *

    Всегда с интересом читаю Ваш сайт, но ошибка в этом абзаце слегка огорчила.

  • nightbuster33
    Giro dell'Emilia-2022. Резуль ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Городские кольцевые гонки во многом отличаются от шоссейных. Не все готовы к рванному ведению гонки,для этого надо быть специалистом в подготовке к ней. Гонщики, привыкшие с самого начала гонки занимать позицию в конце пелетона в итоге оказываются в списке DNF. Ибо городские власти незаинтеоесованы в замедлении движения транспорта в городской черте длительное время из-за отставшихся и,которые уже не оказывают никакого влияния на результаты гонки.

  • Kay82
    Giro dell'Emilia-2022. Резуль ... (8)
    Kay82-Фото
    или нет?

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