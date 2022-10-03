Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022 благодаря бонусным секундам

Матей Мохорич выиграл Тур Хорватии-2022, обойдя Йонаса Вингегора на 1 секунду в общем зачёте

Матей Мохорич (Matej Mohoric) одержал победу на Туре Хорватии-2022, выиграв генеральную классификацию на финальном 6-м этапе за счёт бонусных секунд. 27-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious трижды финишировал третьим на 3-м, 4-м и 5-м этапах, на 5-м этапе поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывал 8 секунд Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma).

Ещё одним соперником Матея Мохорича в борьбе за победу на Туре Хорватии-2022 был 19-летний британский гонщик континентальной команды DSM Оскар Онлей (Oscar Onley), с которым у Мохорича в общем зачёте было одно время.

Photo © Tommaso Pelagalli/SprintCyclingAgency©2022@Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

На 6-м, заключительном этапе Тура Хорватии-2022 Матей Мохорич и команда Bahrain Victorious приложили все силы, чтобы перехватить у Йонаса Вингегора майку лидера. Мохорич выиграл первый промежуточный спринт, опередив 19-летнего британского гонщика команды DSM и забрал 3 секунды бонификации.

Йонас Вингегор, для которого Тур Хорватии стал первой гонкой после победы на Тур де Франс-2022, в спринте не боролся, но команда Jumbo-Visma решила защитить его позиции, отправив одного из своих гонщиков в отрыв. Но отрыв нейтрализовали за 10 км до финиша, как и атаку лидера горной классификации Алексиса Герена (Alexis Guerin/Team Vorarlberg). На технически сложных кругах по Загребу, где борьбу осложняла дорожная архитектура и брусчатка, команда Bahrain Victorious идеально проконтролировала финальный отрезок.

Победитель двух этапов и майки лучшего в очковой классификации Тура Хорватии-2022 Джонатан Милан (Jonathan Milan) развёз Матея Мохорича в финишном спринте, где словенский гонщик финишировал вторым после победителя Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers). 2-е место на финальном этапе позволило Матею Мохоричу на 1 секунду обойти в генеральной классификации Йонаса Вингегора и на 7 секунд Оскара Онлея.

Матей Мохорич: «Казалось, для победы в общем зачёте почти невозможно набрать достаточное количество бонификационных секунд, но моя команда сегодня фантастически сработала. Идеально провела весь этап, контролируя гонку с самого старта. Было тяжело, потому что атаковали много. Но мы сразу же выиграли первый промежуточный спринт, где я был первым, а Джонатан третьим. Потом Милан идеально развёз в финале, поэтому я смог занять второе место, хотя не чистый спринтер. Я очень благодарен за это команде. Думаю, им принадлежит больше половины этой победы. Я бы никогда не справился без ребят. Победу одержал не я сам, а команда Bahrain Victorious. Сегодня у нас был превосходный день».

Горазд Штангельж (Gorazd Stangelj), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Мы от начала и до финала контролировали гонку. Что может быть лучше? Мы выиграли два этапа, генеральную классификацию и синюю майку. Боролись всю неделю, нашей команде почти никто не помогал, мы сделали большую часть работы. Я понимал, что эту гонку решат бонификационные секунды. Поэтому мы собирали их всю неделю. Мы много работали, команда выступила очень сильно, не только по результатам, но и в целом. Что могу сказать? Я очень счастлив. Возможно, кто-то не рад итогам гонки, но это велоспорт. Иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь всего одну секунду».

Йонас Вингегор после финиша сообщил, что не собирался бороться в финальном спринте. Теперь победитель Тур де Франс-2022 переключается на свою главную цель финала сезона – классику Ломбардии, которая пройдёт 8 октября.

Йонас Вингегор: «Мы знали, что Bahrain начнут борьбу с самого начала. Мы тоже попробовали, но мне не повезло в спринте против трёх соперников. Я не спринтер, не хотел вмешиваться в финале в общий спринт. Я бы хотел выиграть эту гонку, но что есть, то есть. Мохорич сегодня набрал достаточно бонификационных секунд, он заслужил победу. Это часть велоспорта. Я доволен своей формой. Жду следующую неделю, гонку, которая является одной из главных целей этого сезона».