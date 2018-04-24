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Константин Сивцов – победитель Тура Хорватии-2018

Константин Сивцов и Евгений Гидич о Туре Хорватии-2018

 

 

  Константин Сивцов одержал победу на Туре Хорватии-2018. 35-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida выиграл королевский горный этап, после финиша которого возглавил общий зачёт, и удержал майку лидера до конца гонки. Его ближайший соперник, нидерландский гонщик команды Roompot - Nederlandse Loterij Питер Венинг уступил Константину Сивцову в общем зачёте 11 секунд. Тройку призёров Тура Хорватии-2018 замкнул казахстанский гонщик команды Astana Евгений Гидич.

 

Константин Сивцов – победитель Тура Хорватии-2018

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  Константин Сивцов: «Хочу поблагодарить мою команду Bahrain-Merida за отличную работу во время гонки. В прошлом году победу на Туре Хорватии взял Винченцо Нибали, и мы очень счастливы, что нам удалось защитить титул победителя генеральной классификации в этом году. Тур  Хорватии-2018 стал для нас хорошей подготовкой перед Джиро д’Италия-2018.

 

  Сегодня на финальном этапе мы просто контролировали гонку, ребята поддерживали меня на всех кругах, вывезли на идеальную позицию в голове группы, поддерживали до финиша.  

  Мохорич спросил, может ли воспользоваться шансом, и я согласился. Потом я просто постарался проехать так хорошо, как смогу. Лучший способ защиты – нападение. Поэтому я атаковал на финальном подъёме, и всё прошло как планировалось. Мы подтвердили победу прошлого года, я рад за всю команду.

  Это была трудная, но прекрасная неделя гонки. Думаю, мы готовы к Джиро д’Италия».

 

 

Константин Сивцов – победитель Тура Хорватии-2018

 Photo credit: ©Bettiniphoto

 

 

  Евгений Гидич: «Финальный подиум в Хорватии – это очень хороший результат для меня. Гонка получилась красивой, но очень сложной с двумя очень трудными горными этапами и целым рядом сильных соперников. Мне удалось подойти к этой гонке в хорошей форме, и я доволен тем, как все прошло. К сожалению, сегодня утром я почувствовал небольшое недомогание, у меня заболело горло. Из-за этого, на финальной части этапа, самой сложной части, мне было немного сложно дышать. В этой ситуации, главной целью было сохранить призовое место, и благодаря команде, у меня все получилось. Теперь, у меня будет небольшой перерыв, после чего следующей гонкой станет «Тур Йоркшира».

 

По материалам пресс-релизов Bahrain-Merida, Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Константин Сивцов Евгений Гидич Тур Хорватии Tour of Croatia гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • M-07
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    M-07-Фото

    Юнгельсу поздравления, давно виден его потенциал. Вообще суперуниверсалом может стать, и в ГТ за самые высокие места бороться вполне по силам, во многом на Дюмулина похож, и думаю, что могут быть между ними противостояния на Гранд-Турах.

  • Brodyazhnik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    Brodyazhnik-Фото

    Год очень интересных классик. Не перешло бы это в год занудных туров. За 5 км думал, что Юнгельс сдох. Но как он дотерпел! Квики задают новый стандарт команды: выиграть может почти любой и никаких зацикливаний на капитанов. 

    Пы.Сы. Катюша уже даже не печаль, а вселенская тоска.

  • Rebellix
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    Rebellix-Фото
    Трёп с Вино на решающих 20 км Монумента о не пойми чём. Уран-Вудс, Кангерт-Фульсан, пропуск решающих действий за шелухой, россказни о том, что Боб "нашёл нужную передачу и теперь всем придётся туго" - сразу после этого на холме Ванендерт съел полминуты, да много чего. Слишком много вольностей, слишком много пустых художеств стал себе позволять. Тот, на котором мы все влюбились в вело. Так нельзя

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Барде прибавил. Я гонку не видел, кто то может что то рассказать как он ехал сегодня.
    Да тихонько ехал. Нормально отбирался в группу лидеров постоянно, а под финиш пульнул. Ромен большой молодец в этом сезоне весенних классик. И на Страде Бьянке, и сегодня всё было чётко
  • aksbor
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    aksbor-Фото
    Да вообще невозможно было смотреть! Тут такая борьба,а Винокуров при попустительстве и даже поддержке Курдюкова вещает на темы,некоторые из которых не то что к гонке,а вообще к велоспорту отношения не имеют. В следующий раз перед финишем позвонит,чтоб уж удовольствие от нудных разглагольствований полным было...Хорошо,что хоть англоязычная дорожка есть.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Барде прибавил. Я гонку не видел, кто то может что то рассказать как он ехал сегодня.
  • velodoctor
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    velodoctor-Фото

    Я думал вудс молодой, болел за него как за молодого, перспективного, а он просто поздно подписался в ВТ, ему уже за 30тник biggrin

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивая гонка и пускай Амстел да и ФВ в этом году не разочеровали, ЛБЛ есть ЛБЛ, что тут добавить ещё, разве одно только слово - МОНУМЕНТАЛКА.

    Фил Жил начал, Боб подхватил, да так что довёз до победы. Инд.ход конечно у него на высоте, да и с такими подъемами как Николя и Фукон (или как там правильно) они ему вполне по плечу; не зря когда то колесил в белой майке лучшего молодого на самой Джиро.

    Ну а Квики знают свое дело, славная вело-весна у них получилась

    Цитата: Student
    Цитата: GTX
    Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто
    Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал.

    Ну сегодня надо было обязательно дозвонится до Винокурова, ведь ровно год назад трагически погиб М.Скарпони, вот только то что отключили интершум гонки в тоже время это да, плохо

  • FEL1X
    Тур Хорватии-2018. Этап 6 (4)
    FEL1X-Фото

    Костя обрел вторую молодость! Будем надеяться что и сезон так же пройдет в ярких тонах.

  • Student
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    Student-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Rebellix
    Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же
    Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто
    Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал.

    Цитата: Berdok
    Боб парень с будущим, большим или не очень - время покажет 
    Шлек, ещё будучи активным гонцом , предрёк его. Да и Канчеллара тоже, правда видел его больше северным классиком.
  • GTX
    Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
    GTX-Фото
    Цитата: Rebellix
    Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же
    Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто

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