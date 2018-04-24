Константин Сивцов – победитель Тура Хорватии-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:58
Константин Сивцов и Евгений Гидич о Туре Хорватии-2018
Константин Сивцов одержал победу на Туре Хорватии-2018. 35-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida выиграл королевский горный этап, после финиша которого возглавил общий зачёт, и удержал майку лидера до конца гонки. Его ближайший соперник, нидерландский гонщик команды Roompot - Nederlandse Loterij Питер Венинг уступил Константину Сивцову в общем зачёте 11 секунд. Тройку призёров Тура Хорватии-2018 замкнул казахстанский гонщик команды Astana Евгений Гидич.
Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto
Константин Сивцов: «Хочу поблагодарить мою команду Bahrain-Merida за отличную работу во время гонки. В прошлом году победу на Туре Хорватии взял Винченцо Нибали, и мы очень счастливы, что нам удалось защитить титул победителя генеральной классификации в этом году. Тур Хорватии-2018 стал для нас хорошей подготовкой перед Джиро д’Италия-2018.
Сегодня на финальном этапе мы просто контролировали гонку, ребята поддерживали меня на всех кругах, вывезли на идеальную позицию в голове группы, поддерживали до финиша.
Мохорич спросил, может ли воспользоваться шансом, и я согласился. Потом я просто постарался проехать так хорошо, как смогу. Лучший способ защиты – нападение. Поэтому я атаковал на финальном подъёме, и всё прошло как планировалось. Мы подтвердили победу прошлого года, я рад за всю команду.
Это была трудная, но прекрасная неделя гонки. Думаю, мы готовы к Джиро д’Италия».
Photo credit: ©Bettiniphoto
Евгений Гидич: «Финальный подиум в Хорватии – это очень хороший результат для меня. Гонка получилась красивой, но очень сложной с двумя очень трудными горными этапами и целым рядом сильных соперников. Мне удалось подойти к этой гонке в хорошей форме, и я доволен тем, как все прошло. К сожалению, сегодня утром я почувствовал небольшое недомогание, у меня заболело горло. Из-за этого, на финальной части этапа, самой сложной части, мне было немного сложно дышать. В этой ситуации, главной целью было сохранить призовое место, и благодаря команде, у меня все получилось. Теперь, у меня будет небольшой перерыв, после чего следующей гонкой станет «Тур Йоркшира».
По материалам пресс-релизов Bahrain-Merida, Astana Pro Team
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