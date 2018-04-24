Константин Сивцов – победитель Тура Хорватии-2018

M-07

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Юнгельсу поздравления, давно виден его потенциал. Вообще суперуниверсалом может стать, и в ГТ за самые высокие места бороться вполне по силам, во многом на Дюмулина похож, и думаю, что могут быть между ними противостояния на Гранд-Турах.

Brodyazhnik

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Год очень интересных классик. Не перешло бы это в год занудных туров. За 5 км думал, что Юнгельс сдох. Но как он дотерпел! Квики задают новый стандарт команды: выиграть может почти любой и никаких зацикливаний на капитанов. Пы.Сы. Катюша уже даже не печаль, а вселенская тоска.

Rebellix

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Барде прибавил. Я гонку не видел, кто то может что то рассказать как он ехал сегодня. Да тихонько ехал. Нормально отбирался в группу лидеров постоянно, а под финиш пульнул. Ромен большой молодец в этом сезоне весенних классик. И на Страде Бьянке, и сегодня всё было чётко Трёп с Вино на решающих 20 км Монумента о не пойми чём. Уран-Вудс, Кангерт-Фульсан, пропуск решающих действий за шелухой, россказни о том, что Боб "нашёл нужную передачу и теперь всем придётся туго" - сразу после этого на холме Ванендерт съел полминуты, да много чего. Слишком много вольностей, слишком много пустых художеств стал себе позволять. Тот, на котором мы все влюбились в вело. Так нельзяДа тихонько ехал. Нормально отбирался в группу лидеров постоянно, а под финиш пульнул. Ромен большой молодец в этом сезоне весенних классик. И на Страде Бьянке, и сегодня всё было чётко

aksbor

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Да вообще невозможно было смотреть! Тут такая борьба,а Винокуров при попустительстве и даже поддержке Курдюкова вещает на темы,некоторые из которых не то что к гонке,а вообще к велоспорту отношения не имеют. В следующий раз перед финишем позвонит,чтоб уж удовольствие от нудных разглагольствований полным было...Хорошо,что хоть англоязычная дорожка есть.

Сейтмеметов сейтхалил

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Барде прибавил. Я гонку не видел, кто то может что то рассказать как он ехал сегодня.

velodoctor

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Я думал вудс молодой, болел за него как за молодого, перспективного, а он просто поздно подписался в ВТ, ему уже за 30тник

EL-Fenomeno

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Красивая гонка и пускай Амстел да и ФВ в этом году не разочеровали, ЛБЛ есть ЛБЛ, что тут добавить ещё, разве одно только слово - МОНУМЕНТАЛКА. Фил Жил начал, Боб подхватил, да так что довёз до победы. Инд.ход конечно у него на высоте, да и с такими подъемами как Николя и Фукон (или как там правильно) они ему вполне по плечу; не зря когда то колесил в белой майке лучшего молодого на самой Джиро. Ну а Квики знают свое дело, славная вело-весна у них получилась Цитата: Student Цитата: GTX Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал. Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал. Ну сегодня надо было обязательно дозвонится до Винокурова, ведь ровно год назад трагически погиб М.Скарпони, вот только то что отключили интершум гонки в тоже время это да, плохо

FEL1X

Тур Хорватии-2018. Этап 6 (4) Костя обрел вторую молодость! Будем надеяться что и сезон так же пройдет в ярких тонах.

Student

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Цитата: GTX Цитата: Rebellix Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто



Цитата: Berdok Боб парень с будущим, большим или не очень - время покажет

Шлек, ещё будучи активным гонцом , предрёк его. Да и Канчеллара тоже, правда видел его больше северным классиком. Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал.Шлек, ещё будучи активным гонцом , предрёк его. Да и Канчеллара тоже, правда видел его больше северным классиком.

GTX

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26) Цитата: Rebellix Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто