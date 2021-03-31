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Томас Де Гендт – победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  34-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт одержал победу на финальном, 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021. В пятый раз в карьере Де Гендт отпраздновал победу на этапе испанской недельной велогонки. В Барселоне, на этапе с прохождением подъёма Монтжуик, он в 2013 году впервые выиграл этап Вуэльты Каталонии, а через 8 лет повторил успех.

 

  Томас Де Гендт атаковал из отрыва дня на первом из шести прохождений подъёма Монтжуик за 50 км до финиша. Вместе с ним удержался только Матей Мохорич (Bahrain-Victorious). Но бельгийский гонщик сбросил своего попутчика на самом крутом участке за 5 км до финиша, опередив его в итоге на 22 секунды.

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

Photo (c) ASO

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  Томас Де Гендт: «Мне очень нравится Вуэльта Каталонии, в моём списке побед теперь пять этапов, кажется, гонка мне идеально подходит. Мне просто нравится рельеф и разнообразие этапов. В прошлом году очень расстроился, что велогонка не состоялась по известным обстоятельствам. К счастью, в этом году я вернулся на неё и смог зацепить ещё одну победу на этапе.

 

  Я в девятый раз проехал эту гонку, и почти каждый раз одерживал победу на этапе. Хотел принимать в ней участие каждый год, здесь у меня два титула горного короля. В этом году 100-й юбилейный выпуск Вуэльты Каталонии, мне хотелось быть на старте этой гонки, но я точно хочу вернуться сюда и в 2022.

 

  В 2013 году я тоже выиграл заключительный этап. Победа в таком легендарном городе как Барселона вызывает особенные чувства. Тогда победа была другой, я атаковал за четыре круга до финиша. На этот раз я был в составе большого отрыва, понимал, что мне надо атаковать, потому что я в отрыве оказался один, а другие команды были представлены двумя или тремя гонщиками. Меня удивило, что в итоге со мной уехал только Мохорич.

 

  Должен признать, что первые несколько дней в гонке чувствовал себя не очень хорошо, но в последние дни мне стало лучше. Вышло так, что сегодня чувствовал себя очень хорошо, результатом стала победа на этапе.

 

  На спуске у Мохорича всегда есть некоторое преимущество, но он позволял мне возвращаться. Я понимал, что надо уезжать от него на подъёме, потому что спуски он проходит лучше, а мне бы пришлось довольствоваться вторым местом. Когда он вышел первым колесом на последнем подъёме, я почувствовал, что скорость немного упала, и решил атаковать. Потом надеялся, что он выпадет и не сможет вернуться на спуске. К счастью, я создал большой просвет и уехал в одиночку за победой».

 

  Матей Мохорич (Bahrain-Victorious): «На Вуэльту Каталонии-2021 я приехал в хорошей форме, нацеливался выиграть этап. Трижды был близко к победе, но она всё время ускользала. Это немного расстраивает. Сегодняшний этап подходил мне больше всего, но Де Гендт просто был сильнее. Я не смог удерживать его мощность. Всё равно это была хорошая неделя тренировок перед Арденнскими классиками. Амстел и Льеж – две большие цели. Надеюсь, улучшу результат прошлого года, когда занял 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2020».

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2021

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Адриен
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    Адриен-Фото
    А когда вы покупаете какой-либо продукт - технику, электронику, мебель, колбасу - вы не имеете право оценивать их качество ? Ну, по вашей логике, если не умеешь или не знаешь технологию их изготовления, не являешься специалистом, то являешься диванным потребителем... Профессиональный спорт как раз и существует только для "диванных экспертов" и, кстати, за их счет. Спонсоры то за чей счет отбивают свои вложения ?
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото
    Да не говори! Хоть бы заглянул на Велолайв, прочёл что команда снялась. Или забыл что он за Трек гоняет?! ?
    P.S.
    Точно хватку растерял, может тому виной лыжи.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка была интересной потому что пелотон порвался ещё задолго до финиша, но вот Е3 в развязке мне понравилоась намного больше. Спрашиваю сам себя: почему Кюнг с его то мащёй и индивидцальным ходом не попробоал с_атаковать раньше, километров за 5-6 до финиша ? ну к примеру в стиле К.Асгрина (пятничной Е3).

    А в Юмбе сегодня дубль ибо М.Восс взяла женскую ГВ, причём атаковала на финише так сильно, что никто даже не смог выйти из под неё. Кстати, впервые вижу, чтобы женские соревнования элитной гонки были после такой же самой мужской; но говорят там какой то пожар был, и даже дистанция немного была подкорректированна, так?

    Цитата: MVDP
    Ниццоло слишком засиделся в хвосте

    Да, было видно, что итальянец прорывался почти с поледней позциии. Помню как много лет тому назад КЭВ пару раз такое выдавал...и побеждал, но Макр "Пушечное ядро", а тут ВВА, поэтому Джакомо "только" второй. Ну и Колбрелли снова близко, но снова мимо подиума.

  • Earl57
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Earl57-Фото
    Интересно было услышать про Педерсена, который вышел на старт гонки в Ипре))
  • Ice
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hansmer
    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

    Это да, заносит комментатора периодически, ляпы просто детские, упускает нить гонки практически каждый раз.

  • RVL
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    RVL-Фото
    Получается сначала он заголодал, и стал пустым. Потом решил подкрепиться, причём так объемно, что перегрузил пищеблок. Но как мы знаем, поздно пить боржоми, когда почки сели.
    Вместо решения одной проблемы, он получил 2.
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото

    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

  • RVL
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (9)
    RVL-Фото

    Париж рубэ на велолайве в графикеgood

  • Hansmer
    Cholet - Pays de la Loire-2021 (2)
    Hansmer-Фото

    У Буани явно проблемы с башкой! Нагло бортанул гонщика Groupama - Fdj, как тот чудом то удержался ещё?! Такой завалище мог организовать и не дай Бог кого до комы довести! Смотрю по итогу ему влепили дисквал, но походу не осознает.

  • AzaKonta
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Двс
    Ох уж эти диванные эксперты-профессионалы)
    Это мнение болельщика со стажем и экономиста. Есть государственные вложения и соответсвенно должны быть результаты. Нет результатов, извините, пора заканчивать.

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