Томас Де Гендт – победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Томас Де Гендт и Матей Мохорич о 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

34-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт одержал победу на финальном, 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021. В пятый раз в карьере Де Гендт отпраздновал победу на этапе испанской недельной велогонки. В Барселоне, на этапе с прохождением подъёма Монтжуик, он в 2013 году впервые выиграл этап Вуэльты Каталонии, а через 8 лет повторил успех.

Томас Де Гендт атаковал из отрыва дня на первом из шести прохождений подъёма Монтжуик за 50 км до финиша. Вместе с ним удержался только Матей Мохорич (Bahrain-Victorious). Но бельгийский гонщик сбросил своего попутчика на самом крутом участке за 5 км до финиша, опередив его в итоге на 22 секунды.

Photo (c) ASO

Томас Де Гендт: «Мне очень нравится Вуэльта Каталонии, в моём списке побед теперь пять этапов, кажется, гонка мне идеально подходит. Мне просто нравится рельеф и разнообразие этапов. В прошлом году очень расстроился, что велогонка не состоялась по известным обстоятельствам. К счастью, в этом году я вернулся на неё и смог зацепить ещё одну победу на этапе.

Я в девятый раз проехал эту гонку, и почти каждый раз одерживал победу на этапе. Хотел принимать в ней участие каждый год, здесь у меня два титула горного короля. В этом году 100-й юбилейный выпуск Вуэльты Каталонии, мне хотелось быть на старте этой гонки, но я точно хочу вернуться сюда и в 2022.

В 2013 году я тоже выиграл заключительный этап. Победа в таком легендарном городе как Барселона вызывает особенные чувства. Тогда победа была другой, я атаковал за четыре круга до финиша. На этот раз я был в составе большого отрыва, понимал, что мне надо атаковать, потому что я в отрыве оказался один, а другие команды были представлены двумя или тремя гонщиками. Меня удивило, что в итоге со мной уехал только Мохорич.

Должен признать, что первые несколько дней в гонке чувствовал себя не очень хорошо, но в последние дни мне стало лучше. Вышло так, что сегодня чувствовал себя очень хорошо, результатом стала победа на этапе.

На спуске у Мохорича всегда есть некоторое преимущество, но он позволял мне возвращаться. Я понимал, что надо уезжать от него на подъёме, потому что спуски он проходит лучше, а мне бы пришлось довольствоваться вторым местом. Когда он вышел первым колесом на последнем подъёме, я почувствовал, что скорость немного упала, и решил атаковать. Потом надеялся, что он выпадет и не сможет вернуться на спуске. К счастью, я создал большой просвет и уехал в одиночку за победой».

Матей Мохорич (Bahrain-Victorious): «На Вуэльту Каталонии-2021 я приехал в хорошей форме, нацеливался выиграть этап. Трижды был близко к победе, но она всё время ускользала. Это немного расстраивает. Сегодняшний этап подходил мне больше всего, но Де Гендт просто был сильнее. Я не смог удерживать его мощность. Всё равно это была хорошая неделя тренировок перед Арденнскими классиками. Амстел и Льеж – две большие цели. Надеюсь, улучшу результат прошлого года, когда занял 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2020».