Винченцо Нибали – победитель Тура Хорватии-2017

Винченцо Нибали посвятил победу на Туре Хорватии-2017 Микеле Скарпони

Винченцо Нибали стал победителем многодневной гонки Тур Хорватии-2017. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida надел майку лидера после 4-го этапа и упустил её на королевском горном 5-м этапе, где проиграл испанскому гонщику команды Caja Rural - Seguros RGA Хайме Росону. Перед стартом 6-го финального этапа Тура Хорватии-2017 Винченцо Нибали проигрывал Росону 2 секунды в общем зачёте. Выиграв промежуточный спринт, на котором получил 3 бонусных секунды, и финишировав 4-м, он вернул себе майку лидера, и в итоге обошёл Хайме Росона на 8 секунд в генеральной классификации.

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Свою победу Винченцо Нибали посвятил Микеле Скарпони, своему близкому другу, с которым с 2014 по 2016 год выступал в команде Astana. Скарпони был одним из основных помощников, когда Винченцо Нибали выиграл Тур де Франс в 2014 и одержал победу на Джиро д’Италия в 2016.

Винченцо Нибали: «Последние дни были очень тяжёлыми и печальными, я ехал с болью в сердце. На финальном этапе я был в хорошей форме и выиграл промежуточный спринт. Победить в финальном спринте было не так просто. Гонка показала, что наша подготовка к Джиро д’Италия идёт правильно, с каждым днём я чувствую себя всё лучше.

Эта победа посвящена Микеле, он был мне как брат. Я хотел выиграть ради него. Улыбка никогда не сходила с лица Микеле, он всегда был готов пошутить или вставить мудрое замечание, таким хочу запомнить его навсегда. Новость о его смерти привела меня в шок, когда ехал гонку, не мог думать ни о чём другом.

Я продолжаю думать о его семье, жене Анне, его близнецах Джакомо и Томмазо. Можно бесконечно спрашивать, как же так всё случилось и почему.

Для меня нет ничего необычного в том, что Микеле уехал тренироваться так рано субботним утром. Он часто так делал. Я выезжал всегда гораздо позже, и он часто писал мне сообщения: «Давай, выезжай, я уже тренируюсь.

Хотелось бы мне, чтобы он перешёл со мной в команду Bahrain-Merida, и тогда он всё ещё был бы рядом со мной. То, что случилось, так абсурдно. Это невозможно понять и принять».

Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain Merida: «С каждым днём команда ехали всё лучше и лучше, мы не делали ошибок. Гонщики сделали всё возможное, и мы взяли промежуточный спринт, несмотря на сильных спринтеров. Винченцо получил за победу в спринте 3 секунды, которые стали решающими. Мы удивились такому его тактическому решению, но оно оказалось верным».