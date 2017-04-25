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Винченцо Нибали – победитель Тура Хорватии-2017

Винченцо Нибали посвятил победу на Туре Хорватии-2017 Микеле Скарпони

 

 

  Винченцо Нибали стал победителем многодневной гонки Тур Хорватии-2017. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida надел майку лидера после 4-го этапа и упустил её на королевском горном 5-м этапе, где проиграл испанскому гонщику команды Caja Rural - Seguros RGA Хайме Росону. Перед стартом 6-го финального этапа Тура Хорватии-2017 Винченцо Нибали проигрывал Росону 2 секунды в общем зачёте. Выиграв промежуточный спринт, на котором получил 3 бонусных секунды, и финишировав 4-м, он вернул себе майку лидера, и в итоге обошёл Хайме Росона на 8 секунд в генеральной классификации.

 

Винченцо Нибали – победитель Тура Хорватии-2017

Винченцо Нибали – победитель Тура Хорватии-2017

 Photos © KL-Photo

 

 

  Свою победу Винченцо Нибали посвятил Микеле Скарпони, своему близкому другу, с которым с 2014 по 2016 год выступал в команде Astana. Скарпони был одним из основных помощников, когда Винченцо Нибали выиграл Тур де Франс в 2014 и одержал победу на Джиро д’Италия в 2016.

 

 

  Винченцо Нибали: «Последние дни были очень тяжёлыми и печальными, я ехал с болью в сердце. На финальном этапе я был в хорошей форме и выиграл промежуточный спринт. Победить в финальном спринте было не так просто. Гонка показала, что наша подготовка к Джиро д’Италия идёт правильно, с каждым днём я чувствую себя всё лучше.

 

  Эта победа посвящена Микеле, он был мне как брат. Я хотел выиграть ради него. Улыбка никогда не сходила с лица Микеле, он всегда был готов пошутить или вставить мудрое замечание, таким хочу запомнить его навсегда. Новость о его смерти привела меня в шок, когда ехал гонку, не мог думать ни о чём другом.

 

  Я продолжаю думать о его семье, жене Анне, его близнецах Джакомо и Томмазо. Можно бесконечно спрашивать, как же так всё случилось и почему.

Для меня нет ничего необычного в том, что Микеле уехал тренироваться  так рано субботним утром. Он часто так делал. Я выезжал всегда гораздо позже, и он часто писал мне сообщения: «Давай, выезжай, я уже тренируюсь.

  Хотелось бы мне, чтобы он перешёл со мной в команду Bahrain-Merida, и тогда он всё ещё был бы рядом со мной. То, что случилось, так абсурдно. Это невозможно понять и принять».

 

  Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain Merida: «С каждым днём команда ехали всё лучше и лучше, мы не делали ошибок. Гонщики сделали всё возможное, и мы взяли промежуточный спринт, несмотря на сильных спринтеров. Винченцо получил за победу в спринте 3 секунды, которые стали решающими. Мы удивились такому его тактическому решению, но оно оказалось верным».

 

 

Результаты 6-го этапа Тура Хорватии-2017

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур Хорватии Tour of Croatia многодневная гонка Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    veloliveuser-Фото
    плиз, напомните: кто же из мувиков едет капитаном на джиро и тдф.
    я почему-то считал (кажется, была такая инфа), что Кинтана едет на юбилейную джиро, а Алеха, получается, - на тдф.
    Алеха при такой форме (и хитрости) и Фрума одолеет.
  • Zhanzhak
    Велокоманда Astana скорбит о г ... (13)
    Zhanzhak-Фото

    На фото на месте трагедии попугай Френки сидит на дорожном знаке, прям над местом возложения цветов! Вообще убило это фото! Сердце прям разрывается! А ребята на старте как плакали....  больно! 

  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    motte-Фото
    Вдогонку:
    Нибали так же все свои призовые за тур хорватии перевел семье Микеле, сказав, что он мне был как брат....респект!
  • bob.velo17
    Алехандро Вальверде - четырёхк ... (1)
    bob.velo17-Фото

    Начало сезона а как идет Алехандро.Первокласный гонщик,можно сказать от бога.Сила мудрость терпение и тактика и все в одном человеке такое не часто встретиш Биллисимо Вальверде!

  • rude_rider
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    rude_rider-Фото

    Вальверде не удержим

    выкосил практически все что можно

    а после будет творить на туре закрывая атаки фрумыча

    мдааа.... как то язык не поворачивается после назвать кинтану кэпом мувистара))))

  • Rokka
    Дэн Мартин и Михал Квятковски ... (1)
    Rokka-Фото
    А квят даже не отрицает что хотел приехать на колесе. Похоже что поляк может выиграть только выстрелом в спину, хотя Жильбер уже проучил его за этот трюк
  • W3105
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    W3105-Фото

    Курдюков молодец, все привильно сказал, видно что человек действительно переживает. 

     

  • Адриен
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    Адриен-Фото

    Согласен на 100%. Не умаляя серии последних побед Вальверде, все же кажется, что их причина не в его каких-то фантастических возможностях, а в СЛАБОСТИ соперников. Конечно, никакой он не колесник, просто - отличный, УМНЫЙ тактик, выстраивает свой сценарий гонки - причем он всем известен до начала ,  четко ему следует и - побеждает. А никто даже и не пытается всерьез помешать, все - статисты в его спектакле...

  • Адриен
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (5)
    Адриен-Фото
    В том то и дело, что Нибали сам по себе - гонщик "чудесной метаморфозы"... "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается. Что касается Джиро - конечно вопрос. Но то, что Нибали ПОТЕНЦИАЛЬНО может его выиграть - без сомнения. Во всяком случае - буду за него болеть.
  • VeloVelo
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Катюша-Альпецин проводит бездарный сезон. Надеюсь, на Закарине это не отразится на Джиро. 

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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