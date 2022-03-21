Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

Матей Мохорич – первый словенский победитель классики-Монумента Милан – Сан-Ремо

27-летний велогонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич одержал самую крупную победу в карьере, стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим классику – Монумент велоспорта Милан – Сан-Ремо.

Спуск с Поджио стал решающим в 113-м выпуске классики. На нём Матей Мохорич в одиночку атаковал из группы фаворитов и, сильно рискуя, сумел удержать минимальное преимущество до финиша. На подиум Милан – Сан-Ремо-2022 поднялись три ровесника – три 27-летних гонщика – Антони Тюржи(Anthony Turgis) из команды TotalEnergies финишировал вторым, а Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), ехавший первую гонку в сезона на шоссе, поднялся на третью ступень подиума.

Милан – Сан-Ремо-2022 со средней скоростью 45,331 км/ч стал вторым самым быстрым в истории выпуском классики после 1990 года, когда выиграл Джанни Буньо, а средняя скорость была 45,806 км/ч.

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Матей Мохорич: «У нас был план – в течение всей зимы использовать подседельную трубу из маунтинбайке, но гораздо более лёгкую. Мы не можем сказать, что атака не была запланирована, мы хорошо подготовились. Благодаря нашим партнёрам Merida, Fsa и Vision мы поработали над велосипедом, много работал весь персонал команды, благодаря им мы смогли использовать регулируемый подседельный штырь (dropper seat post).

Так как Поджио – технически очень сложный спуск, он мне подходит. Поэтому я был открыт новым идеям, но сначала хотел попробовать на тренировке. Тогда удивился, насколько быстро смог проехать. Поэтому с нетерпением ждал гонку.

Товарищи по команде сегодня тоже были великолепны, все вместе мы одержали невероятную победу, в которую я не переставал верить даже после падения на Страде Бьянке, после которого пришлось на несколько дней отказаться от велосипеда. Это невероятно, хочу наслаждаться этим моментом, это победа не только моя, но и всей команды.

На Страде Бьянке я упал позади Жулиана Алафилиппа, сильно ударился коленом, после чего воспалились связки. Но я упрямый. Я не сдавался. Наконец, смог нормально потренироваться в среду, повторял себе постоянно, что и у других ребят есть проблемы, например, они приболели.

На спуске с Поджио я всё время был предельно сконцентрирован. Когда атаковал, проехал по обочине, но потом снова вернулся на дорогу. Второй раз заскользили оба колеса, на этом тоже потерял время. На равнине, на последнем повороте, у меня упала цепь. Может, слишком продавливал и надо было поберечь силы, но я так счастлив, что всё удалось. Это был шанс всей жизни».

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victiorious: «Я очень счастлив. Это мой первый Монумент в качестве спортивного директора команды. Неожиданно, но, если честно, этим утром мы надеялись, что Матей сможет сделать что-то экстраординарное. Он всегда невероятно проходит спуски. У меня нет слов. Очень рад за команду и за Матея. Все ребята сегодня были сильны, идеально выполнили свою работу.

Ехали на высокой скорости. После Чипрессы впереди осталось только 30 гонщиков, среди которых было трое наших ребят – Мохорич, Тратник и Карузо, которые финишировали 9-м и 15-м. Когда мы доехали до вершины Поджио, я услышал об атаке Матея. Мы поговорили с Вольпи, я сказал, что есть два варианта – либо он упадёт, либо выиграет гонку. Результат – победа на Монументе!»