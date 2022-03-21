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Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

Матей Мохорич – первый словенский победитель классики-Монумента Милан – Сан-Ремо

 

 

  27-летний велогонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич одержал самую крупную победу в карьере,  стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим классику – Монумент велоспорта Милан – Сан-Ремо.

 

  Спуск с Поджио стал решающим в 113-м выпуске классики.  На нём Матей Мохорич в одиночку атаковал из группы фаворитов и, сильно рискуя, сумел удержать минимальное  преимущество до финиша. На подиум Милан – Сан-Ремо-2022 поднялись три ровесника – три 27-летних гонщика – Антони Тюржи(Anthony Turgis) из команды TotalEnergies финишировал вторым, а Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), ехавший первую гонку в сезона на шоссе, поднялся на третью ступень подиума.

 

  Милан – Сан-Ремо-2022 со средней скоростью 45,331 км/ч стал вторым самым быстрым в истории выпуском классики после 1990 года, когда выиграл Джанни Буньо, а средняя скорость была 45,806 км/ч.  

 

 

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Photo © POOL Cycling Milan-Sanremo (c)Tim De Waele - Getty Images

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

Матей Мохорич – победитель Милан – Сан-Ремо-2022

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

 

  Матей Мохорич: «У нас был план – в  течение всей зимы использовать подседельную трубу из маунтинбайке, но гораздо более лёгкую. Мы не можем сказать, что атака не была запланирована, мы хорошо подготовились. Благодаря нашим партнёрам Merida, Fsa и Vision мы поработали над велосипедом, много работал весь персонал команды, благодаря им мы смогли использовать регулируемый подседельный штырь (dropper seat post).

 

  Так как Поджио – технически очень сложный спуск, он мне подходит. Поэтому я был открыт новым идеям, но сначала хотел попробовать на тренировке. Тогда удивился, насколько быстро смог проехать. Поэтому с нетерпением ждал гонку.

 

  Товарищи  по команде сегодня тоже были великолепны, все вместе мы одержали невероятную победу, в которую я не переставал верить даже после падения на Страде Бьянке, после которого пришлось на несколько дней отказаться от велосипеда. Это невероятно, хочу наслаждаться этим моментом, это победа не только моя, но и всей команды.

 

  На Страде Бьянке я упал позади Жулиана Алафилиппа, сильно ударился коленом, после чего воспалились связки.  Но я упрямый. Я не сдавался. Наконец, смог нормально потренироваться в среду, повторял себе постоянно, что и у других ребят есть проблемы, например, они приболели.

 

  На спуске с Поджио я всё время был предельно сконцентрирован. Когда атаковал, проехал по обочине, но потом снова вернулся на дорогу. Второй раз заскользили оба колеса, на этом тоже потерял время.  На равнине, на последнем повороте, у меня упала цепь. Может, слишком продавливал и надо было поберечь силы, но я так счастлив, что всё удалось. Это был шанс всей жизни».

 

  Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victiorious: «Я очень счастлив. Это мой первый Монумент в качестве спортивного директора команды. Неожиданно, но, если честно, этим утром мы надеялись, что Матей сможет сделать что-то экстраординарное. Он всегда невероятно проходит спуски. У меня нет слов. Очень рад за команду и за Матея. Все ребята сегодня были сильны, идеально выполнили свою работу.

 

  Ехали на высокой скорости. После Чипрессы впереди осталось только 30 гонщиков, среди которых было трое наших ребят – Мохорич, Тратник и Карузо, которые финишировали 9-м и 15-м. Когда мы доехали до вершины Поджио, я услышал об атаке Матея. Мы поговорили с Вольпи, я сказал, что есть два варианта – либо он упадёт, либо выиграет гонку. Результат – победа на Монументе!»

 

 

Результаты Милан - Сан-Ремо-2022

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious

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ОПРОС

Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?

Комментарии

  • salomon
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    salomon-Фото
    Ещё года два назад считал, что способен на большие свершения ! И вот, свершилось !!!

    Цитата: salomon
    Ещё года два назад считал, что Мохорич способен на большие свершения ! И вот, свершилось !!!
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    motte-Фото
    Тадей отдал это земляку, он не стал бы работать даже если бы и чувствовал себя на 1000
  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Freejazz-Фото
    И что приятно, на финише они (ВВА, МДВП, Педерсен, Мохорич) друг друга поздравили "с хорошей охотой".
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Earl57-Фото
    Ван дер Пул сказал что сотрудничать в погоне за Мохоричем были готовы только ВВА и Педерсен. Матье очень разочарован, мол если бы еще один или два человека присоединились к погоне, Мохорича догнали бы на равнине.
  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Freejazz-Фото
    "Туржис (№2) на финише был и в ярости, и в отчаянии в тоже время."
    А всё потому, что кроме МВДП и ВВА никто не догонял. все хитрые и хотят въехать на чужих плечах (что, в принципе, понятно). Туржис вероятно тоже хотел отскочить и немного опоздал.
  • MVDP
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    MVDP-Фото
    Регулируемый подседел рулит
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Earl57-Фото

  • микеле оп-оп-оп
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    В Чепрессо и Поджио терпят многие, включая качка Педерсена. Даже не смотря на четырёхкратную "раздачу" Погачара, не считая остальных. А вот тот расчёт, что проворачивает Мохорич, не провернёт никто. Причём, судьба его испытала дважды: сначала еле вписался на спуске, когда отъезжал от остальных, а потом цепь дрогнула (вместе с моим сердцем) уже на прямой. Все топ-словенцы в десятке и близко, что поражает. В самой маленькой стране в большом велоспорте самая большая результативность. Надо уже выделить это лошадиный ген словенца и жрать его как допинг) 



    Цитата: Astanaforever
    Астана видимо кончилась как конкурентноспособная команда. Ее как будто нет в гонках вообще. Уныло и печально. На Москона возлагали такие надежды на весенних классиках, поставив его капитаном на все гонки, а он как привык ездить простым доместником в Инеосе, так ездит в Астане в хвостах. Что-то есть возразить, давайте.? Да кстати, как там дела обстоят в Iron Man?

     

    Желчь, брюзжание. Всё как всегда. Возражения? 

  • reforg34
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    reforg34-Фото

    Жаль что Дегенкольба в последний момент "прокатили"(не включили) в гонку, так бы без проблем забрал бы гонку. Напомню, что он уже спокойно побеждал ранее здесь.

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админы, шо ж вы, ММ даже в такой больший лист претендентов не включили, а словенец взял и выиграл !)

    Ну вот так: биги атаковали на горе, а Мохорич с_атаковал на спуске и, как уже было не раз на МСР, удержалс(ся), т.е. победил. Туржис (№2) на финише был и в ярости, и в отчаянии в тоже время. А МВДП (рискну предположить) наверное бы взял эту классику если бы не первая его гонка после травмы/операции....ну и так хорошо - сразу бронза. Да и вообще, подиум этой МСР-2022 как по мне весьма неоднозначный, а возможно даже удивительный (немного).

    Цитата: Astanaforever
    Словенцы обожрались чего то животворящего.

    Матей на финише чётко показал всем, мол Словения тут и сейчас, а потом провёл пальцем по майке нац. чемпиона своей страны.

     P.S.

    Однако одна из самых быстрых Милан - Сан-Ремо в истории! Жаль что не было на сайте превью гонки.

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