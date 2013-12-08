Матей Мохорич сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на спуске

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 16:21
Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе и сошёл с Джиро д’Италия-2021
Матей Мохорич (Matej Mohorič) покинул Джиро д’Италия-2021 на машине скорой помощи. 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious упал на спуске 9-го этапа, находясь в отрыве. Он вылетел с велосипеда, перевернулся и приземлился на голову. Мохорич поднялся самостоятельно и присел на ограждение на обочине дороги. Когда подъехала техничка команды Bahrain Victorious, словенский гонщик попытался вернуться на велосипед, но не смог и снова опустился на обочину.
В качестве меры предосторожности гонщику надели фиксатор шеи и на машине скорой помощи отвезли в больницу.
Врач команды Bahrain Victorious Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria) в интервью RAI сказал: «Матея отвезли в ближайший госпиталь, чтобы провести обследование. Мы уверены, что у него сотрясение мозга, но я могу заверить всех, что он не терял сознания. После падения он разговаривал с механиком и спортивным директором. Они сказали мне, что он попросил позвонить его девушке, так что её телефонный номер он смог вспомнить, что немного успокаивает меня в отношении его состояния. Удар был сильным, поэтому ему сделают рентген, чтобы удостовериться, нет ли переломов».
Матей Мохорич в Твиттере сообщил, что ему повезло, он не получил никаких травм:
«Я в порядке. Мой велосипед Merida и велосипедный шлем Rudy Project приняли на себя основной удар. Мне очень повезло. Нет переломов, небольшое сотрясение, даже голова сейчас не болит. За моим состоянием следят врачи нашей команды».
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