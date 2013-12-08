Матей Мохорич сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на спуске

Earl57

Матей Мохорич сошёл с Джиро д’ ... (3) Мохорич сообщил в твиттере, что он в порядке. Сломанных костей нет, небольшое сотрясение мозга и головная боль. Находится под присмотром медперсонала команды.

Gerasim

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) У Вас буйная фантазия. Я хоть и болею за Сашу, но не вижу предпосылок победы. Если бы Нибали сегодня катался за Астану, я думаю Вы и в его победу бы верили. Это всё называется астанофобия.

oblivion

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Цитата: salomon Цитата: kabachok сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.

я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент.

и да, Власов внушает.



Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень! Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень! А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)

RVL

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) А какова связь между сглазом Власовым сыном и покером? Любопытно просто)

Серафим

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3) Разыгрывается 62 очка в зачет цикламеновой майки. Спринтеры вряд ли будут спокойно отпускать отрыв навсегда. Скорее постараются выпустить послабее людей, чтобы потом не возникло проблем с погоней.

cmap_nep

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Не сметь против Серёжи... Он неподражаем. Красавчик!!!! -------------------- Ну вот, свершилось. Теперь есть у нас Супер Комментатор, СуперМэн и Супер Болелельщик. Св.троица.

salomon

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Цитата: kabachok сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.

я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент.

и да, Власов внушает.



Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора! Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень! Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора! Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!

Серафим

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Гравийный участок оказался не таким уж и гравийным. Скорее песчано-глиняная грунтовка. И жалко, что быстро сдал смену розовая майка Атилла Вальтер. Немного не потянул в развязке, несмотря на необычную диету.

Astanaforever

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Цитата: kabachok сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.

я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент.

и да, Власов внушает.



Не сметь против Серёжи что то глорить, а то щас Отарик Мамчиашвили подтянется к рупору ЕN. А вот тогда все вспомнят добрым словом СК. Если, честно..то лучше чем Курдюков никто и рядом не стоял. Он комментатор от бога. И не важно, что он там несёт, но интересен до невозможности. С ним можно и десятичасовые репортажи смотреть не напрягаясь. Он просто оракул спича.Он неподражаем. Красавчик!!!! Не сметь против Серёжи что то глорить, а то щас Отарик Мамчиашвили подтянется к рупору ЕN. А вот тогда все вспомнят добрым словом СК. Если, честно..то лучше чем Курдюков никто и рядом не стоял. Он комментатор от бога. И не важно, что он там несёт, но интересен до невозможности. С ним можно и десятичасовые репортажи смотреть не напрягаясь. Он просто оракул спича.Он неподражаем. Красавчик!!!!

MVDP

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33) Не знаю, что там по физике, но в целом Матье с его весом тяжеловато против Пидкока будет. У Тома в КК, считаю, наилучшие перспективы, т.к. для СХ он мелковат, а на шоссе конкуренция повыше.