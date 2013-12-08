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Матей Мохорич сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на спуске

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе и сошёл с Джиро д’Италия-2021

 

 

Матей Мохорич (Matej Mohorič) покинул Джиро д’Италия-2021 на машине скорой помощи. 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious упал на спуске 9-го этапа, находясь в отрыве. Он вылетел с велосипеда, перевернулся и приземлился на голову. Мохорич поднялся самостоятельно и присел на ограждение на обочине дороги. Когда подъехала техничка команды Bahrain Victorious, словенский гонщик попытался вернуться на велосипед, но не смог и снова опустился на обочину.

 

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

Матей Мохорич упал на спуске на 9-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

  В качестве меры предосторожности гонщику надели фиксатор шеи и на машине скорой помощи отвезли в больницу.

 

 Врач команды Bahrain Victorious Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria) в интервью RAI сказал: «Матея отвезли в ближайший госпиталь, чтобы провести обследование. Мы уверены, что у него сотрясение мозга, но я могу заверить всех, что он не терял сознания. После падения он разговаривал с механиком и спортивным директором. Они сказали мне, что он попросил позвонить его девушке, так что её телефонный номер он смог вспомнить, что немного успокаивает меня в отношении его состояния. Удар был сильным, поэтому ему сделают рентген, чтобы удостовериться, нет ли переломов».

 

  Матей Мохорич в Твиттере сообщил, что ему повезло, он не получил никаких травм:

 

«Я в порядке. Мой велосипед Merida и велосипедный шлем Rudy Project приняли на себя основной удар. Мне очень повезло. Нет переломов, небольшое сотрясение, даже голова сейчас не болит. За моим состоянием следят врачи нашей команды».

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Олег

    nibali

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 8.12.2013

    Жесть, а не Джиро для Бахрейна!!!((( Ланда, теперь Мохорич! И это с таким-то скиллом даунхилла!!????

  2. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 28.06.2017

    Судя по всему, там тормоз заклинил. Техническая неполадка.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:54 | Регистрация: 7.12.2014

    Мохорич сообщил в твиттере, что он в порядке. Сломанных костей нет, небольшое сотрясение мозга и головная боль. Находится под присмотром медперсонала команды.

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Матей Мохорич сошёл с Джиро д’ ... (3)
    Earl57-Фото

    Мохорич сообщил в твиттере, что он в порядке. Сломанных костей нет, небольшое сотрясение мозга и головная боль. Находится под присмотром медперсонала команды.

  • Gerasim
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Gerasim-Фото
    У Вас буйная фантазия. Я хоть и болею за Сашу, но не вижу предпосылок победы. Если бы Нибали сегодня катался за Астану, я думаю Вы и в его победу бы верили. Это всё называется астанофобия.
  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    oblivion-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора!Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
    А я и против Отара ничего плохого не могу сказать. Да, манера речи не очень бодрая. Зато он хорошо следит за гонкой и неплохо читает ее. У них с СК свои плюсы и минусы и это нормально)
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    RVL-Фото
    А какова связь между сглазом Власовым сыном и покером? Любопытно просто)
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (3)
    Серафим-Фото

     Разыгрывается 62 очка в зачет цикламеновой майки. Спринтеры вряд ли будут спокойно отпускать отрыв навсегда. Скорее постараются выпустить послабее людей, чтобы потом не возникло проблем с погоней.

  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    cmap_nep-Фото
    Не сметь против Серёжи... Он неподражаем. Красавчик!!!! -------------------- Ну вот, свершилось. Теперь есть у нас Супер Комментатор, СуперМэн и Супер Болелельщик. Св.троица.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Ну, некоторым товарищам не угодишь. Да лучше СК нету вело-комментатора! Или вы по нраву например Отар Мамучашвили, который одну половину репортажа молчит, а другую говорит таким ленивым голосом, шо кажется его только что с постели подняли ! Скукотень!
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Серафим-Фото

     Гравийный участок оказался не таким уж и гравийным. Скорее песчано-глиняная грунтовка. 

      И жалко, что быстро сдал смену розовая майка Атилла Вальтер. Немного не потянул в развязке, несмотря на необычную диету.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kabachok
    сегодня мы прослушали цикл лекций о правильном питании, велотуфлях и горнолыжных курортах.
    я очень уважаю СК, но последнее время его просто несёт, причём зачастую в самый неподходящий момент. 
    и да, Власов внушает.
     
    Не сметь против Серёжи что то глорить, а то щас Отарик Мамчиашвили подтянется к рупору ЕN. А вот тогда все вспомнят добрым словом СК. Если, честно..то лучше чем Курдюков никто и рядом не стоял. Он комментатор от бога. И не важно, что он там несёт, но интересен до невозможности. С ним можно и десятичасовые репортажи смотреть не напрягаясь. Он просто оракул спича.Он неподражаем. Красавчик!!!!
  • MVDP
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (33)
    MVDP-Фото
    Не знаю, что там по физике, но в целом Матье с его весом тяжеловато против Пидкока будет. У Тома в КК, считаю, наилучшие перспективы, т.к. для СХ он мелковат, а на шоссе конкуренция повыше.

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