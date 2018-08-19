Матей Мохорич – победитель BinckBank Tour-2018

Майкл Мэттьюс – победитель 7 этапа, Матей Мохорич – победитель общего зачёта BinckBank Tour-2018

23-летний словенский гонщик команды Bahrain-Merida Матей Мохорич (Matej Mohoric) одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной гонки Мирового тура. Он надел майку лидера после 3 этапа и удержал её до конца. Он стартовал на финальном королевском этапе с прохождением классических подъёмов Босберга и Мюр ван Гераардсбергена с полуминутным преимуществом в общем зачёте. Несмотря на то, что Матей Мохорич не имеет опыта прохождения брусчатки, он сделал всё возможное, чтобы в итоге остаться на первой позиции в генеральной классификации, хотя его преимущество сократилось до 5 секунд.

27-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) был одним из ближайших соперников Мохорича в борьбе за майку лидера гонки. Мэттьюс атаковал на финишном подъёме за 300 м до финиша, опередив Грега Ван Авермата (BMC) и Зденека Штыбара (Quick Step Floors).Он взял победу на этапе, но до первого места в общем зачёте ему не хватило 5 секунд.

Тройку призёров общего зачёта Binck Bank Tour-2018 замкнул Тим Велленс (Lotto Soudal) , который в 2014 и 2015 годах становился победителем этой гонки.

Photo © CORVOS/Sunweb

Майкл Мэттьюс: «Мы приехали сюда, нацеливаясь бороться за победы в спринте с Максом Валшайдом, а Сорен Краг Андерсе и я должны были бороться за генеральную классификацию. Мы сделали всё, чтобы атаковать Матея Мохорича, но он был очень силён. Сорен пожертвовал своими шансами ради меня, хотя перед стартом этапа мы оба шли на хорошей позиции. Вообще-то, Сорен являлся лидером нашей команды на эту гонку, но он увидел, что у меня лучше идёт нога в финале. Поэтому он потратил силы, догоняя отрыв, и дал мне шанс в спринте. Я просто счастлив, что отфиниширова. Досадно, что мне не хватило до первого места всего пяти секунд. Но мы сделали всё, что могли, чтобы сломить лидера. Он играл очень умно, так что мы можем быть довольны вторым местом.

Наконец, я показал, что способен побеждать после всех трудностей, которые пришлось пережить. У меня была травма плеча, я болел и падал на протяжении всего сезона. В этом году не было результатов не потому, что не идёт нога. Мне просто не везло. На этой неделе постарался переключиться, сконцентрироваться, и принести высокий результат».

Photo ©Team Bahrain-Merida/Miwa Iiljma

Матей Мохорич: «Мы сделали это! С самого старта этапа мои товарищи по команде всё держали под контролем, а в финале я закрывал все просветы сам, потому что становилось опасно, особенно когда Майкл Мэттьюс и Сорен Краг Андерсен сделали гонку тяжёлой.

Этап был тяжёлым, но очень мне понравился. Кто знает, возможно, в будущем я вернусь в Бельгию, чтобы проехать больше гонок, не только в Арденнах, но и на фламандских классиках. Посмотрим.

Я сознательно решил принять участие в BinckBank Tour-2018. Во время Джиро д’Италия команда разрешила мне выбрать одну гонку, в которой мне предоставляли возможность бороться за свой результат. Я выбрал BinckBank Tour-2018.

Впервые выигрываю многодневную гонку, и это самая красивая победа в моей карьере, даже лучше, чем победа на этапе Джиро д’Италия и Вуэльте».