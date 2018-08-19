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Матей Мохорич – победитель BinckBank Tour-2018

Майкл Мэттьюс – победитель 7 этапа, Матей Мохорич – победитель общего зачёта  BinckBank Tour-2018

 

 

  23-летний словенский гонщик команды Bahrain-Merida Матей Мохорич (Matej Mohoric) одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной гонки Мирового тура. Он надел майку лидера после 3 этапа и удержал её до конца. Он стартовал на финальном королевском этапе с прохождением классических подъёмов Босберга и Мюр ван Гераардсбергена с полуминутным преимуществом в общем зачёте. Несмотря на то, что Матей Мохорич не имеет опыта прохождения брусчатки, он сделал всё возможное, чтобы в итоге остаться на первой позиции в генеральной классификации, хотя его преимущество сократилось до 5 секунд.

 

 27-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) был одним из ближайших соперников Мохорича в борьбе за майку лидера гонки. Мэттьюс атаковал на финишном подъёме за 300 м до финиша, опередив Грега Ван Авермата (BMC) и Зденека Штыбара (Quick Step Floors).Он взял победу на этапе, но до первого места в общем зачёте ему не хватило 5 секунд.

 

  Тройку призёров общего зачёта Binck Bank Tour-2018 замкнул Тим Велленс (Lotto Soudal) , который в 2014 и 2015 годах становился победителем этой гонки.

 

 Photo © CORVOS/Sunweb

 

 

  Майкл Мэттьюс: «Мы приехали сюда, нацеливаясь бороться за победы в спринте с Максом Валшайдом, а Сорен Краг Андерсе и я должны были бороться за генеральную классификацию. Мы сделали всё, чтобы атаковать Матея Мохорича, но он был очень силён. Сорен пожертвовал своими  шансами ради меня, хотя перед стартом этапа мы оба шли на хорошей позиции. Вообще-то, Сорен являлся лидером нашей команды на эту гонку, но он увидел, что у меня лучше идёт нога в финале. Поэтому он потратил силы, догоняя отрыв, и дал мне шанс в спринте. Я просто счастлив, что отфиниширова. Досадно, что мне не хватило до первого места всего пяти секунд. Но мы сделали всё, что могли, чтобы сломить лидера. Он играл очень умно, так что мы можем быть довольны вторым местом.

 

  Наконец, я показал, что способен побеждать после всех трудностей, которые пришлось пережить. У меня была травма плеча, я болел и падал на протяжении всего сезона. В этом году не было результатов не потому, что не идёт нога. Мне просто не везло. На этой неделе постарался переключиться, сконцентрироваться, и принести высокий результат».

 

 Photo ©Team Bahrain-Merida/Miwa Iiljma

 

 

  Матей Мохорич: «Мы сделали это! С самого старта этапа мои товарищи по команде всё держали под контролем, а в финале я закрывал все просветы сам, потому что становилось опасно, особенно когда Майкл Мэттьюс и Сорен Краг Андерсен сделали гонку тяжёлой.

 

 Этап был тяжёлым, но очень мне понравился. Кто знает, возможно, в будущем я вернусь в Бельгию, чтобы проехать больше гонок, не только в Арденнах, но и на фламандских классиках. Посмотрим.

 

  Я сознательно решил принять участие в BinckBank Tour-2018. Во время Джиро д’Италия команда разрешила мне выбрать одну гонку, в которой мне предоставляли возможность бороться за свой результат. Я выбрал BinckBank Tour-2018.

 

 Впервые выигрываю многодневную гонку, и это самая красивая победа в моей карьере, даже лучше, чем победа на этапе Джиро д’Италия и Вуэльте».

 

 

Результаты 7 этапа BinckBank Tour-2018

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Теги к статье: Матей Мохорич Майкл Мэттьюс BinckBank Tour гонка Мирового тура

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Сергей молодец, мои поздравления. Надеюсь увидить его на вуэльте.

  • EL-Fenomeno
    EuroEyes Cyclassics Hamburg-20 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    В 2017-м Вивиани сокрушался что у него уже столько вторых мест, что его достало уже всё это!

    В этом году побед у итальянца хоть отбавляй, а у Квиков выходит вообще пожалуй самый урожайный сезон в истории.

  • DALMAT
    Квота на участие для стран в г ... (2)
    DALMAT-Фото

    Казахстан, наконец-то 4, раньше было - 3 

  • Sezar
    Состав команды Sunweb на Вуэль ... (6)
    Sezar-Фото
    Как по мне интересно как с не особо горным составом санвеб умудряется держать с капитаном в горах немалое число грегари. Кроме того интересно как поедет Хиндли. Ну и интересно каков Вилко. Сравним ли он с Томом.
  • Student
    Состав команды BORA – hansgroh ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: sixpack
    Горный король на ТДФ это круто, но ГК совсем другая дисциплина. А так да, Бухман на ГК сегодня выглядит перспективнее, особенно с учетом того, что он не ехал ТДФ в этом году.
    Помимо горной майки, есть весьма на мой взгляд случайное третье место на Вуэльте, и два попадания в топ-10 на Джиро. А что есть у Бухманна, кроме веры немецких тренеров в немецкого парня. Наверняка, перед переходом Майка на другое расчитывал.
  • ararat
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    ararat-Фото
    Сергей, грамотно! Молодец!
  • Astanaforever
    EuroEyes Cyclassics Hamburg-20 ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Нет мотивации у Луценко в последнее время.Жаль. Расслабился.
  • Student
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: sixpack
    да скока угодно. пямять выхватывает легкую победу Виго на Джиро 2013, включая 4 минуты Нибсу на разделке, победу Кинтаны на следующей джиро уже на второй неделе. "все быстро решится" на джиро прошлого года, "Зак едва ли к 30-ти проедет свой первый гранд-тур" и прочая-прочая. Как ни прогноз, все в лужу.
    Проспись) перетрудился парень.
  • serghi
    Патрик Лефевр продолжает искат ... (10)
    serghi-Фото
    И он не даст погибнуть самой зрелищной и побеждающей команде тура.
  • serghi
    Патрик Лефевр продолжает искат ... (10)
    serghi-Фото
    Похожая ситуация была с HTC-Highroad. Это тоже была самая побеждающая команда, но ее постигла самая печальная судьба. Но я уверен, что с волками такого не произойдет. У них есть козырь, которого не было у HTC. Этот козырь - Патрик Лефевр.

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