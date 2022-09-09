Ремко Эвенепул: “Я ожидал атаки Маса, но смог ответить”

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Ремко Эвенепул удерживает красную майку лидера Вуэльты Испании-2022 двенадцатый этап подряд
На 17-м этапе Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул ответил на атаки соперников на финальном подъёме 2-й категории и сохранил красную майку лидера. Перед стартом 17 этапа стало известно, что Примож Роглич (Jumbo-Visma), ближайший соперник 22-летнего бельгийского гонщика команды Quick-Step Alpha Vinyl, не выйдет на старт. На вторую строчку общего зачёта поднялся 27-летний испанский гонщик команды Movistar Энрик Мас.
Пелотон отпустил многочисленный отрыв дня, разыгравший победу на этапе, а Энрик Мас проверил Ремко Эвенепула на финальном 10,3 км подъёме со средним градиентом 5%, максимальным - 12%. Но Эвенепул ответил на атаку Маса и они финишировали с одним сременем, через 5 минут 11 секунд после победителя Ригоберто Урана (EF Education-EasyPost).
Ремко Эвенепул в двенадцатый раз после финиша этапа облачился в красную майку лидера и в общем зачёте опережает Энрика Маса на 2 минуты 1 секунду. В тройке сильнейших ещё один испанский гонщик, 19-летний Хуан Аюсо из команды UAE Team Emirates, уступающий Эвенепулу 4:51.
Ремко Эвенепул: «Энрик Мас осложнил мне день. Было не так легко отвечать на его атаки. Первая была самой тяжёлой. Когда атаковал Алмейда, я знал, что он далеко в генеральной классификации, поэтому дал ему уехать. Это была очень красивая атака. Думаю, сегодня Энрик Мас хотел проверить, как у меня идёт нога. Но я отлично ответил на его ускорения.
Команда вывезла меня к финальному подъёму на хорошую позицию. Скорость была очень высокой. И финиш совсем не простой. Думаю, градиенты снова были довольно большими. Гонку контролировать так же трудно, как и тогда, когда атаковал Примож Роглич. Но, конечно, на таком финише Примож, очень взрывной гонщик, мог бы привезти на финальных 500 метрах и 10 и 15 секунд. А сейчас атаки были менее опасны, потому что Энрик не такой взрывной, как Примож. В этом самая большая разница, но это совсем не делает гонку легче.
Я доволен, как прошёл этап, впереди пара трудных дней, мы должны сохранять фокус».
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Hansmer
Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14)
Цитата: vova-55
Всегда болел за Приможа.
Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара.
Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора.
На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше.
У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура.
Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.
Да, была задумка укатать Поги и они её реализовали. Погачару надо было отпустить Роглича и возможно тот бы сдулся сам. А если нет, то уже бы не стал предателем? Думаю всёже они разыграли в тот день отличную карту, просто два сильнейших обыграли третьего сильнейшего но одного.
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nightbuster33
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
После сегоднешней бестолковой гонки, Лопеза завтра может "стукнуть" по ногам.А если будет нормально,только взаимовыгодное содружество Лопез-Мак могут ответиь Лидеру.
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Velolife
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!
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Velolife
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!
-
Александра
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
Да простят меня спортсмены и болельщики, но при всей блистательности молодежи, я впервые рада победе на этой Вуэльте! Ай да старик Риго, жив, жив курилка!
-
vova-55
Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14)
Всегда болел за Приможа.
Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара.
Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора.
На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше.
У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура.
Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.
-
nightbuster33
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
Все молодые претенденты впереди Лопеза переиграли его по всем статьям. Из года в год повторяет одну и туже ошибку.Раньше это было с Масом,сейчас к нему присоединились еще двое,мог быть и третий,шедший за ним в общей сумме.Только большой разрыв отставания не позволило обойдти его.Он хочет сразу и окончательно создать большой разрыв,забывая,что уже не такой,каким был 5лет назад. Нет терпения в ожидании,когда надо выстрелить. Если будет продолжаться такая игра и дальше не видать ему места выше,чем настоящее,а может оказаться еще ниже. .Грех не воспользоватся создавшейся ситуацией в гонке.
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motte
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
О, Мадонна! Риго, колумбийский Мик Джаггер , любитель бананов, искренне рад, это круто, Винокуров, улыбнулся, вспомнив олимпийский Лондон 2012 года, когда они с ним , оторвавшись от группы, разыграли золото и серебро-:)
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