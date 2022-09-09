Ремко Эвенепул: “Я ожидал атаки Маса, но смог ответить”

Hansmer

Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14) Цитата: vova-55 Всегда болел за Приможа.

Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара.

Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора.

На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше.

У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура.

Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.

Да, была задумка укатать Поги и они её реализовали. Погачару надо было отпустить Роглича и возможно тот бы сдулся сам. А если нет, то уже бы не стал предателем? Думаю всёже они разыграли в тот день отличную карту, просто два сильнейших обыграли третьего сильнейшего но одного. Да, была задумка укатать Поги и они её реализовали. Погачару надо было отпустить Роглича и возможно тот бы сдулся сам. А если нет, то уже бы не стал предателем? Думаю всёже они разыграли в тот день отличную карту, просто два сильнейших обыграли третьего сильнейшего но одного.

nightbuster33

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10) После сегоднешней бестолковой гонки, Лопеза завтра может "стукнуть" по ногам.А если будет нормально,только взаимовыгодное содружество Лопез-Мак могут ответиь Лидеру.

Velolife

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4) Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!

Velolife

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10) Инсинуации!

Velolife

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10) Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!

Александра

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10) Да простят меня спортсмены и болельщики, но при всей блистательности молодежи, я впервые рада победе на этой Вуэльте! Ай да старик Риго, жив, жив курилка!

vova-55

Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14) Всегда болел за Приможа. Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара. Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора. На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше. У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура. Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.

nightbuster33

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4) Все молодые претенденты впереди Лопеза переиграли его по всем статьям. Из года в год повторяет одну и туже ошибку.Раньше это было с Масом,сейчас к нему присоединились еще двое,мог быть и третий,шедший за ним в общей сумме.Только большой разрыв отставания не позволило обойдти его.Он хочет сразу и окончательно создать большой разрыв,забывая,что уже не такой,каким был 5лет назад. Нет терпения в ожидании,когда надо выстрелить. Если будет продолжаться такая игра и дальше не видать ему места выше,чем настоящее,а может оказаться еще ниже. .Грех не воспользоватся создавшейся ситуацией в гонке.

AlpenFlow

Максимилиан Шахман досрочно за ... (4) Цитата: Meridale У меня такое каждый год. Чем лечитесь? Чем лечитесь?

motte

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10) О, Мадонна! Риго, колумбийский Мик Джаггер , любитель бананов, искренне рад, это круто, Винокуров, улыбнулся, вспомнив олимпийский Лондон 2012 года, когда они с ним , оторвавшись от группы, разыграли золото и серебро-:)