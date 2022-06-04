Себастьян Молано дисквалифицирован за опасный манёвр на 6-м этапе Критериума Дофине-2022

Хуан Аюсо сошёл из-за болезни, Себастьян Молано дисквалифицирован на Критериуме Дофине-2022

После 6-го этапа состав команды UAE Team Emirates на Критериуме Дофине-2022 уменьшился на два гонщика меньше. 27-летний колумбийский гонщик Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) был дисквалифицирован после 6-го этапа из-за опасного манёвра за 10 км до финиша и перепалки с французским гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Пажем (Hugo Page).

Молано толкнул 20-летнего гонщика нео-про, который был его соперником в борьбе за зелёную майку. Уго Паж после этапа рассказал, что перепалка началась после того, как Молано подрезал его в борьбе за позицию. Затем колумбиец вновь толкнул Пажа, когда они пересекли финиш 6 этапа, что заснял один из журналистов. Комиссары UCI пересмотрели видео и дисквалифицировали Молано.

Себастьян Молано: «Во время разгона перед финишем ехали очень быстро. В горячке я совершил опасную ошибку. Хочу извиниться перед Уго Пажем и всеми гонщиками за то, что случилось. Я понимаю, почему меня дисквалифицировали, могу только сказать, что сожалею и вынесу урок из случившегося».

Photo (c) UAE Team Emirates

19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) не смог выйти на старт этапа, так как вечером после 5 этапа у него поднялась температура. Аюсо шёл на 8-м месте в общем зачёте Критериума Дофине-2022.

Врач команды UAE Team Emirates Давид Де Клерк (David De Klerk) рассказал о состоянии Хуана Аюсо: «Хуан пожаловался на дискомфорт в желудке, после вчерашнего этапа у него была диарея. Он получил соответствующее лечение, но потом у него поднялась температура и было лёгкое обезвоживание. Тест на ковид вернулся негативным, но утром температура у него не спала, а состояние не улучшилось. Мы сняли его с гонки».