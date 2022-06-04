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Себастьян Молано дисквалифицирован за опасный манёвр на 6-м этапе Критериума Дофине-2022

Хуан Аюсо сошёл из-за болезни, Себастьян Молано дисквалифицирован на Критериуме Дофине-2022

 

  После 6-го этапа состав команды UAE Team Emirates на Критериуме Дофине-2022 уменьшился на два гонщика меньше. 27-летний колумбийский гонщик Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) был дисквалифицирован после 6-го этапа из-за опасного манёвра за 10 км до финиша и перепалки с французским гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Пажем (Hugo Page).

 

Себастьян Молано дисквалифицирован за опасный манёвр на 6-м этапе Критериума Дофине-2022

Себастьян Молано дисквалифицирован за опасный манёвр на 6-м этапе Критериума Дофине-2022

Себастьян Молано дисквалифицирован за опасный манёвр на 6-м этапе Критериума Дофине-2022

 

    Молано толкнул 20-летнего гонщика нео-про, который был его соперником в борьбе за зелёную майку. Уго Паж после этапа рассказал, что перепалка началась после того, как Молано подрезал его в борьбе за позицию. Затем колумбиец вновь толкнул Пажа, когда они пересекли финиш 6 этапа, что заснял один из журналистов. Комиссары UCI пересмотрели видео и дисквалифицировали Молано.

 

  Себастьян Молано: «Во время разгона перед финишем ехали очень быстро. В горячке я совершил опасную ошибку. Хочу извиниться перед Уго Пажем и всеми гонщиками за то, что случилось. Я понимаю, почему меня дисквалифицировали, могу только сказать, что сожалею и вынесу урок из случившегося».

 

Хуан Аюсо сошёл из-за болезни, Себастьян Молано дисквалифицирован на Критериуме Дофине-2022

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) не смог выйти на старт этапа, так как вечером после 5 этапа у него поднялась температура. Аюсо шёл на 8-м месте в общем зачёте Критериума Дофине-2022.

 

  Врач команды UAE Team Emirates Давид Де Клерк (David De Klerk) рассказал о состоянии Хуана Аюсо: «Хуан пожаловался на дискомфорт в желудке, после вчерашнего этапа у него была диарея. Он получил соответствующее лечение, но потом у него поднялась температура и было лёгкое обезвоживание. Тест на ковид вернулся негативным, но утром температура у него не спала, а состояние не улучшилось. Мы сняли его с гонки».

 

 

 

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 6 (1)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап, но вот только отрыв не смогли достать. И победа досталась команде, которая взяла второй этап.

  • Earl57
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    Earl57-Фото
    Что касается Адама, то похоже что ему вполне комфортно в Инеосе. А если еще Карапас все-таки свалит в Мовистар, то вообще рахат-лукум будет))
  • svan
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    svan-Фото

    Интересно, какая сумма контракта была у Ейтса и на сколько теперь договорятся?

  • арлекин
    Крис Фрум: "Впервые за три го ... (5)
    арлекин-Фото

    да не взял бы он пятый тур никогда

     

  • Ернат
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (4)
    Ернат-Фото
    согласен с тобой
  • SportSpirit
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Моя мысль была скорее о том, что у братьев достижений прошлого гораздо больше, чем в будущем.

    А Саймон мне нравится своим умением воскреснуть, как в течение сезона (2019 год), так и в течение гранд-тура. Прежде чем сойти с этой Джиро по объективным причинам, он в очень умном стиле выиграл горный этап.
  • Pi-man
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    Pi-man-Фото

    Да, годы идут для всех.
    Но рановато, ИМХО, хоронить Саймона.
    Он не супер-талант, но вполне талант. И гонки с ним интересны, хотя, похоже, ему очень редко удается не словить плохого дня в течение грантура. Да и команда все-таки не может оказать ему на грантуре такой поддержки, как у конкурентов.
    Свои авансы он оправдал. И еще года 3-4 у него есть.

  • SportSpirit
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    SportSpirit-Фото

    А между тем Саймону, у которого по мнению руководства "блестящее будущее", равно как и Адаму - в этом году 30 лет. 

     

    Как точно заметил СК во время его эфира на Дофине: "Время летит незаметно, и вот перспективному гонщику, победителю Альп-де-Юз Пьеру Ролану уже 35 и он завершает карьеру."

  • SportSpirit
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Адама отправляли на разведку) чтобы все узнать и по возвращении прихватить с собой еще бойца)
  • SportSpirit
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Ваут ван Арт: "Два дня назад я винил себя, что не выиграл. Второе место вчера было терпимо."

     

    В общем-то - да, проиграть спринт Годю намного обидней, чем 2 секунды в разделке Ганне.acute

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