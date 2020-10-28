Джей Маккарти сошёл с Вуэльты Испании-2020 после падения

Джей Маккарти получил травму колена во время падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2020

28-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Маккарти (Jay McCarthy) упал на 7-м этапе Вуэльты Испании-2020 примерно за 70 км до финиша. Гонщика отвезли в больницу. Как сообщает врач команды Ян Петерсон (Jan Petersohn), учитывая обстоятельства падения на высокой скорости, Джей Маккарти чувствует себя хорошо. Он избежал переломов.

Ян Петерсон, врач: «Джей в порядке, учитывая обстоятельства. Травмы головы и позвоночника исключили. Повреждения костей тоже нет. Однако у него сильное искривление колена. Предполагаем, что у него сложная травма связок правого коленного сустава. На данный момент степень травмы мы ещё оцениваем».