Джей Маккарти сошёл с Вуэльты Испании-2020 после падения

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:20
Джей Маккарти получил травму колена во время падения на 7-м этапе Вуэльты Испании-2020
28-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Маккарти (Jay McCarthy) упал на 7-м этапе Вуэльты Испании-2020 примерно за 70 км до финиша. Гонщика отвезли в больницу. Как сообщает врач команды Ян Петерсон (Jan Petersohn), учитывая обстоятельства падения на высокой скорости, Джей Маккарти чувствует себя хорошо. Он избежал переломов.
Ян Петерсон, врач: «Джей в порядке, учитывая обстоятельства. Травмы головы и позвоночника исключили. Повреждения костей тоже нет. Однако у него сильное искривление колена. Предполагаем, что у него сложная травма связок правого коленного сустава. На данный момент степень травмы мы ещё оцениваем».
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