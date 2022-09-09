Адди Энгельс: «Мы надеемся, что Примож сможет финишировать на Вуэльте Испании-2022

|
Вопрос о продолжении Приможем Рогличем Вуэльты Испании-2022 команда решит перед стартом 17 этапа
Падение Приможа Роглича в финале 16-го этапа Вуэльты Испании-2022 перечеркнуло яркую атаку словенского гонщика и поставило под вопрос его дальнейшее участие в гонке. Команда Jumbo-Visma сообщила, что только утром перед 17-м этапом будет решено, продолжит ли трёхкратный победитель испанского Гранд-тура борьбу на Вуэльте Испании-2022.
В пресс-релизе команды сообщается: «На сегодня обследование закончено. Завтра утром команда после консультаций с врачом решит, продолжит ли Примож борьбу на этой Вуэльте».
Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы планировали атаковать в финальной фазе этого этапа. Знали, что это этап для Приможа. В первую очередь мы были настроены бороться за победу на этапе, но не менее ценным для нас было набрать преимущество. Всё шло по плану до тех пор, пока с Приможем не произошло это неудачное падение на последних метрах.
Примож супермощно атаковал за три километра до финиша и выигрывал время у своих ближайших соперников. Мы даже не заметили, что у Эвенепула была поломка, когда Примож уже поехал. Он шёл на максимальной скорости до финиша.
Конечно, сейчас радоваться уже нечему. Да, Примож выиграл время, но заплатил за него серьёзным падением. Конечно, ему больно. Мы надеемся, что повреждения не слишком сильные, и он сможет закончить Вуэльту. 8 секунд, конечно, не стоят таких травм».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (81)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
patar
Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
Цитата: velodoctor
Падение Роглича, результат слабой работы команды...
Что-то не понятно, как команда виновата в падении горняка-генеральщика на спринтерском финише....
-
EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
Не согласен с теми, кто пишет что атака Примо была бредовой или абсурдной. Двинул классно, мощно, а главное во время. Прокол Рэмко просто наложился на время спурта Роглича. Не понимаю только почему когда пошёл финишный развоз словенец хотел встроиться за всеми впереди ищущими !? Понимал ведь что этап не возьмёт, а тут такой жесточайший crash (сдвинутые очки Приможа и его мощный нокдаун мы запомним надолго), мог ведь и перестраховаться и валить параллельным курсом сколько бы смог, а так...((
Цитата: motte
Падучий он, Роглич, не первый же раз, госпожа Удача не хочет с ним жить, пока она жила с нибали, теперь присматривается с кем дальше по пути-:)
Это факт, Рогла очень невезуч, особенно на ГТ, теперь вот на его любимой Вуэльте...очень жаль его и как спортсмена (я думаю это сход), и как человека.
Цитата: MVDP
Да было видно что он Райта цепанул, не понимаю почему СК зациклился на фон Поппеле.
-
velodoctor
Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
Падение Роглича, результат слабой работы команды, как из далека он начинал свою атаку, я почти уверен, будь он в голове изначально, то его бы просто не догнали... ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***о что так вышло, впереди этапы где он должен был проверять и настрой был судя по атаке сегодня, а теперь только надеяться, что синяки и садины позволят...
-
-
Velolife
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
Судя по развязке 16-го этапа, не только Tour de France, но и Vuelta a España, кажется, отвернулась от Primo?. Падение Primo? на фоне прокола Remco смотрится прискорбно удручающе. Ну а Mads, выигравший спринт у великолепной тройки, решил не снимать Maillot Verde до конца Vuelta.Что же касается Maillot Rojo, то сомнений относительно её нынешнего владельца, несмотря на возвращение завтра пелотона в горы, становится всё меньше. Если, конечно, не произойдёт что-то, похожее на сегодня. Но скрестим пальцы!
-
-
-
qwinter
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
Цитата: Адриен
А где логика, господа ? Правила нейтрализации - это воплощенное в закон своеобразное велосипедное "джентльменство". Разве здешние комментаторы не ругают того гонщика, который ускоряется, когда у его соперника возникают проблемы в виде проколов, поломок и т.д.? Нет, они ратуют за то, чтобы ВЕСЬ пелетон встал и ждал . Помните историю с цепью Шлека ? Как здесь же поносили Контадора !.. Так что нейтрализация - это просто воплощение в правилах этого "благородства" и касается последних 3х км. Победитель рвет жилы, мастерски выбирает позицию, филигранно атакует, красиво побеждает - а некто с проколом спокойно доезжает до финиша и ПОЛУЧАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ !!! Воплощение справедливости !.. И еще что задело - Роглич в изнеможении сидит после гонки на асфальте, нога содранная, с руки кровь льётся чуть ли не ручьём - а рядом нет медиков ! Уж на финише должна же быть какая-нибудь мед.бригада, хоть какой-нибудь несчастный фельдшер !
Выполнять закатку там, где другие жилы рвут это не джентельменство, это свинство. Помощь от случайностей должна быть, но после проблемы гонщик должен быть стимулирован двигаться в нормальном темпе.
Если бы Ремко приехал в пределах минуты, и даже полутора ему бы слова никто не сказал, а вот так это самое натуральное свинство по отношению к соперникам.
-
Sezar
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
Так это в гору. Там случайностей уже не избежать, потому и нет нейтрализации. Но даже тогда и машина подъехала бы быстрее. И Ремко ехал бы на финиш не прогулочным шагом. Потерял бы полминуты. По случайности.
А здесь случайности избежать удалось благодаря правилу. Оно для того и придумано. Это ж хорошо.
А разрывов и не было. Фавориты кучей заехали, как при равнинном групповом финише, остальным было пофигу. Вот те, которые уехали и заработали отрыв и бонусы. Все логично.
-
Victor
Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
Вовремя у Эвенпула прокол случился. А вообще, так ведь и сжульничать можно, сказав, что у тебя прокол, чтобы не потерять время. Надеюсь, Ремко не такой.
Страницы истории велоспорта