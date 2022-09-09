Адди Энгельс: «Мы надеемся, что Примож сможет финишировать на Вуэльте Испании-2022

Вопрос о продолжении Приможем Рогличем Вуэльты Испании-2022 команда решит перед стартом 17 этапа

Падение Приможа Роглича в финале 16-го этапа Вуэльты Испании-2022 перечеркнуло яркую атаку словенского гонщика и поставило под вопрос его дальнейшее участие в гонке. Команда Jumbo-Visma сообщила, что только утром перед 17-м этапом будет решено, продолжит ли трёхкратный победитель испанского Гранд-тура борьбу на Вуэльте Испании-2022.

В пресс-релизе команды сообщается: «На сегодня обследование закончено. Завтра утром команда после консультаций с врачом решит, продолжит ли Примож борьбу на этой Вуэльте».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы планировали атаковать в финальной фазе этого этапа. Знали, что это этап для Приможа. В первую очередь мы были настроены бороться за победу на этапе, но не менее ценным для нас было набрать преимущество. Всё шло по плану до тех пор, пока с Приможем не произошло это неудачное падение на последних метрах.

Примож супермощно атаковал за три километра до финиша и выигрывал время у своих ближайших соперников. Мы даже не заметили, что у Эвенепула была поломка, когда Примож уже поехал. Он шёл на максимальной скорости до финиша.

Конечно, сейчас радоваться уже нечему. Да, Примож выиграл время, но заплатил за него серьёзным падением. Конечно, ему больно. Мы надеемся, что повреждения не слишком сильные, и он сможет закончить Вуэльту. 8 секунд, конечно, не стоят таких травм».