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Ремко Эвенепул: "Сегодня у меня был не лучший день, но причин для паники нет"

Ремко Эвенепул удержал красную майку лидера на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) удержал красную майку лидера на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем на высоте 1820 м в подъём 1-й категории Сьерра де ла Пандера, но потерял 52 секунды от своего преимущества в генеральной классификации.

 

  За 4 км до финиша, на середине подъёма протяженностью 8,4 км, средним градиентом 7,8%, максимальным градиентом 13% капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl не смог ответить на атаку своего главного соперника – трёхкратного победителя Вуэльты Испании Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Ремко Эвенепул поехал подъём своим темпом, потеряв контакт со своими соперниками в генеральной классификации. Бельгийский гонщик  финишировал 8-м, через 56 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (INEOS Grenadiers) и через 48 секунд после Приможа Роглича.

 

Ремко Эвенепул:

 

Ремко Эвенепул:

 

 

  

Ремко Эвенепул:

 

 

  Ремко Эвенепул: «Сегодня, конечно, у меня был не лучший день. Было тяжеловато, потому что нога шла не идеально, но причин для паники нет. Если это мой плохой день, то я могу быть доволен. Важно восстановиться к следующему этапу, постараться защитить себя на трудном финише в подъём.

 

  Сегодня последние три километра были очень крутыми, ветер не давал держаться на колесе, но я спокойно продолжал бороться. Не могу сказать, что беспокоился, потому что в предыдущие дни другие тоже теряли время столько же времени, сколько я сегодня. Так работает Гранд-тур – выигрываешь время над одними, теряешь время по отношению к другим.

 

  Я сконцентрировался на своих усилиях. Думаю, на таких тяжёлых подъёмах все сражаются в одиночку. Сегодня мы проиграли маленькую битву, но не проиграли крупную. Конечно, сегодня второй день после падения, часто в такой день чувствуешь себя не слишком хорошо. Но я не использую это как оправдание. Сегодня у меня просто не очень хорошо шла нога. Надеюсь, это и был мой плохой день за все три недели гонки.

 

  Уверенность у меня на том же уровне, я готов приложить все силы на финальном перед днём отдыха горном этапе».

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    BlAr-Фото
    Там стыкуется только первая, пологая часть и спуск, а потом начинается финальная гора. На основной части Асальянес обозначен маленький контруклон между двух крутяков, а на финишной горе его нет.
  • khramtsow
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    khramtsow-Фото

    про меня забыли! Последнюю в карьере мне отдайте)

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    На 14-м этапе Рэмко на финиш заехал вместе с Аюсо...заражал его) Если бельгиец на 15-м этапе схватит жёсткий кризис, потом, зная характер Эвенпула, может и сойти от перенервоза и досады, хотя официально в протоколе напишут - СХОД из-за КОВИДа (который подцепил от испанца). Прошу прощения за плоский юмор, но эта ситуация с Хуаном Аюсо действительно попахивает двойными стандартами :-[
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Серафим-Фото
    Если только морально/аморально.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото
    Это, да...
    Помню видос как он круто плывет в бассейне...и втык в мотоцикл на тдф, с последующей пробежкой фрума..но была и красота в его исполнении на гт
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    velodoctor-Фото
    Порт это про боль, умел все и нефига не выиграл....
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    marketbk-Фото
    Как летит время, вроде недавно-дождливый этап на Джиро, после которого он в розовом, это было Джиро -2010
  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото

    Карапас рвет всю неделю, сегодня  отдержался- молоток .

    Не думаю, что завтра опять пойдет 

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