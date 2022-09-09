Ремко Эвенепул: "Сегодня у меня был не лучший день, но причин для паники нет"

Ремко Эвенепул удержал красную майку лидера на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) удержал красную майку лидера на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем на высоте 1820 м в подъём 1-й категории Сьерра де ла Пандера, но потерял 52 секунды от своего преимущества в генеральной классификации.

За 4 км до финиша, на середине подъёма протяженностью 8,4 км, средним градиентом 7,8%, максимальным градиентом 13% капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl не смог ответить на атаку своего главного соперника – трёхкратного победителя Вуэльты Испании Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Ремко Эвенепул поехал подъём своим темпом, потеряв контакт со своими соперниками в генеральной классификации. Бельгийский гонщик финишировал 8-м, через 56 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (INEOS Grenadiers) и через 48 секунд после Приможа Роглича.

Ремко Эвенепул: «Сегодня, конечно, у меня был не лучший день. Было тяжеловато, потому что нога шла не идеально, но причин для паники нет. Если это мой плохой день, то я могу быть доволен. Важно восстановиться к следующему этапу, постараться защитить себя на трудном финише в подъём.

Сегодня последние три километра были очень крутыми, ветер не давал держаться на колесе, но я спокойно продолжал бороться. Не могу сказать, что беспокоился, потому что в предыдущие дни другие тоже теряли время столько же времени, сколько я сегодня. Так работает Гранд-тур – выигрываешь время над одними, теряешь время по отношению к другим.

Я сконцентрировался на своих усилиях. Думаю, на таких тяжёлых подъёмах все сражаются в одиночку. Сегодня мы проиграли маленькую битву, но не проиграли крупную. Конечно, сегодня второй день после падения, часто в такой день чувствуешь себя не слишком хорошо. Но я не использую это как оправдание. Сегодня у меня просто не очень хорошо шла нога. Надеюсь, это и был мой плохой день за все три недели гонки.

Уверенность у меня на том же уровне, я готов приложить все силы на финальном перед днём отдыха горном этапе».