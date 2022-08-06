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Тимен Аренсмсан – победитель 6 этапа Тура Польши-2022

 Первая победа Тимена Аренсмана, майка лидера у Итана Хейтера на 6-м этапе Тура Польши-2022

 

 

  22-летний нидерландский велогонщик команды DSM Тимен Аренсман (Thymen Arensman) одержал первую победу в профессионалах, выиграв 6-й этап Тура Польши-2022. Он быстрее всех преодолел 11,8 км дистанции разделки, проложенной в Татрах. 

 

  Индивидуальная гонка с раздельным стартом в подъем протяженностью почти 10 км со средним градиентом в 3,3% и максимальными участками до 9%, заключительным отрезком с небольшим спуском и выполаживанием, покорилась нидерландскому велогонщику за 17 минут и 40 секунд. Он проехал её со средней скоростью 40,075 км/ч.

 

Тимен Аренсман опередил двух представителей команды INEOS - Grenadiers Магнуса Шеффилда (Magnus Sheffield) и Итана Хейтера (Ethan Hayter) на 7 и 8 секунд соответственно.

 

В итоге по результатам 6 этапа на Туре Польши-2022 сменился обладатель желтой майки лидера генеральной классификации, им стал 23-летний британский гонщик Итан Хейтер, который в генеральной классификации опережает Тимена Аренсмана на 11 секунд перед заключительным этапом.

 

Тимен Аренсмсан – победитель 6 этапа Тура Польши-2022

 

Тимен Аренсмсан – победитель 6 этапа Тура Польши-2022

 

Тимен Аренсмсан – победитель 6 этапа Тура Польши-2022

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

  Тимен Аренсман: «Сегодня особенный день, потому что это моя первая победа в профессионалах и первая на гонке Мирового тура. В этом году я уже несколько раз оставался в шаге от победы, особенно на Джиро д’Италия, и, наконец, выиграл.

 

  Разделка была очень интересной, требовала как можно дольше удерживать аэродинамическую позицию, и продавливать, потому что дорога всё время шла вверх. Думаю, я правильно интерпретировал дистанцию. Финиш был трудным, но в итоге я выступил достаточно сильно, чтобы взять победу.

 

  Теперь иду вторым в генеральной классификации, что для меня бонус. О том, что второй в общем зачёте, не жалею, я проиграл время на 3-м этапе, на подъёме, который в любом случае был для меня слишком тяжёлым. Мне больше подходят долгие подъёмы с ровным градиентом. А на том этапе, на крутом коротком подъёме я слишком много проиграл Итану. Моя  цель – как можно больше совершенствоваться».

 

  Люк Робертс, спортивный директор команды DSM: «Когда мы увидели маршрут этого этапа, поняли, что эта разделка идеальна для Тимена. Он хорошо к ней подготовился за последние недели, мы смогли провезти его через пять этапов так, чтобы он удержал форму и поборолся в общем зачёте. Сегодня он отлично себя чувствовал, прекрасно проехал. Ради этого работала вся команда».

 

  Итан Хейтер: «Разделка в подъём с  самого старта с тяжёлым финишем, где надо было продавливать. Хорошая разделка. Утром мы проанализировали маршрут, провели разведку, но я чувствовал себя не идеально, к тому же я не специалист по разведке. Однако во время гонки выложился полностью, сделал всё, что мог, доволен результатом, который пришёл благодаря командным усилиям.

 

  Завтра главное – уберечься от неприятностей, надеюсь на спринт и спокойный этап. Также надеюсь остаться на велосипеде. Конечно, некоторые команды попробуют атаковать, мы  должны быть к этому готовы. Я удивлён, что стал первым британцем, лидирующим в общем зачёте, потому что здесь до меня выступало много сильных соотечественников. Тем больше горжусь».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Польши-2022

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Теги к статье: Тимен Аренсман Thymen Arensman DSM Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    uran-Фото
    На фоне Санчеса Альмейды Харта Павел очень достойно. Желаем успехов.
  • Адриен
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Адриен-Фото
    А что толку заключать с восемнадцатилетним короткий контракт ? Для раскрытия потенциала нужно время. А за короткий срок высока вероятность ошибки - и в смысле переоценки , и в недооценке.
  • EL-Fenomeno
    Тур Польши-2022. Этап 6 (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неплохой профиль, неплохая разделка. Неужели молодой Хейтер удержит и возьмёт генерал Тура Польши !?

    Желаю также нашему Падуну если не пробиться в ТОП 3 или ТОП 5 общего зачёта, так хотя бы в 10-ке генерала финишировать на ТдП; давай, не подведи (кстати, Марк колесит Вуэльту ?)

  • jerzyk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (4)
    jerzyk-Фото
    А что про Лопеса тишина? То наркобарон, а тут человек- невидимка?! Нехорошо! Если обоср..ли, то надо и правду сказать!
  • старт-шоссе 82
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Трехлетний контракт с 18-летним парнем о многом говорит.

  • Gorn9k
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Очки какие-то зумерские...
  • Karmatron
    18-летний Джош Тарлинг подписа ... (4)
    Karmatron-Фото

    Валлиец, трековик, хороший раздельщик... Где-то это я уже видел...

  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (31)
    Velolife-Фото

    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

  • marketbk
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: shain
    За Сивакова никто не рад?
    Vive la France же:)

    А что радоваться? Этап не выиграл, гонка еще не закончилась, так что генерал - тоже. Он же не вообще без побед в своей карьере, чтобы орать от этого успеха.

    Так что, как-то так)))

  • shain
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 3 (6)
    shain-Фото

    За Сивакова никто не рад?

    Vive la France же:)

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