Тимен Аренсмсан – победитель 6 этапа Тура Польши-2022

Первая победа Тимена Аренсмана, майка лидера у Итана Хейтера на 6-м этапе Тура Польши-2022

22-летний нидерландский велогонщик команды DSM Тимен Аренсман (Thymen Arensman) одержал первую победу в профессионалах, выиграв 6-й этап Тура Польши-2022. Он быстрее всех преодолел 11,8 км дистанции разделки, проложенной в Татрах.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом в подъем протяженностью почти 10 км со средним градиентом в 3,3% и максимальными участками до 9%, заключительным отрезком с небольшим спуском и выполаживанием, покорилась нидерландскому велогонщику за 17 минут и 40 секунд. Он проехал её со средней скоростью 40,075 км/ч.

Тимен Аренсман опередил двух представителей команды INEOS - Grenadiers Магнуса Шеффилда (Magnus Sheffield) и Итана Хейтера (Ethan Hayter) на 7 и 8 секунд соответственно.

В итоге по результатам 6 этапа на Туре Польши-2022 сменился обладатель желтой майки лидера генеральной классификации, им стал 23-летний британский гонщик Итан Хейтер, который в генеральной классификации опережает Тимена Аренсмана на 11 секунд перед заключительным этапом.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

Тимен Аренсман: «Сегодня особенный день, потому что это моя первая победа в профессионалах и первая на гонке Мирового тура. В этом году я уже несколько раз оставался в шаге от победы, особенно на Джиро д’Италия, и, наконец, выиграл.

Разделка была очень интересной, требовала как можно дольше удерживать аэродинамическую позицию, и продавливать, потому что дорога всё время шла вверх. Думаю, я правильно интерпретировал дистанцию. Финиш был трудным, но в итоге я выступил достаточно сильно, чтобы взять победу.

Теперь иду вторым в генеральной классификации, что для меня бонус. О том, что второй в общем зачёте, не жалею, я проиграл время на 3-м этапе, на подъёме, который в любом случае был для меня слишком тяжёлым. Мне больше подходят долгие подъёмы с ровным градиентом. А на том этапе, на крутом коротком подъёме я слишком много проиграл Итану. Моя цель – как можно больше совершенствоваться».

Люк Робертс, спортивный директор команды DSM: «Когда мы увидели маршрут этого этапа, поняли, что эта разделка идеальна для Тимена. Он хорошо к ней подготовился за последние недели, мы смогли провезти его через пять этапов так, чтобы он удержал форму и поборолся в общем зачёте. Сегодня он отлично себя чувствовал, прекрасно проехал. Ради этого работала вся команда».

Итан Хейтер: «Разделка в подъём с самого старта с тяжёлым финишем, где надо было продавливать. Хорошая разделка. Утром мы проанализировали маршрут, провели разведку, но я чувствовал себя не идеально, к тому же я не специалист по разведке. Однако во время гонки выложился полностью, сделал всё, что мог, доволен результатом, который пришёл благодаря командным усилиям.

Завтра главное – уберечься от неприятностей, надеюсь на спринт и спокойный этап. Также надеюсь остаться на велосипеде. Конечно, некоторые команды попробуют атаковать, мы должны быть к этому готовы. Я удивлён, что стал первым британцем, лидирующим в общем зачёте, потому что здесь до меня выступало много сильных соотечественников. Тем больше горжусь».