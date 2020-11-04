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Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

Тим Велленс, Майкл Вудс, Зденек Штыбар, Примож Роглич о 14-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс сделал дубль на Вуэльте Испании-2020 – выиграв на 5-м этапе, повторил успех на 14-м.

 

  Несколько раз после старта группы гонщиков пытались уехать в отрыв на 14-м этапе, но лишь через 40 км после старта это удалось пятерым гонщикам – Марку Солеру (Marc Soler (Esp) Movistar), Майклу Вудсу (Michael Woods (Can) EF Pro Cycling), Дилану Ван Барле (Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers), Зденеку Штыбару (Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step) и будущему победителю этапа Тиму Велленсу (Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal). Через несколько километров к ним присоединились Тимен Аренсман (Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb), Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis).

 

  Преимущество отрыва достигало пяти с половиной минут за 100 км до финиша. Но на момент прохождения финального категорийного подъёма дня Альто де Абелайра у отрыва в запасе было около 2 минут. За 3 км до вершины из отрыва атаковал Майкл Вудс, за которым сразу поехал Марк Солер. Тим Велленс переложился к атаковавшим, Ван Барле, Штыбар и Аренсман также смогли переложиться, лишь Пьер-Люк Перишон (Cofidis) выпал из отрыва.

 

  Марк Солер и Зденек Штыбар атаковали на спуске, Велленс их догнал и втроём они удерживали минимальный просвет в 10 – 15 секунд, который Тимен Аренсман, Майкл Вудс и Дилан Ван Барле закрыли за 1,5 км до финиша. Шестеро гонщиков отрыва разыграли этап. Тим Велленс выбрал момент для атаки и не дал себя обойти Майклу Вудсу, финишировавшему вторым. Тройку лучших на этапе замкнул Зденек Штыбар.

 

В пелотоне не было атак на финальном некатегорийном подъёме у финиша, изменений в генеральной классификации среди лидеров не произошло.

 

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

 

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

 

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

 

 

 

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

 

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  Тим Велленс (Lotto Soudal): «Выиграть было нелегко. За возможность уехать в отрыв шла напряжённая борьба. Я уехал с очень сильными гонщиками. Мы держали высокий темп весь день, а потом на спуске уехали втроём. Я подумал, что мы удержимся впереди, но другие гонщики нас добрали. Я знал, что на выходе из последнего поворота должен был находиться впереди. Чувствовал, что Вудс приближается, но финиш оказался рядом, я пересёк его первым.

 

  Весь день у меня было ощущение, что сильнейший в отрыве – Ван Барле. Но когда отрыв раскололся, я увидел, что у Вудса и Солера отлично идёт нога. Я опасался Вудса, так как предстоял спринт в подъём, но я справился.

 

  Целью нашей команды здесь была победа на этапе. После первой победы с нас снялось давление, когда поехал за второй, прессинга уже было меньше. Сегодня этап мне отлично подходил, я это знал. Но одно дело – предвкушать этап, другое  - быть на хорошей позиции. Сегодня всё получилось идеально».

 

  Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «Знал, что там поворот, поэтому хотел выйти вперёд за 200 м, но не ожидал, что будет так тяжело. И хотя Велленс обошёл меня на повороте, я надеялся, что смогу его перегнать. Сегодня сложился один из лучших отрывов, в которых мне довелось ехать. Редко когда уезжают гонщики такого уровня. Это чувствуется. Весь день ехали на пределе, просто перемалывали километры. Думаю, даже несмотря на то, что хотелось выиграть, в целом ощущения были отличными. После этапа мы поздравили друг друга».

 

  Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step): «Две недели назад, стартуя на Вуэльте, я не слишком хорошо себя чувствовал. Но с каждым днём мне становилось всё лучше. Сегодня отлично себя чувствовал, поэтому решил поехать в отрыв. С самого старта гонка шла напряжённо. Как только удалось уехать, мы дали полный газ до тех пор, пока наше преимущество не достигло двух минут. И даже тогда продолжили слаженно работать вместе. Когда у нас в запасе было пять минут, начали думать, что это будет наш день.

 

  Когда разрыв сократился, я всё равно верил, что у нас получится, потому что финальный подъём мы прошли очень высоким темпом. Я был почти на пределе, но смог удержаться до вершины. Когда увидел, что другим тоже тяжело, появилась уверенность. На спуске я надавил на группу, атаковал и увёз с собой двух гонщиков. Нас поймали как раз перед красным флажком последнего километра. Очень жаль.

 

  Финальный километр ехали тактически. К сожалению, меня заперли за 400-500 м до финиша, и я потерял шанс бороться за победу. Разочарован, но в то же время доволен своей формой. А подиум на таком трудном финише только добавляет мотивации перед следующими этапами».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Ехали очень быстро, всем было тяжело. Но наши ребята снова отлично справились. Этап до самого финиша ехали на высокой скорости. Не считаю, что сегодня упустил шанс выиграть ещё один этап и добыть бонусные секунды. То, как проходил этап, было нам выгодно.  Мы были в порядке, но в отрыве были очень сильные ребята, почти невозможно было их догнать. Разрыв уменьшился, но невозможно легко зарыть две минуты в финале при такой сильной лидирующей группе. Отрыв заслужил право бороться за этап».

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2020

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вудс мне кажется пошёл не_до_конца, может решил после поворота додавить Велленса, а тут опа (нежданчик!) и финиш уже.

    Марк Солер - самый активный велогонщик этой Вуэльты. Гоняется по отрывах, берёт этап, поднимается, падает и снова поднимается по генералу)) Я бы ему отдал супер-комбатив этой Вуэльты) И что интересно МК ведь №3 в Мовистаре по ранжиру, но колесит этот испанский ГТ как "вольный художник"

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    dyneema-Фото
    Если за 50 км отрыв не сформируется, дальше может быть интересно. 180 км по горам с таким набором высоты... Может и высодят под конец кого-то.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опять отрыв выиграет?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

      А ведь этап сложный, интересный, очень длинный для такого рельефа. Но подвигов мы не увидим, скорее всего. В генерале бури не будет.  

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Всё было предсказуемо, финиш разыграли в отрыве, а лидеры отдыхали.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю че там Вудс ждал, по мне так Солер всех заблокировал. А Веленс молодец предвидел всё это и с первой позиции пошел. Ум победил. 

  • flugegeheimen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Похоже, Вудс ждал финиш несколько позже, за поворотом видно не было. А Тим - молодец. 2 победы на этапах

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Неззабудьте Ганну и весь инеос
  • alexort
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (44)
    alexort-Фото
    Возможный провал Роглича - что вы этом нечестного! Или вы хотите сказать, что Роглич в нечестной борьбе проиграл Погачару? Вам самим не смешно? Признаю , что всегда был поотив гонщиков, которых тащат всей командой, особенно такой мощной как нынешняя Джамбо или предыдущая Скай. Отсюда и антипатия к Фруму и Рогличу. А вообще после ухода Конты, так и не могу определиться за кого болеть (а не возносить себе кумиров). Так, подтапливаю за соперников Джамбы, и очень жалею, что в эту команду перешёл Том.
  • EL-Fenomeno
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Погачара на Туре: 3 победы + жёлтая и белая, и гороховая майки  

    У Демара на Джиро: 4 победы + цикламеновая майка лучшего спринтера

    У Роглича на Вуэльте (уже): 4 победы + красная (?) и зелёная (?) майки.

     

    У каждого ГТ свои ГЕРОИ, которые брали (и берут) от соревнований по максимуму new_russian

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
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