Дубль Тима Велленса на Вуэльте Испании-2020

Тим Велленс, Майкл Вудс, Зденек Штыбар, Примож Роглич о 14-м этапе Вуэльты Испании-2020

29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс сделал дубль на Вуэльте Испании-2020 – выиграв на 5-м этапе, повторил успех на 14-м.

Несколько раз после старта группы гонщиков пытались уехать в отрыв на 14-м этапе, но лишь через 40 км после старта это удалось пятерым гонщикам – Марку Солеру (Marc Soler (Esp) Movistar), Майклу Вудсу (Michael Woods (Can) EF Pro Cycling), Дилану Ван Барле (Dylan Van Baarle (Ned) Team INEOS Grenadiers), Зденеку Штыбару (Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step) и будущему победителю этапа Тиму Велленсу (Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal). Через несколько километров к ним присоединились Тимен Аренсман (Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb), Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis).

Преимущество отрыва достигало пяти с половиной минут за 100 км до финиша. Но на момент прохождения финального категорийного подъёма дня Альто де Абелайра у отрыва в запасе было около 2 минут. За 3 км до вершины из отрыва атаковал Майкл Вудс, за которым сразу поехал Марк Солер. Тим Велленс переложился к атаковавшим, Ван Барле, Штыбар и Аренсман также смогли переложиться, лишь Пьер-Люк Перишон (Cofidis) выпал из отрыва.

Марк Солер и Зденек Штыбар атаковали на спуске, Велленс их догнал и втроём они удерживали минимальный просвет в 10 – 15 секунд, который Тимен Аренсман, Майкл Вудс и Дилан Ван Барле закрыли за 1,5 км до финиша. Шестеро гонщиков отрыва разыграли этап. Тим Велленс выбрал момент для атаки и не дал себя обойти Майклу Вудсу, финишировавшему вторым. Тройку лучших на этапе замкнул Зденек Штыбар.

В пелотоне не было атак на финальном некатегорийном подъёме у финиша, изменений в генеральной классификации среди лидеров не произошло.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Тим Велленс (Lotto Soudal): «Выиграть было нелегко. За возможность уехать в отрыв шла напряжённая борьба. Я уехал с очень сильными гонщиками. Мы держали высокий темп весь день, а потом на спуске уехали втроём. Я подумал, что мы удержимся впереди, но другие гонщики нас добрали. Я знал, что на выходе из последнего поворота должен был находиться впереди. Чувствовал, что Вудс приближается, но финиш оказался рядом, я пересёк его первым.

Весь день у меня было ощущение, что сильнейший в отрыве – Ван Барле. Но когда отрыв раскололся, я увидел, что у Вудса и Солера отлично идёт нога. Я опасался Вудса, так как предстоял спринт в подъём, но я справился.

Целью нашей команды здесь была победа на этапе. После первой победы с нас снялось давление, когда поехал за второй, прессинга уже было меньше. Сегодня этап мне отлично подходил, я это знал. Но одно дело – предвкушать этап, другое - быть на хорошей позиции. Сегодня всё получилось идеально».

Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «Знал, что там поворот, поэтому хотел выйти вперёд за 200 м, но не ожидал, что будет так тяжело. И хотя Велленс обошёл меня на повороте, я надеялся, что смогу его перегнать. Сегодня сложился один из лучших отрывов, в которых мне довелось ехать. Редко когда уезжают гонщики такого уровня. Это чувствуется. Весь день ехали на пределе, просто перемалывали километры. Думаю, даже несмотря на то, что хотелось выиграть, в целом ощущения были отличными. После этапа мы поздравили друг друга».

Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step): «Две недели назад, стартуя на Вуэльте, я не слишком хорошо себя чувствовал. Но с каждым днём мне становилось всё лучше. Сегодня отлично себя чувствовал, поэтому решил поехать в отрыв. С самого старта гонка шла напряжённо. Как только удалось уехать, мы дали полный газ до тех пор, пока наше преимущество не достигло двух минут. И даже тогда продолжили слаженно работать вместе. Когда у нас в запасе было пять минут, начали думать, что это будет наш день.

Когда разрыв сократился, я всё равно верил, что у нас получится, потому что финальный подъём мы прошли очень высоким темпом. Я был почти на пределе, но смог удержаться до вершины. Когда увидел, что другим тоже тяжело, появилась уверенность. На спуске я надавил на группу, атаковал и увёз с собой двух гонщиков. Нас поймали как раз перед красным флажком последнего километра. Очень жаль.

Финальный километр ехали тактически. К сожалению, меня заперли за 400-500 м до финиша, и я потерял шанс бороться за победу. Разочарован, но в то же время доволен своей формой. А подиум на таком трудном финише только добавляет мотивации перед следующими этапами».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Ехали очень быстро, всем было тяжело. Но наши ребята снова отлично справились. Этап до самого финиша ехали на высокой скорости. Не считаю, что сегодня упустил шанс выиграть ещё один этап и добыть бонусные секунды. То, как проходил этап, было нам выгодно. Мы были в порядке, но в отрыве были очень сильные ребята, почти невозможно было их догнать. Разрыв уменьшился, но невозможно легко зарыть две минуты в финале при такой сильной лидирующей группе. Отрыв заслужил право бороться за этап».