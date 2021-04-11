Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

Яспер Филипсен – победитель 7 этапа Тура Турции-2021

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал дубль, выиграв второй подряд этап на Туре Турции-2021. На 7-м этапе шла борьба и за генеральную классификацию. За 43 км до финиша на промежуточном спринте Джей Вайн (Jay Vine), товарищ Яспера Филипсена по команде Alpecin-Fenix, застал соперников врасплох, уехав с Филипсеном. Благодаря бонусным секундам теперь он уступает лидеру общего зачёта Хосе Мануэлю Диасу (DELKO) всего 1 секунду.

Этап с небольшим подъёмом, а затем спуском к финишу, несмотря на многочисленные атаки, завершился общим спринтом. Яспер Филипсен опередил Андре Грайпеля (Israel Start-up Nation) и Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step), перехватив также у британского спринтера майку лучшего в очковой классификации.

Яспер Филипсен: «Я не понимаю, почему сделали финиш на спуске. Уже много было сказано о таких финишах. Мне ещё надо проверить скорость. Думаю, был риск. Если бы что-нибудь случилось, мог получиться сильный завал. С такой скоростью надо выходить из задних рядов, выбрав момент. Но когда ты оказываешься впереди, другим очень сложно обойти тебя, потому что всё решает не мощность, а скорость.

Сегодня был тяжёлый этап. Сначала трудный подъём, где Astana хотела усложнить гонку. Потом пошли разрывы в пелотоне, но в итоге все собрались. А потом был боковой ветер.

Завтра будет интересная борьба за генеральную классификацию. У нас осталось только четверо гонщиков, но мы сделаем всё, что в наших силах».