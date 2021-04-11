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Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

Яспер Филипсен – победитель 7 этапа Тура Турции-2021

 

 

  Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал дубль, выиграв второй подряд этап на Туре Турции-2021. На 7-м этапе шла борьба и за генеральную классификацию. За 43 км до финиша на промежуточном спринте Джей Вайн (Jay Vine), товарищ Яспера Филипсена по команде Alpecin-Fenix, застал соперников врасплох, уехав с Филипсеном. Благодаря бонусным секундам теперь он уступает лидеру общего зачёта Хосе Мануэлю Диасу (DELKO) всего 1 секунду.

 

Этап с небольшим подъёмом, а затем спуском к финишу, несмотря на многочисленные атаки, завершился общим спринтом. Яспер Филипсен опередил Андре Грайпеля (Israel Start-up Nation) и Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step), перехватив также у британского спринтера майку лучшего в очковой классификации.

 

Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

 

Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

 

Дубль Яспера Филипсена на Туре Турции-2021

 

  Яспер Филипсен: «Я не понимаю, почему сделали финиш на спуске. Уже много было сказано о таких финишах. Мне ещё надо проверить скорость. Думаю, был риск. Если бы что-нибудь случилось, мог получиться сильный завал. С такой скоростью надо выходить из задних рядов, выбрав момент. Но когда ты оказываешься впереди, другим очень сложно обойти тебя, потому что всё решает не мощность, а скорость.

 

  Сегодня был тяжёлый этап. Сначала трудный подъём, где Astana хотела усложнить гонку. Потом пошли разрывы в пелотоне, но в итоге все собрались. А потом был боковой ветер. 

 

  Завтра будет интересная борьба за генеральную классификацию. У нас осталось только четверо гонщиков, но мы сделаем всё, что в наших силах».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 7 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Грайпель на этом ТТ-2021 всё время на "спринтерских подиумах", третий, второй, до первого так близко, но, блин, не идёт победа, хоть ты лопни.

    А так хочется чтобы ветеран таки взял и 1 раз выиграл в этом сезоне...может завтра...last chance ger Давай, Андрэ, поднажми и раскрути педали, развоз у тебя хароший на Туре

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (7)
    marketbk-Фото
    Далеко не первый раз лажает всем известный комментатор)
  • Camel
    Тур Турции-2021. Этап 7 (6)
    Camel-Фото

    Забавно, когда с дивана осуждают диванных же болельщиков.

    Когда гонщик платит сам за себя, лишь бы остаться, это наводит на мысль, что гонщику нужен рекорд любой ценой. Абдужапаров как-то сказал, что современных спринтеров он обошёл бы одной ногой. Без разводящего поезда и без радиосвязи. Я ему верю.

  • marketbk
    Тур Турции-2021. Этап 7 (6)
    marketbk-Фото

    Помнится год 2010, Грайпель и Кэв в одной команде НТС. Кэв "косит" финиши на гонках "достойного уровня" типа ТДФ и т.д. А Грайпель на второстепенных гонках типа Тура Турции - это я интервью Кэва пересказал в свободной форме за тот период. А сейчас рад победам на Турции. Хотя Грайпель, тот же, без побед здесь же)))

  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    С одной стороны жаль, что АМСТЕЛ в этом году из-за смены маршрута и профиля стал аки Критериум с кругами как на чемпионате мира, но с другой стороны 38 подъёмов (!) заставят велогонщиков отпахать по полной. Да, только один Кауберг стоит внимание, но после 200км. всем стане тошно даже от последнего  Бемелерберга.

    А ещё радует что в этом году на АГР собрался ну очень "фаворитский" состав. Почти в каждой команде есть железно один претендент на победу и/или подиум.

     

    P.S.

    Европорт перед мужской гонкой в прямом эфире покажет также LIVE и женский АМСТЕЛ.

    У девчат дистанция ~118,5км. 

  • salomon
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (7)
    salomon-Фото
    Давненько узкопрофильный раздельщик не брал недельный Тур !!!
  • Gerasim
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (7)
    Gerasim-Фото
    Для него что второе, что третье проигрыш
  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 7 (6)
    Николай Н.-Фото

    Ну почему ни тот уровень, Кавендиш на достойном уровне борется с довольно сильными спринтерами.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (7)
    Николай Н.-Фото

    И всё же Маса жалко, он бы был на втором месте, а так третий.

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (7)
    GTX-Фото
    Цитата: Серафим
      Странно, всем известный комментатор сказал, что Дегенкольб выиграл Париж-Рубе уже после аварии. Посмею сказать, что П-Р Джонни выиграл в апреле 2015, а в аварию вместе с командой попал в январе 2016-го.
    так и было, при том дубль Сан-Ремо+Рубе

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