VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

Яспер Филипсен, Сэм Беннетт и Элиа Вивиани на подиуме 1-го этапа Тура ОАЭ-2022

 

 

  23-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу в первый же гоночный день своего сезона, обойдя в финишном спринте ирландского гонщика Сэма Беннетта (BORA – hansgrohe) и итальянского гонщика команды Ineos Grenadiers Элиа Вивиани.

 

  1-й из семи этапов первой велогонки Мирового тура сезона 2022 года проходил по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня был нейтрализован за 20 км до финиша. Отобравшийся в отрыв 26-летний российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Дмитрий Страхов по итогам этапа получил чёрную майку лучшего на промежуточных спринтах. Яспер Филипсен благодаря победе на этапе возглавил генеральную классификацию, а также надел майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Яспер Филипсен: «Благодаря этой победе получился великолепный старт сезона. Всё прошло идеально. В конце был попутный ветер. Когда ветер встречный, можно рискнуть и начать спринт порзже, но сегодня мы знали, что скорость будет высокой. Я рад, что мы смогли найти просвет, и я спринтовал как хотел. Потрясающие ощущения, когда первым пересекаешь финиш.

  Свою карьеру я начинал в команде UAE Team Emirates , но не смог выступить на этой гонке, пока не сменил команду, чтобы больше фокусироваться на спринтах и классиках. Тур ОАЭ -2022 – прекрасная гонка с очень высоким уровнем спринтеров. Было важно хорошо начать сезон».

 

Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Сэм Беннетт: «Так как я ещё не набрал форму на 100%, у нас сегодня не было больших ожиданий. Мы нацеливались отработать наш развоз, научиться слаженно работать. Мы рискнули, поздно начали развозить, но в итоге всё отлично получилось.

  Ребята великолепно отработали в стрессовой ситуации, это выступление даёт большую уверенность. Думаю, наши выступления теперь будут становиться только лучше. Мы можем быть довольны сегодняшним этапом. Ещё раз благодарю команду за потрясающую работу и за то, что верят в меня».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был экстремальные ветровые условия – встречный ветер на  первой половине, попутный на второй, а бокового ветра почти не было. В принципе, у нас была идея спринтовать с Сэмом, начать как можно позже, чтобы подождать и выйти из-за спин. Конечно, был элемент риска, но в итоге всё хорошо сработало. Мы очень довольны результатом, можем теперь на этой базе строить дальнейшие выступления. Завтра ещё один спринт, снова постараемся показать результат».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Тур ОАЭ-2022 Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

24 - 27 февраля 2022

Gran Camino

26 февраля 2022

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2022

Faun-Ardeche Classic

27 февраля 2022

Drome Classic

27 февраля 2022

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

1 марта 2022

Le Samyn

5 марта 2022

Strade Bianche

6 - 13 марта 2022

Paris-Nice

7 - 13 марта 2022

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    motte-Фото

    Я же говорил о фортунато!!! Парнишка тот ещё!!! 

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Для Астанинского аборигена,только.Я же не знал,что знания знатока велоспорта ограничиваются только просмотром велогонок на ТВ. Но быть в "эфире"с 2017года,даже дилетант начинает разбираться в "кухне"велоспорта лучше,чем те кто мнит себя знатоком сев однажды на велосипед типа"Турист"."КИМИ",хоть не скрывает незнание,но старается понять, как все происходит во время велогонок,а диванные "знатоки" никогда не поймут язык велоспорта,глядя на экран осоловевшими,после пива,глазами.Им всегда будет казаться,что во время гонки все происходит вне ихнего понятия о велогонке.Надеюсь,что ты запомнил лицо велосипедиста на моем "лейбл".Это один из четырех,кто выиграл чемпионат Казахстана 62 года назад в командной гонке.Если я покажу весь состав, то первым будет будущий чемпион СССР в индивидуальной гонке Миша Калинкин.Да и весь состав команды был не ординарен.Все с высшим образованием,двое будущие кандидаты технических наук.Это в назидание тем,кто завершит свою карьеру в велоспорте.Не все могут быть тренерами.
  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    reforg34-Фото

    Как мы и предполагали, Кинтана без проблем забирает гонку. Ждем жаркую борьбу за генеральную классификацию между Томасом, Кинтаной и Ландой на Джиро. Помимо 2 места генеральной классификации, без проблем может пару королевских горных этапов забрать. 
    Интересно, помимо Джиро поедет ли за 2 местом на ТДФ или все-таки за победой на Вуэльте. 

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2022. Этап 5 (1)
    Николай Н.-Фото

    Волчья стая продолжает собирать призы. И это всегда в начале сезона.

  • Николай Н.
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Кинтано видно в этом году решил взять реванш за прошлый год.

  • RVL
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    RVL-Фото

    нет разделки и нет фона усталости, гонка принципиально не та

    не те времена, соперники, да и фрум не тот
    вот и решил шашкой махнуть

  • dinamo1511
    Тур ОАЭ-2022. Этап 1. Результа ... (6)
    dinamo1511-Фото

    В русвело инсте Некрасов показан 3. Здесь DNS. Что случилось?



    прошу прощения - Страхов.

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kimi
    я тоже раньше задавался подобными вопросами. но я так понял в отрыв уехать дело тоже не простое. так за здоров живешь любого кого захотел не отправишь. попыток бывает много, а удаются некоторые. вот кто попал тот и тянет эту баржу. веласко это или гадзолли. они в гонке универсалы в меру способностей. все это мои предположения, почему те а не другие на это заточенные гонцы порой попадают в отрыв. а еще есть такое понятие есть нога или нет. все ли дома в порядке. никто не заболел, не обманул, не застукал и т.д.
    и гонцы и мы люди, человеческий фактор никто не отменял.
    на любой твой план на гонку в другой команде есть свой мегаплан. тут уж везде, кто кого, до гонки, на гонке и даже после гонки.
    Цитата: nightbuster33
    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Роэлс сзади после Лопеза(+18сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Роэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.
    Вы оба на каком языке разговариваете?
  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Поэлс сзади после Лопеза(+8сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Поэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.А в финишной группе Поэлс едва ли был бы первым.

  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Кинтаныч за месяц две гонки в генерале оформил, и два этапа этапа выиграл. Покатило ему в этом сезоне.. Team Arkea - Samsic не ошиблись в выборе пенсионера. ))))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 февраля

Lawson Craddock (Team BikeExchange - Jayco)

21 февраля

Miguel Florez (Team Arkea - Samsic)

Louis Meintjes (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

David Gonzalez (Caja Rural - Seguros RGA)

Theo Delacroix (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (112)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)