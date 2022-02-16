Яспер Филипсен – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2022

Яспер Филипсен, Сэм Беннетт и Элиа Вивиани на подиуме 1-го этапа Тура ОАЭ-2022

23-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу в первый же гоночный день своего сезона, обойдя в финишном спринте ирландского гонщика Сэма Беннетта (BORA – hansgrohe) и итальянского гонщика команды Ineos Grenadiers Элиа Вивиани.

1-й из семи этапов первой велогонки Мирового тура сезона 2022 года проходил по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня был нейтрализован за 20 км до финиша. Отобравшийся в отрыв 26-летний российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Дмитрий Страхов по итогам этапа получил чёрную майку лучшего на промежуточных спринтах. Яспер Филипсен благодаря победе на этапе возглавил генеральную классификацию, а также надел майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse

Яспер Филипсен: «Благодаря этой победе получился великолепный старт сезона. Всё прошло идеально. В конце был попутный ветер. Когда ветер встречный, можно рискнуть и начать спринт порзже, но сегодня мы знали, что скорость будет высокой. Я рад, что мы смогли найти просвет, и я спринтовал как хотел. Потрясающие ощущения, когда первым пересекаешь финиш.

Свою карьеру я начинал в команде UAE Team Emirates , но не смог выступить на этой гонке, пока не сменил команду, чтобы больше фокусироваться на спринтах и классиках. Тур ОАЭ -2022 – прекрасная гонка с очень высоким уровнем спринтеров. Было важно хорошо начать сезон».

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Сэм Беннетт: «Так как я ещё не набрал форму на 100%, у нас сегодня не было больших ожиданий. Мы нацеливались отработать наш развоз, научиться слаженно работать. Мы рискнули, поздно начали развозить, но в итоге всё отлично получилось.

Ребята великолепно отработали в стрессовой ситуации, это выступление даёт большую уверенность. Думаю, наши выступления теперь будут становиться только лучше. Мы можем быть довольны сегодняшним этапом. Ещё раз благодарю команду за потрясающую работу и за то, что верят в меня».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был экстремальные ветровые условия – встречный ветер на первой половине, попутный на второй, а бокового ветра почти не было. В принципе, у нас была идея спринтовать с Сэмом, начать как можно позже, чтобы подождать и выйти из-за спин. Конечно, был элемент риска, но в итоге всё хорошо сработало. Мы очень довольны результатом, можем теперь на этой базе строить дальнейшие выступления. Завтра ещё один спринт, снова постараемся показать результат».