Четвёртая победа Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

|
- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:48
Сэм Беннетт берёт четвёртую победу на Туре Турции-2017
В общем спринте, которым завершился 5-й этап Тура Турции-2017, Сэм Беннетт снова не оставил своим соперникам шанса, забрав победу. 26-летний ирландский велогонщик команды BORA – hansgrohe обошёл в спринте турецкого гонщика Ахмета Оркена из команды сборной Турции, а также итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Симоне Консонни. Диего Улисси (UAE Team Emirates) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.
Photo © Brian Hodes/VeloImages
Сэм Беннетт: «Вчера мне было так тяжело на каждом подъёме, поэтому не думал, что сегодня мне удастся преодолеть хоть один. Но зато вчера мне не пришлось подниматься на подиум, поэтому смог поспать 10 часов и восстановился так хорошо, как только мог. Вчера нога совсем не шла, сегодня тоже было не супер, но не так плохо, как вчера. Первый подъём я прошёл, был в порядке, потом внезапно попали под боковые ветра. Начало последнего подъёма не было крутым, и покрытие было хорошим, не то, что на первом подъёме, где дорога была просто убитая.
Я оглянулся, и вдруг понял, что до финиша 4 км, тогда я решил бороться изо всех сил. Подумал, что ситуация 50/50 , то ли мне бороться за победу на этапе, то ли сберечь силы на завтра. Но мой боевой настрой поднялся, когда заметил, что Тёнсу тяжело, ну, может быть, не совсем тяжело, но видно было, что он тоже терпит и борется. У команды Trek было много гонщиков, спринт получился агрессивным. Мне удалось прорваться. В финале я даже не понял, где мы находимся. Последние 500 м проехали так быстро, что я не понял, что уже осталось 200 м. Увидел лишь, когда до финиша оставалось 100 м. Тёнс оказался заперт позади своего развозящего. Думаю, в будущем я должен больше верить в себя, и просто спуртовать в правильный момент.
Я рад, что одержал победу, потому что ребята команды прилагали все силы. Я набрал в этом сезоне 10 побед, эту цель ставлю всегда, но впервые её достиг, чем очень горжусь».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (178)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
Earl57
46-летний Давиде Ребеллин прод ... (3)
Цитата: EL-Fenomeno
и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?
После того, как он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг, в Астану и другие казахстанские команды его не взяли. Поэтому пошел в иностранные.
-
Yuriy 17
Четвёртая победа Сэма Беннетта ... (1)
Сэм Беннетт берет четвертую победу в спринте на этом туре!
Это фантастика!
Как это стало возможным?
Что делать остальным финишерам на последнем этапе?
Как опередить Беннета?
-
EL-Fenomeno
46-летний Давиде Ребеллин прод ... (3)
Д.Ребеллин аки Яромир Ягр в хоккейной НХЛ. Играл с отцами, теперь из сыновьями хоккейничает)
Тоже и Ребеллин катался когда то с теми, у которых сейчас уже сыновья в профиках выступают...вместе с ним
P.S.
Давиде Ребеллин (Davide Rebellin),
Роб Рейг (Rob Ruijgh),
Тоффали (Nicola Toffali),
и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?
-
GTX
Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16)
никто и не писал что Дюмулан - лучший горняк. На подьеме типа Лос Мачукос он многим горнякам уступил бы эсли бы ехал Вуэльту и уступил возможно минуты 3. Но тем не менее на таких горах, которые были на Туре 17 например, он ничего не проиграл бы Фруму, Барде и Урану (с ногами без Джиро).
-
Earl57
Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16)
Интересно, что сам Дюмулан говорит, что у него нет мотивации просто бросить вызов Фруму. Если он поедет Тур де Франс, то будет бороться за победу, а для этого надо победить много других парней кроме Фрума. Противостояние только между ним и Фрумом - это писанина журналистов, с которой Дюмулан не согласен.
“It’s not my motivation just to challenge Froome,” Dumoulin told us.
“If I go to the Tour I want to fight for victory, but there’s a lot of guys and you have to beat them all to win. It’s not a clash of the titans between me and Froome. Some journalists like to paint that picture and it’s nice, but I don’t look at it that way. He’s the biggest and the best GT rider at the moment but let's see in the future."
-
AlGalgalim
Тур Турции-2017. Этап 5 (1)
Мне понравилось как после финиша какой то гонщик сначала "стрельнул" у Беннета бачок, а потом пошел подбирать на газон ещё один ?
-
Адриен
Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16)
Ну тогда что же он, такой великий, решение то будет принимать только после обнародования маршрутов? Или он менее уверен в СОБСТВЕННЫХ возможностях, чем вы? Вообще интересно - Лопесу не позволят выигрывать, Ланда - загадка, остальные - вообще не в счет... А вот Дюмулину и все позволят, и загадочного в нем ничего нет, и вообще - готовая великая звезда велоспорта. Бросьте вы... Я против него ничего не имею, но утверждать то, что он стал ЛУЧШИМ горняком - явный перебор. Тактика его проста - в горах проиграть минимум, при ОПРЕДЕЛЕННОМ раскладе - даже выиграть чуть-чуть, но решать все именно на раздельном старте. Да, очень сильный раздельщик, вот и пользуется своим преимуществом - все по честному.
-
Meilleur
Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16)
Цитата: Адриен
На Джиро в общем зачете Дюмулин выиграл у Кинтаны 30 сек., у Нибали - 40 сек. А на обеих разделках - у Кинтаны - 4 мин., у Нибали - 3 мин. Так как он там посрамил их в горах?.. Да, ехал достойно, но БЕЗ РАЗДЕЛОК победа в генерале ему не светила, подиум - да, что тоже неплохо. Если на ТДФ или Джиро будут крутые горы и единственная короткая разделка - Дюмулин наверняка откажется от участия потому как - Фрум,Ланда, Порт,Лопес, Кинтана, Нибали - при таком раскладе как бы ему самому не посрамиться...
ДА, но, как справедливо заметили выше, 2' он потерял на туалетном приключении. Плюс на стороне Димулена его возраст, что наверное, самое важное. Он входит в самый-самый сок. А в горах он способен проигрывать копейки. Тем более такой кучей теперь в горах ездят все. Фрум, Барде, Ару и Уран проехали все горные этапы Тура в пределах 20'' друг от друга. Вот вам и вывод.
-
Гонщик
Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16)
Цитата: Yuriy 17
Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать".
Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне.
А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.
теперь организаторам Тура ничего не остаётся как включить пару разделок , равнинную 50км и горную 20км .
Страницы истории велоспорта