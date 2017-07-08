Четвёртая победа Сэма Беннетта на Туре Турции-2017

VeloVelo

46-летний Давиде Ребеллин прод ... (3) Спасибо Давиде за то, что ты это делаешь!

Earl57

46-летний Давиде Ребеллин прод ... (3) Цитата: EL-Fenomeno и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?

После того, как он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг, в Астану и другие казахстанские команды его не взяли. Поэтому пошел в иностранные.

Yuriy 17

Четвёртая победа Сэма Беннетта ... (1) Сэм Беннетт берет четвертую победу в спринте на этом туре! Это фантастика! Как это стало возможным? Что делать остальным финишерам на последнем этапе? Как опередить Беннета?

EL-Fenomeno

46-летний Давиде Ребеллин прод ... (3) Д.Ребеллин аки Яромир Ягр в хоккейной НХЛ. Играл с отцами, теперь из сыновьями хоккейничает) Тоже и Ребеллин катался когда то с теми, у которых сейчас уже сыновья в профиках выступают...вместе с ним P.S. Давиде Ребеллин (Davide Rebellin), Роб Рейг (Rob Ruijgh), Тоффали (Nicola Toffali), и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?

GTX

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16) никто и не писал что Дюмулан - лучший горняк. На подьеме типа Лос Мачукос он многим горнякам уступил бы эсли бы ехал Вуэльту и уступил возможно минуты 3. Но тем не менее на таких горах, которые были на Туре 17 например, он ничего не проиграл бы Фруму, Барде и Урану (с ногами без Джиро).

Earl57

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16) Интересно, что сам Дюмулан говорит, что у него нет мотивации просто бросить вызов Фруму. Если он поедет Тур де Франс, то будет бороться за победу, а для этого надо победить много других парней кроме Фрума. Противостояние только между ним и Фрумом - это писанина журналистов, с которой Дюмулан не согласен.

“It’s not my motivation just to challenge Froome,” Dumoulin told us.

“If I go to the Tour I want to fight for victory, but there’s a lot of guys and you have to beat them all to win. It’s not a clash of the titans between me and Froome. Some journalists like to paint that picture and it’s nice, but I don’t look at it that way. He’s the biggest and the best GT rider at the moment but let's see in the future."

AlGalgalim

Тур Турции-2017. Этап 5 (1) Мне понравилось как после финиша какой то гонщик сначала "стрельнул" у Беннета бачок, а потом пошел подбирать на газон ещё один ?

Адриен

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16) Ну тогда что же он, такой великий, решение то будет принимать только после обнародования маршрутов? Или он менее уверен в СОБСТВЕННЫХ возможностях, чем вы? Вообще интересно - Лопесу не позволят выигрывать, Ланда - загадка, остальные - вообще не в счет... А вот Дюмулину и все позволят, и загадочного в нем ничего нет, и вообще - готовая великая звезда велоспорта. Бросьте вы... Я против него ничего не имею, но утверждать то, что он стал ЛУЧШИМ горняком - явный перебор. Тактика его проста - в горах проиграть минимум, при ОПРЕДЕЛЕННОМ раскладе - даже выиграть чуть-чуть, но решать все именно на раздельном старте. Да, очень сильный раздельщик, вот и пользуется своим преимуществом - все по честному.

Meilleur

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16) Цитата: Адриен На Джиро в общем зачете Дюмулин выиграл у Кинтаны 30 сек., у Нибали - 40 сек. А на обеих разделках - у Кинтаны - 4 мин., у Нибали - 3 мин. Так как он там посрамил их в горах?.. Да, ехал достойно, но БЕЗ РАЗДЕЛОК победа в генерале ему не светила, подиум - да, что тоже неплохо. Если на ТДФ или Джиро будут крутые горы и единственная короткая разделка - Дюмулин наверняка откажется от участия потому как - Фрум,Ланда, Порт,Лопес, Кинтана, Нибали - при таком раскладе как бы ему самому не посрамиться...

ДА, но, как справедливо заметили выше, 2' он потерял на туалетном приключении. Плюс на стороне Димулена его возраст, что наверное, самое важное. Он входит в самый-самый сок. А в горах он способен проигрывать копейки. Тем более такой кучей теперь в горах ездят все. Фрум, Барде, Ару и Уран проехали все горные этапы Тура в пределах 20'' друг от друга. Вот вам и вывод.

Гонщик

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (16) Цитата: Yuriy 17 Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать".

Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне.

А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.

теперь организаторам Тура ничего не остаётся как включить пару разделок , равнинную 50км и горную 20км . теперь организаторам Тура ничего не остаётся как включить пару разделок , равнинную 50км и горную 20км .