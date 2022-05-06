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Сэм Беннетт – победитель классики "Эшборн-Франкфурт"-2022

Сэм Беннетт, Фернандо Гавирия, Александр Кристофф на подиуме классики "Эшборн-Франкфурт"-2022

 

 

 

  31-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт одержал первую после возвращения в команду Bora-hansgrohe победу, выиграв классику «Эшборн-Франкфурт». Для немецкой велокоманды Bora-hansgrohe «Эшборн-Франкфурт» - особенная классика, так как это домашняя гонка команды. После восьми подъёмов в горном массиве Таунус в центральной Германии и быстрого равнинного круга в окрестностях Франкфурта и 184 км дистанции гонка завершилась  общим спринтом.

 

  Сэм Беннетт обошёл колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и четырёхкратного победителя классики, 34-летнего норвежского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Александра Кристоффа.

 

 

Сэм Беннетт – победитель классики

 

Сэм Беннетт – победитель классики

 

Сэм Беннетт – победитель классики

 

Сэм Беннетт – победитель классики

 

Photo © BORA - hansgrohe / Hennes Roth/Marcel_Hilger/Sprintcycling

 

  Сэм Беннетт: «Сегодня всё сработало идеально! В последний раз я побеждал 350 дней назад. Действительно, настало время снова выигрывать. Я невероятно счастлив, что всё получилось. Команда сразу взяла на себя контроль, ребята работали изо всех сил. Данни ван Поппель идеально развёз в конце, единственное, что мне оставалось сделать – удержаться до финиша. Через сто километров после старта у меня начались судороги, но, к счастью, я смог восстановиться перед финалом во Франкфурте. Очень благодарен всем, кто в меня верил!»

 

  Йенс  Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня у нас был план, ребята точно его придерживались, идеально сделали всё, как мы обсуждали перед стартом. План «А» состоял в работе на Сэма Беннетта, а о плане «В» мы сегодня даже не задумались. Горжусь выступлением команды, тем, что ради этой победы все выложились на 110%.

 

  Последние недели у нас не всё шло как планировали, тем приятнее одержать такую победу во Франкфурте перед нашими домашними зрителями и болельщиками. Сегодня почти у каждой команды в составе был спринтер, поэтому было ясно, как повернётся гонка, но ради спринтерского финиша всё же пришлось много работать. И всё получилось».

 

  Фернандо Гавирия: «Тяжёлый был день. Круги сложные, но я доволен результатом. Учитывая высокий уровень конкуренции, я финишировал после такого сильного гонщика как Беннетт. После этой гонки направляюсь на Джиро д’Италия, где очень хочу выступить. На этой неделе немного раскатился, снова чувствую себя хорошо после перелома ключицы. Я вернулся в форму, показал несколько высоких результатов, надеюсь на большее на Джиро».

 

 

Сэм Беннетт – победитель классики

 

Photo © PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  Александр Кристофф: «Жаль, что не смог вознаградить команду победой, потому что товарищи по команде фантастически отработали. Мы приготовились к нескольким сценариям, так как наш сильный состав позволял действовать и на подъёмах, и в спринте. Весь день меня хорошо защищали, чувствовал себя отлично, ни разу не выпал на холмах.

 

  Пройдя финальный подъём, мы вместе решили, что будем работать на спринт. Биньям Гирмай помог мне начать спринт на финальных сотнях метров, но опередить Беннетта сегодня оказалось тяжело. Я финишировал третьим в слипстриме заслуженного победителя. Счастлив вернуться к соревнованиям и после десятидневного отдыха подняться на подиум».

 

 

Результаты «Эшборн-Франкфурт»-2022

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Bora - hansgrohe Эшборн-Франкфурт гонка мирового тура

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Комментарии

  • M-07
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    M-07-Фото
    Но на недельках он может бороться за подиумы. Помню. 3 года назад боролся в Туре Швейцарии за победу с Берналем, немного уступил, около 20 секунд. А Берналь в следующем месяце Тур де Франс взял.
  • salomon
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    salomon-Фото
    Цитата: lazhu
    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?
    Всё таки разделка "по столу?" ( там Деннис - король) и разделка в гору - две бооольшие разницы !
  • motte
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (2)
    motte-Фото

    Денис ни разу не грантурщик и, соответственно, подобную недельку не в состоянии вытянуть. Это было известно намного ранее и я говорил об этом.

  • motte
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    motte-Фото

    Слов нет!!!

    Просто круто!

     

     

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (18)
    Александра-Фото
    Ясно, спасибо.
  • velodoctor
    Александр Власов – победитель ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вот ТУТ статья где рассказывают, что такое VAM. Инетересный показатель, из того что я смог нагуглить 2140 цифра потрясающая, очень сильно. 

  • nightbuster33
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    nightbuster33-Фото

    Власов, ожидаемо, из мальчика превратился в мужика.Все во время сдалал в прошедшем сезоне.А в Астане растет следующий мальчик-Харольд Техада. За 2 последних этапа умудрился поднятся в итоге на 20-е место.Достойно проехав последнюю разделку,имея всего месяц на подготовку после тяжелой травмы. Впереди у него и у многих Джиро. Всем успехов. Повидемому Власов едет Тур.

  • Ернат
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (4)
    Ернат-Фото

    у Алмейды потенциал хороший, должен стрельнуть на этой джиро

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    Sezar-Фото

    Отличный сезон у Власова складывается, особенно в горах, на Джиро был бы главным претендентом. Аюсо молодец, на правильном пути.

  • lazhu
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (15)
    lazhu-Фото

    Жесть какая! Что должно было произойти с Деннисом, чтоб проиграть разделку?

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