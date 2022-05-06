Сэм Беннетт – победитель классики "Эшборн-Франкфурт"-2022

Сэм Беннетт, Фернандо Гавирия, Александр Кристофф на подиуме классики "Эшборн-Франкфурт"-2022

31-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт одержал первую после возвращения в команду Bora-hansgrohe победу, выиграв классику «Эшборн-Франкфурт». Для немецкой велокоманды Bora-hansgrohe «Эшборн-Франкфурт» - особенная классика, так как это домашняя гонка команды. После восьми подъёмов в горном массиве Таунус в центральной Германии и быстрого равнинного круга в окрестностях Франкфурта и 184 км дистанции гонка завершилась общим спринтом.

Сэм Беннетт обошёл колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и четырёхкратного победителя классики, 34-летнего норвежского гонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Александра Кристоффа.

Photo © BORA - hansgrohe / Hennes Roth/Marcel_Hilger/Sprintcycling

Сэм Беннетт: «Сегодня всё сработало идеально! В последний раз я побеждал 350 дней назад. Действительно, настало время снова выигрывать. Я невероятно счастлив, что всё получилось. Команда сразу взяла на себя контроль, ребята работали изо всех сил. Данни ван Поппель идеально развёз в конце, единственное, что мне оставалось сделать – удержаться до финиша. Через сто километров после старта у меня начались судороги, но, к счастью, я смог восстановиться перед финалом во Франкфурте. Очень благодарен всем, кто в меня верил!»

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня у нас был план, ребята точно его придерживались, идеально сделали всё, как мы обсуждали перед стартом. План «А» состоял в работе на Сэма Беннетта, а о плане «В» мы сегодня даже не задумались. Горжусь выступлением команды, тем, что ради этой победы все выложились на 110%.

Последние недели у нас не всё шло как планировали, тем приятнее одержать такую победу во Франкфурте перед нашими домашними зрителями и болельщиками. Сегодня почти у каждой команды в составе был спринтер, поэтому было ясно, как повернётся гонка, но ради спринтерского финиша всё же пришлось много работать. И всё получилось».

Фернандо Гавирия: «Тяжёлый был день. Круги сложные, но я доволен результатом. Учитывая высокий уровень конкуренции, я финишировал после такого сильного гонщика как Беннетт. После этой гонки направляюсь на Джиро д’Италия, где очень хочу выступить. На этой неделе немного раскатился, снова чувствую себя хорошо после перелома ключицы. Я вернулся в форму, показал несколько высоких результатов, надеюсь на большее на Джиро».

Photo © PhotoNews/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Александр Кристофф: «Жаль, что не смог вознаградить команду победой, потому что товарищи по команде фантастически отработали. Мы приготовились к нескольким сценариям, так как наш сильный состав позволял действовать и на подъёмах, и в спринте. Весь день меня хорошо защищали, чувствовал себя отлично, ни разу не выпал на холмах.

Пройдя финальный подъём, мы вместе решили, что будем работать на спринт. Биньям Гирмай помог мне начать спринт на финальных сотнях метров, но опередить Беннетта сегодня оказалось тяжело. Я финишировал третьим в слипстриме заслуженного победителя. Счастлив вернуться к соревнованиям и после десятидневного отдыха подняться на подиум».