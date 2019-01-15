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Джонатан Кайседо – новый гонщик велокоманды EF Education First-Drapac

Эквадорский велогонщик Джонатан Кайседо подписал контракт с командой EF Education First-Drapac

 

 

  25-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (Jonathan Klever Caicedo) подписал контракт с командой EF Education First-Drapac p/b Cannondale. В сезоне 2018 года Кайседо выступал за континентальную команду Medellin.

 

  В 2015 году Джонатан Кайседо стал чемпионом Эквадора в разделке. В этом сезоне он проявил себя на испанской гонке категории 2.1. Вуэльта Астурии (Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo), где на двух этапах финишировал вторым и стал призёром общего зачёта. Также Джонатан Кайседо поднялся на третью ступень подиума гонки Вуэльта Мадрида (Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid).

 

  Эти результаты молодого эквадорского гонщика привлекли внимание генерального менеджера команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale Джонатана Воутерса, который после Вуэльты Астурии начал пристально следить за Кайседо, в итоге предложив ему контракт. На решение Воутерса подписать Джонатана Кайседо повлияла и положительная рекомендация, которую дал своему соотечественнику другой эквадорский гонщик, выступающий в команде Movistar, Ричард Карапас.

 

Джонатан Кайседо – новый гонщик велокоманды EF Education First-Drapac

 

 Джонатан Кайседо: «Моя большая гордость – победа на Вуэльте Колумбии-2018. В команде EF Education First-Drapac я начинаю новая страница моей спортивной жизни, и благодарю команду за возможность, которую мне предоставили. Это важный шаг в моей профессии. Хочу, чтобы мои новые товарищи по команде знали, что я очень горжусь стать частью чего-то большего, чем велокоманда. Я сфокусирован на велосипеде. Но вне велосипеда, я, как и все, мечтаю, строю планы, надеюсь. Я люблю общаться с людьми, надеюсь, что меня считают скромным человеком».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First-Drapac: «Кайседо – наш джокер. Наша ставка. Я стал следить за ним, когда он совершил прорыв в результатах на Вуэльте Астурии. Он финишировал вторым, проиграв Ричарду Карапасу, который потом боролся за подиум итальянского Гран-тура, финишировав четвёртым на Джиро д’Италия-2018.

 

  Победа Кайседо на Вуэльте Колумбии-2018, пусть она больше и не входит в число гонок UCI, стал для меня решающим фактором. Это трудная гонка. Джонатан Кайседо знает, как побеждать на высоте. Чем тяжелее, тем ему лучше.

 

  С большой долей вероятности мы поставим его в состав на Джиро д’Италия или Вуэльту Испании. Возможно, свой сезон он начнёт на гонке Oro y Paz и будет готовиться к Джиро. Он хороший раздельщик, сильный горняк, а также немного умеет спринтовать. Думаю, такой гонщик способен бороться за генеральную классификацию на многодневных гонках с горными этапами.

 

  Я не слишком много знаю о велоспорте Эквадора. Ричард Карапас рекомендовал Джонатана, назвав себя самым большим фанатом Кайседо. Они выросли вместе».

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Теги к статье: Джонатан Кайседо Jonathan Caicedo

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Комментарии

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и Бернхардт Айзе ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Ваши знакомые - они были спортсмены?
  • VeloVelo
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Николя Порталь: "...Не будет измерителей мощности – и ладно..."

    Ну вот и хорошо. Вот и договорились.

  • Cristal
    “А Höll ли нам?” и другие ... (9)
    Cristal-Фото

    Пожалуй, это лучший рассказ из вашей серии )) Хотя они все великолепны ))

     

    Давайте на старт Тура в 2020 приезжайте в Ниццу )))  Устроим Велолайв-фанзону ))))

  • Крайний
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Крайний-Фото

    А собственно почему бы и нет?

    "Твори, выдумывай, пробуй!" (с) "Хорошо" Маяковский.

  • Адриен
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Адриен-Фото

    // Я считаю себя экспертом в велоспорте, этой мой мир. //

    Чуть ниже на сайте опубликован материал о человеке, который наверняка тоже считал себя экспертом в велоспорте, он тоже был его "миром". И чем закончилось ?.. Совершенно не удивлюсь, когда через энное количество времени появится подобная статья и о Портале... А ведь так и будет - к гадалке не ходи...

  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    vitali-Фото
    С каждым днем гонка будет становиться всё интересней и интересней, гонщики будут ехать все медленнее и медленнее, а победит кто-то двужильный:-))).
    Для придания такому ГТ большего колорита и зрительского интереса можно ещё всю гонку провести в формате индивидуальных и командных разделок, чередуя их на протяжении 20-ти этапов, оставив спринтерам разборки на этап "дружбы".
    А скорее всего никто не поедет.
  • Yuriy 17
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Достижения Николя Порталь, как спортивного директора, впечатляют.

     

    Поэтому его высказывания вызывают значительный интерес.

     

    Интересно, если в командах оставить на гран-турах три гонщика, как измениться характер гонки?

  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    vitali-Фото
    Можно спокойно согласиться со словами, что такой запрет ни на что не повлияет. Только для подтверждения любой теории нужен опыт, поэтому лучше пусть проведут Тур без измерителей мощности, и тогда можно делать конкретные заявления. Пока что я смутно понимаю, а на что будет смотреть Крис Фрум во время гонки при отсутствии "бортового самописца"?, ведь во время трансляции он часто смотрит "в пол" , а не вперёд. Лучше пусть проведут без этих волшебных измерителей, как говорится - ближе к земле
  • Anna P.
    “А Höll ли нам?” и другие ... (9)
    Anna P.-Фото

    Спасибо, Алексей. Классный кадр с летящим мимо бачком, ну и не только. Удачи в дальнейших поездках.

    Ждем рассказа об Италии...

  • Костя К
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (31)
    Костя К-Фото
    Цитата: Walther
    А давайте вообще запретим прогресс. Будем ходить в звериных шкурах и дубасить друг друга дубинами.
    Фарма это тоже результат прогресса. Допинг однако запретили и все за.

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