Джонатан Кайседо – новый гонщик велокоманды EF Education First-Drapac

Эквадорский велогонщик Джонатан Кайседо подписал контракт с командой EF Education First-Drapac

25-летний эквадорский гонщик Джонатан Кайседо (Jonathan Klever Caicedo) подписал контракт с командой EF Education First-Drapac p/b Cannondale. В сезоне 2018 года Кайседо выступал за континентальную команду Medellin.

В 2015 году Джонатан Кайседо стал чемпионом Эквадора в разделке. В этом сезоне он проявил себя на испанской гонке категории 2.1. Вуэльта Астурии (Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo), где на двух этапах финишировал вторым и стал призёром общего зачёта. Также Джонатан Кайседо поднялся на третью ступень подиума гонки Вуэльта Мадрида (Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid).

Эти результаты молодого эквадорского гонщика привлекли внимание генерального менеджера команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale Джонатана Воутерса, который после Вуэльты Астурии начал пристально следить за Кайседо, в итоге предложив ему контракт. На решение Воутерса подписать Джонатана Кайседо повлияла и положительная рекомендация, которую дал своему соотечественнику другой эквадорский гонщик, выступающий в команде Movistar, Ричард Карапас.

Джонатан Кайседо: «Моя большая гордость – победа на Вуэльте Колумбии-2018. В команде EF Education First-Drapac я начинаю новая страница моей спортивной жизни, и благодарю команду за возможность, которую мне предоставили. Это важный шаг в моей профессии. Хочу, чтобы мои новые товарищи по команде знали, что я очень горжусь стать частью чего-то большего, чем велокоманда. Я сфокусирован на велосипеде. Но вне велосипеда, я, как и все, мечтаю, строю планы, надеюсь. Я люблю общаться с людьми, надеюсь, что меня считают скромным человеком».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First-Drapac: «Кайседо – наш джокер. Наша ставка. Я стал следить за ним, когда он совершил прорыв в результатах на Вуэльте Астурии. Он финишировал вторым, проиграв Ричарду Карапасу, который потом боролся за подиум итальянского Гран-тура, финишировав четвёртым на Джиро д’Италия-2018.

Победа Кайседо на Вуэльте Колумбии-2018, пусть она больше и не входит в число гонок UCI, стал для меня решающим фактором. Это трудная гонка. Джонатан Кайседо знает, как побеждать на высоте. Чем тяжелее, тем ему лучше.

С большой долей вероятности мы поставим его в состав на Джиро д’Италия или Вуэльту Испании. Возможно, свой сезон он начнёт на гонке Oro y Paz и будет готовиться к Джиро. Он хороший раздельщик, сильный горняк, а также немного умеет спринтовать. Думаю, такой гонщик способен бороться за генеральную классификацию на многодневных гонках с горными этапами.

Я не слишком много знаю о велоспорте Эквадора. Ричард Карапас рекомендовал Джонатана, назвав себя самым большим фанатом Кайседо. Они выросли вместе».