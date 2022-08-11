Итан Хейтер продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

23-летний британский велогонщик Итан Хейтер (Ethan Hayter) продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2024 года. Итан Хейтер пришёл в команду в 2020 году и уже одержал 16 побед. В этом году он впервые поднимался на высшую ступень подиумов гонок Мирового тура – выиграл пролог и этап Тура Романдии и генеральную классификацию Тура Польши.

Действующий чемпион Великобритании в разделке, Хейтер за эти годы выигрывал и в общем спринте, и спринте из небольшой группы, побеждал в разделках и на финишах в подъём. Команда INEOS Grenadiers отмечает, что Итан Хейтер – один из самых ярких молодых универсалов, и он продолжит развиваться в команде, где теперь будет выступать и его младший брат Лео.

Photo credits: Getty Sport/INEOS Grenadiers Team

Итан Хейтер: «Очень горжусь, что продлил контракт с командой и продолжу выступать как Grenadiers. Цель простая – продолжать и одерживать ещё больше побед в гонках Мирового тура, участвовать в чемпионатах мира, проехать несколько Гранд-туров. Считаю, что в этой команде лучшее для меня окружение, чтобы продолжать выигрывать в предстоящие сезоны».

Итан Хейтер в этом году впервые поедет Гранд-тур – Вуэльту Испании-2022. Серебряный олимпийский призёр в мэдисоне, Хейтер продолжит совмещать трек и шоссе.

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Итан – один из гонщиков, которых часто не замечают, что невероятно, учитывая внушительный список побед, которые он уже одержал. Он – один из важных гонщиков молодой группы нашего состава. Нас радует и его развитие, и отношение к работе. Меня вдохновляет мысль о том, чего он может достичь в велоспорте, к тому же интересно понаблюдать, как он будет выступать вместе с братом Лео».