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Итан Хейтер продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

 

 

  23-летний британский велогонщик Итан Хейтер (Ethan Hayter) продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до конца 2024 года.  Итан Хейтер пришёл в команду в 2020 году и уже одержал 16 побед. В этом году он впервые поднимался на высшую ступень подиумов гонок Мирового тура – выиграл пролог и этап Тура Романдии и генеральную классификацию Тура Польши.

 

  Действующий чемпион Великобритании в разделке, Хейтер за эти годы выигрывал и в общем спринте, и спринте из небольшой группы, побеждал в разделках и на финишах в подъём. Команда INEOS Grenadiers отмечает, что Итан Хейтер – один из самых ярких молодых универсалов, и он продолжит развиваться в команде, где теперь будет выступать и его младший брат Лео.

 

 

 

Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

 Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

 Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

 Итан Хейтер продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2024 года

 Photo credits: Getty Sport/INEOS Grenadiers Team

 

  Итан Хейтер: «Очень горжусь, что продлил контракт с командой и продолжу выступать как Grenadiers. Цель простая – продолжать и одерживать ещё больше побед в гонках Мирового тура, участвовать в чемпионатах мира, проехать несколько Гранд-туров. Считаю, что в этой команде лучшее для меня окружение, чтобы продолжать выигрывать в предстоящие сезоны».

 

  Итан Хейтер в этом году впервые поедет Гранд-тур – Вуэльту Испании-2022. Серебряный олимпийский призёр в мэдисоне, Хейтер продолжит совмещать трек и шоссе.

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Итан – один из гонщиков, которых часто не замечают, что невероятно, учитывая внушительный список побед, которые он уже одержал. Он – один из важных гонщиков молодой группы нашего состава. Нас радует и его развитие, и отношение к работе. Меня вдохновляет мысль о том, чего он может достичь в велоспорте, к тому же интересно понаблюдать, как он будет выступать вместе с братом Лео».  

 

 

 

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Теги к статье: Итан Хейтер Ethan Hayter INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    SportSpirit-Фото

    На испанской однодневке, которую Аюсо на днях выиграл от Боры ехали Хиндли-Келдерман-Бухман-Конрад, много крепких середнячков пелотона и мотивированных испанцев во главе с Вальверде. Так что победа вполне соотвествует статусу "first world tour". 

     

    Да, самый длинный контракт в пелотоне. Но, возможно, шейхам нужно "слить" много денег именно сейчас) бизнес, ничего личного. 

  • reforg34
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    reforg34-Фото

    Бельгиец самый незаслуженный гонщик в пелотоне. Гоняется 5 дней в году и то не ставят его в качестве грегари как он того заслуживает, а сразу дают капитанить. Видимо есть связи в высших эшелонах команды. И то всего несколько побед. Дайте условному Квятковскому или Боднару возможность также быть всегда капитанами, те без проблем привезут в 10 раз больше побед.
    Зря Сэр Брэдли Виггинс ему отдал свой заслуженный рекорд. На месте ЮСИ надо было давно забрать у бельгийца и отдать Виггинсу, ну или на крайняк Томасу. Т.к. у них на треке каких только достижений нет(золотые медали в ОИ, ЧМ,и.т.д.) в отличие от бельгийца.

  • _DeKKeR_
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    _DeKKeR_-Фото
    Один из самых перспективных гонщиков пелотона, если не самый) Компания там была внушительная) Может через пару лет это Погачар будет ему помогать, а не он) Даже жаль, что они в одной команде оказались)
  • RVL
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    RVL-Фото

    Ещё одного генерала будут растить эмираты.

    И как опция-помощник погачару

  • Earl57
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    Earl57-Фото

    И где фанаты Аюсо? Почему не комментируют эту новость. Тем более что он наконец одержал первую "взрослую" победу. Гонка махонькая, местячковая, категории 1.1, но победа же!

  • litxaa
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    litxaa-Фото

    А Лопес едет Вуэльту?

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (46)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

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