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Сантьяго Буйтраго – победитель 1 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Третья победа Сантьяго Буйтраго в сезоне и майка лидера Вуэльты Бургоса-2022 после 1 этапа

 

 

  22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) стал победителем 1-го этапа Вуэльты Бургоса-2022. В прошлом году на  этом же этапе испанской велогонки категории 2. Pro Буйтраго занял 4-е место, но теперь продолжил череду успехов сезона – после победы на этапе Тура Саудовской Аравии-2022 и первой победы на этапе Гранд-тура - на Джиро д’Италия-2022.

 

На финальных 600 метрах подъёма Альто-дель-Кастильо Сантьяго Буйтраго атаковал и уехал от соперников, опередив на три секунды Рубена Геррейро (EF Education-EasyPost) и Тео Геогана Харта (INEOS Grenadiers).

 

 

Сантьяго Буйтраго – победитель 1 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 Сантьяго Буйтраго – победитель 1 этапа Вуэльты Бургоса-2022

 Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

  Сантьяго Буйтраго: «Очень счастлив, что выиграл сегодня. В прошлом году на этом этапе я тоже пытался, но сейчас стал более опытным, правильнее рассчитал момент атаки. Я отлично себя чувствую, команда всецело мне помогала, Юки вывез меня вперёд перед атакой. Теперь не будем забегать вперёд, сфокусируемся на генеральной классификации. У нас здесь сильный состав с Микелем и Джино, будем защищать майку лидера».

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Бургоса-2022

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Теги к статье: Сантьяго Буйтраго Santiago Buitrago Bahrain Victorious Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    И? Ну вот толку с якобы нулевого результата? Результат не становится причиной смерти команды, она все еще катается, светится, в этом году могла побеждать в евро туре (у ушедших гонщиков есть и победы, и много десяток), две победы за две гонки до бана.
    Но им просто запретили выступать
  • дрокер
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    дрокер-Фото

    Глебу удачи и закрепиться в основном составе Астаны.

    Локосфинксу не дали выступать в испанском календаре гонок, но разрешили гонщикам перейти в испанские клубы и гоняться. В этом сезоне Глеб отлично себя проявил. Он темповик из основы Локо в командной гонке преследования.

  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Почему,  на официальном табло соревнований у Нибали было 2-х секундное отставане и 1-ое опережение от последующего,а в данном протоколе тоже время,что и у последующего. Не понятно. А если бы речь шла о лидерстве на соревнованиях рангом выше? С Мира по нитке- нищему на мотоцикл. При финише на подъеме чётко виден разрыв между участниками, подобно замедленной съёмке.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    velodoctor-Фото
    Да, судя по википедии чемпион мира среди юниоров и призер кучи соревнований международных.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всем привет. Кто подскажет, где идет трансляция этой гонки?

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    RVL-Фото
    Я и говорю, результат почти нулевой за пару лет
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: shain
    Что Казахстан для России сделал в велоспорте?
    Не воспринимайте бред этого г-на серьезно. Он сам не понимает, что пишет..
  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    >Что при бане
    А как выигрывать при бане?)
    Две гонки было до бана, тур антальи топ2 ГС и этап, тур ОАЭ этап с прошниками)
  • Roman Avdeev
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Roman Avdeev-Фото
    Что за бред вы пишете? В команде никогда не было и нет по сей день ни одного российского гонщика, который поменял бы гражданство на казахское. Откуда эта ересь?
    Вспомните, кто был, Иванов Сергей, Силин Егор, Чернецкий Сергей, Власов Александр... кто из них менял гражданство? Никто!
  • shain
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    shain-Фото
    Если команду вычеркнуть из календаря, то конечно, ничего не выиграют.
    Не у всех команд есть хоть одна победа в году.
    Так спорт и убивается.

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