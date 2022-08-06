 Сантьяго Буйтраго – победитель 1 этапа Вуэльты Бургоса-2022

Третья победа Сантьяго Буйтраго в сезоне и майка лидера Вуэльты Бургоса-2022 после 1 этапа

22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) стал победителем 1-го этапа Вуэльты Бургоса-2022. В прошлом году на этом же этапе испанской велогонки категории 2. Pro Буйтраго занял 4-е место, но теперь продолжил череду успехов сезона – после победы на этапе Тура Саудовской Аравии-2022 и первой победы на этапе Гранд-тура - на Джиро д’Италия-2022.

На финальных 600 метрах подъёма Альто-дель-Кастильо Сантьяго Буйтраго атаковал и уехал от соперников, опередив на три секунды Рубена Геррейро (EF Education-EasyPost) и Тео Геогана Харта (INEOS Grenadiers).

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

Сантьяго Буйтраго: «Очень счастлив, что выиграл сегодня. В прошлом году на этом этапе я тоже пытался, но сейчас стал более опытным, правильнее рассчитал момент атаки. Я отлично себя чувствую, команда всецело мне помогала, Юки вывез меня вперёд перед атакой. Теперь не будем забегать вперёд, сфокусируемся на генеральной классификации. У нас здесь сильный состав с Микелем и Джино, будем защищать майку лидера».