Дилан Груневеген - победитель 3 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Первая победа Дилана Груневегена в команде BikeExchange-Jayco







Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую победу в цветах команды BikeExchange-Jayco, выиграв спринт на 3-м этапе Тура Саудовской Аравии-2022.

Photo (c) Getty Sport Images/BikeExchange-Jayco Team









Уже на первых километрах гонки боковой ветер создал хаос, порвав пелотон. Впереди остались 27 гонщиков, в числе которых был Дилан Груневеген с товарищем по команде Лукой Мезгецом. Пелотон собрался, а дальнейшие попытки порвать его на эшелоны не увенчались успехом. Этап завершился общим спринтом.

В финале команда BikeExchange-Jayco вышла в голову пелотона, Алекс Эдмондсон отработал на Дилана Груневегена на финальном километре. Последним развозящим 28-летнего нидерландскрго велогонщика был Лука Мезгец, с колеса которого Дилан Груневеген спуртовал и первым пересёк финишную черту, обойдя Дэниэла Маклея (Arkea-Samsic) и победителя 1 этапа гонки Калеба Юэна (Lotto Soudal).

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) сохранил майку лидера Тура Саудовской Аравии-2022.

Дилан Груневеген: “Потрясающе выиграть на моей первой гонке. Мы пытались что-то предпринять в первый день, однако, сработало не очень хорошо, все были очень сильны. Поэтому сегодня мы составили новый план. Финиш был очень трудным, но в конце все держались в небольшой группе. Мы провели отличный развоз, мне оставалось только спринтовать за 100 метров. Спасибо команде, невероятно, что я смог принести им победу, отблагодарив за помощь.

Этап был безумным, но ребята вывезли меня на очень хорошую позицию в голову группы, и Лука Мезгец тоже был рядом, хотя потом из-за встречного ветра все собрались.

У меня это только второй спринт в этом году, но такое ощущение, будто мы работаем вместе года два. Победа на первой гонки важна психологически. После первого этапа мы были немного раздражены, но также извлекли важные уроки, так что день прошёл не зря. Сегодня же всё получилось просто потрясающе, победа на первой гонке поднимает моральный настрой и для команды, и для меня”.

Тристан Хоффман, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: “К финалу все начали играть в кошки-мышки, то ехали, но не ехали, но в конце мы взвинтили скорость с Яном Маасом, подключились другие команды, выдвинувшие своих гонщиков. Мы обсуждали с ребятами, как поступить, что делали правильно, а что нет на первом этапе. У нас был план, который ребята идеально выполнили, и Дилан отфиншишировал”.