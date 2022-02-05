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Дилан Груневеген - победитель 3 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Первая победа Дилана Груневегена в команде BikeExchange-Jayco



 Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую победу в цветах команды BikeExchange-Jayco, выиграв спринт на 3-м этапе Тура Саудовской Аравии-2022. 

 

Дилан Груневеген - победитель 3 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

 Photo (c) Getty Sport Images/BikeExchange-Jayco Team



  Уже на первых километрах гонки боковой ветер создал хаос, порвав пелотон. Впереди остались 27 гонщиков, в числе которых был Дилан Груневеген с товарищем по команде Лукой Мезгецом. Пелотон собрался, а дальнейшие попытки порвать его на эшелоны не увенчались успехом. Этап завершился общим спринтом.

  В финале команда BikeExchange-Jayco вышла в голову пелотона, Алекс Эдмондсон отработал на Дилана Груневегена на финальном километре. Последним развозящим 28-летнего нидерландскрго велогонщика был Лука Мезгец, с колеса которого Дилан Груневеген спуртовал и первым пересёк финишную черту, обойдя Дэниэла Маклея (Arkea-Samsic) и победителя 1 этапа гонки Калеба Юэна (Lotto Soudal). 

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) сохранил майку лидера Тура Саудовской Аравии-2022.

 

  Дилан Груневеген: “Потрясающе выиграть на моей первой гонке. Мы пытались что-то предпринять в первый день, однако, сработало не очень хорошо, все были очень сильны. Поэтому сегодня мы составили новый план. Финиш был очень трудным, но в конце все держались в небольшой группе. Мы провели отличный развоз, мне оставалось только спринтовать за 100 метров. Спасибо команде, невероятно, что я смог принести им победу, отблагодарив за помощь.

   Этап был безумным, но ребята вывезли меня на очень хорошую позицию в голову группы, и Лука Мезгец тоже был рядом, хотя потом из-за встречного ветра все собрались. 

  У меня это только второй спринт в этом году, но такое ощущение, будто мы работаем вместе года два. Победа на первой гонки важна психологически. После первого этапа мы были немного раздражены, но также извлекли важные уроки, так что день прошёл не зря. Сегодня же всё получилось просто потрясающе, победа на первой гонке поднимает моральный настрой и для команды, и для меня”.

 

  Тристан Хоффман, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: “К финалу все начали играть в кошки-мышки, то ехали, но не ехали, но в конце мы взвинтили скорость с Яном Маасом, подключились другие команды, выдвинувшие своих гонщиков. Мы обсуждали с ребятами, как поступить, что делали правильно, а что нет на первом этапе. У нас был план, который ребята идеально выполнили, и Дилан отфиншишировал”.

 

Результаты 3 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange - Jayco Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • StVano
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (4)
    StVano-Фото
    А что там теперь со спонсорами? Похоже, всё плохо...
  • SportSpirit
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Короткий поезд Bikeexchange четко сработал, Мезгетц решил победу своего спринтерского капитана, Дилан финишировал вполноги. Юэн ускорился мощно, но поздно. 

     

    Все позитивно-отпимистические слова, сказанные Груневегеном после первого сбора в новой команде, нашли свое первое подтверждение. Если еще и Мэтьюса в поезд прикатают, ибо остроты спринта в прошлом сезоне ему явно не хватало, то вообще шикардос. 

  • patar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (4)
    patar-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Как это понимать?
    Денег у них нет может?
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Астана как всегда в хвостах. Де Ла Круз отвалил позорно на таком простом рельефе. Рябушенко ваще мертвый вместейй с мешком Боаро. Тока старик Нибали че то пытается сделать, но... То то я думаю, а че это Эмираты избавились от Круза и Рябушенко так легко? А Астана рада как будто приобрели боеспособных гонцов мирового уровня. Ха-ха. Отпускают молодого , талантливого Власова, молодого ,перспективного Аранбуру , отличного молодого раздельщика Собреро и подписывают стариков Нибали, Круза, Энао и прицепа Нибали мл. Как это понимать? На всех гонках будут Погачары, Эвенпулы, Рогличи, Арты, Пулы, Карапасы , Пидкоки и кто с ними конкурентоспособны? Никто. Лопес отчасти и Луценко авось. Вот и все. Все команды уже куют победы и празднуют во всю, но Астана как всегда мимо этих праздников в хвостах. Жалкая картина конечно.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 2. Р ... (1)
    Earl57-Фото

    Тобиас Йоханнессен 3-й на этапе, 10-й в генерале и 1-й в молодежной классификации. Очень даже недурственно для неопрофи.

  • SportSpirit
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Якобсен на Валенсии)

  • Earl57
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    А кто от квиков финишировал? Барджоли?

    Или балерини?

    Баллерини

  • patar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 2. ... (4)
    patar-Фото

    Походу, кроме дуэли ван дер ПУл - ван Арт, у нас слаживается ещё одна. Только они соперничают удалённо}}}

     

  • levonardo
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    Этап для бывших астанинцев сложился удачно в целом. Посмотрел запись последних 10км.
    Власов сразу сезон начинает активно, правда многие еще вкатываются, надеюсь россиянин сможет и на более престижных гонках показать результат. Если честно, хочется  его увидеть на туре в этом году. Маршрут там хороший. Мне кажется, ему подходит больше джировского. 
    На просайклингстатс у Власова в списке стоит Тур. Джиро нету.
  • patar
    Тур Саудовской Аравии-2022. Эт ... (5)
    patar-Фото
    А кто от квиков финишировал? Барджоли?

    Или балерини?

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