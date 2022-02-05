Сантьяго Буйтраго – победитель 2 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Первая профессиональная победа 22-летнего Сантьяго Буйтраго

22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) одержал первую профессиональную победу, выиграв 2-й этап Тура Саудовской Аравии-2022. Буйтраго ответил на атаку Даниэля Осса (TotalEnergies) на единственном подъёме дня (1600 м с 7,7%) на последнем километре этапа.

За ними поехал 22-летний итальянский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli), нагнавший лидеров за 500 м до финиша.

Но Сантьяго Буйтраго атаковал за 300 м, уехав от Баджиоли к своей первой победе и первой майке лидера генеральной классификации, где лидирует теперь с 7 секундами преимущества над Калебом Юэном (Lotto Soudal).

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Сантьяго Буйтраго: «Очень счастлив, что выиграл этап. Это потрясающе. Команда весь этап работала на меня. Они невероятно отработали ради меня, не давали создаться эшелонам, хотя сегодня был довольно сильный ветер.

За километр до финиша я увидел ,что нога у меня идёт отлично. Только мы трое боролись в финале за этап. Было сложно, не думаю, что у меня были бы большие шансы на победу в спринте, поэтому я решил попробовать уехать раньше. Я хотел выразить свою благодарность команде за проделанную всеми гонщиками и персоналом работу. Спасибо команде, что поверили в меня. Уверен, это не последняя победа».

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Я очень рад первой победе в сезоне. Очень счастлив, что выиграл молодой Сантьяго Буйтраго. Когда я увидел, что Баджиоли приближается к Сантьяго, сначала испугался, потому что знаю, насколько Баджиоли быстрый гонщик. Но Сантьяго очень сильно проехал до финиша, я так рад за него и всю команду. Я также счастлив, что вся команда так хорошо работала сегодня на Сантьяго».

Андреа Баджиоли: «В итоге я доволен, потому что не был уверен, что смогу удержаться впереди после вчерашнего падения. Но во время этапа чувствовал себя хорошо, когда начали подъём, самочувствие не ухудшилось. Я атаковал за километр до финиша и сделал всё, что было в моих силах, но в спринте один гонщик оказался быстрее. Тем не менее, это мой первый подиум в сезоне, что даёт большую уверенность на следующие этапы».