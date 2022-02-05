VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сантьяго Буйтраго – победитель 2 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Первая профессиональная победа 22-летнего Сантьяго Буйтраго

 

 

  22-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) одержал первую профессиональную победу, выиграв 2-й этап Тура Саудовской Аравии-2022. Буйтраго ответил на атаку Даниэля Осса (TotalEnergies) на единственном подъёме дня (1600 м с 7,7%) на последнем километре этапа.

  За ними поехал 22-летний итальянский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli), нагнавший лидеров за 500 м до финиша.

  Но Сантьяго Буйтраго атаковал за 300 м, уехав от Баджиоли к своей первой победе и первой майке лидера генеральной классификации, где лидирует теперь с 7 секундами преимущества над Калебом Юэном (Lotto Soudal).

 

 

Сантьяго Буйтраго – победитель 2 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

 

Photo © A.S.O. / Alex Broadway

 

  Сантьяго Буйтраго: «Очень счастлив, что выиграл этап. Это потрясающе. Команда весь этап работала на меня. Они невероятно отработали ради меня, не давали создаться эшелонам, хотя сегодня был довольно сильный ветер.

  За километр до финиша я увидел ,что нога у меня идёт отлично. Только мы трое боролись в финале за этап. Было сложно, не думаю, что у меня были бы большие шансы на победу в спринте, поэтому я решил попробовать уехать раньше. Я хотел выразить свою благодарность команде за проделанную всеми гонщиками и персоналом работу. Спасибо команде, что поверили в меня. Уверен, это не последняя победа».

 

  Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Я очень рад первой победе в сезоне. Очень счастлив, что выиграл молодой Сантьяго Буйтраго. Когда я  увидел, что Баджиоли приближается к Сантьяго, сначала испугался, потому что знаю, насколько Баджиоли быстрый гонщик. Но Сантьяго очень сильно проехал до финиша, я так рад за него и всю команду. Я также счастлив, что вся команда так хорошо работала сегодня на Сантьяго».

 

  Андреа Баджиоли: «В итоге я доволен, потому что не был уверен, что смогу удержаться впереди после вчерашнего падения. Но во время этапа чувствовал себя хорошо, когда начали подъём, самочувствие не ухудшилось. Я атаковал за километр до финиша и сделал всё, что было в моих силах, но в спринте один гонщик оказался быстрее. Тем не менее, это мой первый подиум в сезоне, что даёт большую уверенность на следующие этапы».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Сантьяго Буйтраго Santiago Buitrago Bahrain Victorious Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

1 - 5 февраля 2022

Saudi Tour

2 - 6 февраля 2022

Etoile de Besseges

2 - 6 февраля 2022

Volta a la Comunitat Valenciana

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Марк Хирши не будет выступать ... (2)
    velodoctor-Фото

    Хирши еще очень молод в отличии от ару

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель 1 ... (1)
    Sezar-Фото

    Это было даже выше ожиданий. 

    Почти на уровне Вуэльты Бургоса 2020.

    Я бы сказал, что организм восстановил более половины потерянных после травмы базовых кондиций.

  • close2you
    Марк Хирши не будет выступать ... (2)
    close2you-Фото
    История Ару в УАЭ повторяется ?
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    velodoctor-Фото

    Этап для бывших астанинцев сложился удачно в целом. Посмотрел запись последних 10км.

    Власов сразу сезон начинает активно, правда многие еще вкатываются, надеюсь россиянин сможет и на более престижных гонках показать результат. Если честно, хочется  его увидеть на туре в этом году. Маршрут там хороший. Мне кажется, ему подходит больше джировского. 

  • MVDP
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (22)
    MVDP-Фото
    Если достижения в велокроссе ее мало интересуют, зачем на край белого света поехала?
  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    дрокер-Фото

    Хорошее начало.

    Ремко выиграл 16 секунд у Сани, остальные в 31 секунде.

     

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Обычный старт Власова в начале сезона,с тех пор как он перешел в Прим.Лигу.Так что, удивлятся тут нечему.Пока нет полной таблицы результатов,чтобы сравнить его состояние с другими.Главное,чтобы он сохранил свой задор до старта основных гонок и не потерял его в середине большой майской гонки,к которой все остальные подойдут примерно  в одной кондиции.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    Николай Н.-Фото

    У что, начнём болеть за Власова. Сегодня он не плохо выглядел, видно новая команда ему подходит.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 1. ... (5)
    Sezar-Фото

    Власов отлично проехал.

    Забавно было слушать рассуждения Отара на кого работают Квики - на Якобсена или на Оноре:)

  • SportSpirit
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    И там с 95% вероятностью будут Ваут и Матье)

    Ван Арт конкретно говорил об этом во время недавней презентации JV, обосновывая отказ от ЧМ-2022 в первую очередь логистическими затратами, которые сбивают подготовку к сезону. Другое дело - близкий Хугерейд. Ну а для ван дер Пула это вообще родные места.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 февраля

Nairo Quintana (Team Arkea - Samsic)

Miguel Lopez (Astana Qazaqstan Team)

Benjamin Declercq (Team Arkea - Samsic)

Ion Izagirre (Cofidis)

Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (11)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)