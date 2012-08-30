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Сонни Кольбрелли госпитализирован после финиша 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Сонни Кольбрелли потерял сознание после спринта на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

 

 

  31-летний чемпион Европы Сонни Кольбрелли, занявший второе место в спринте на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022, после финиша потеря сознание и был госпитализирован. Велокоманда Bahrain Victorious подтвердила, что итальянского гонщика на машине скорой помощи отвезли в местную больницу Жироны для проверки, и что итальянский гонщик находится в сознании и может говорить.

 

  Испанский телеканал Teledeporte сообщил, что Сонни Кольбрелли упал сразу после того, как пересёк финишную черту, и ему потребовалась медицинская помощь.

 

Сонни Кольбрелли госпитализирован после финиша 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

 

Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

 

  В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится: «После спринта на 1-м этапе Вуэльты  Каталонии Сонни Кольбрелли потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь. Он был в стабильном состоянии, когда его доставили на машине скорой помощи в больницу при Университете Жироны для дальнейшего обследования. Команда Bahrain Victorious благодарит организаторов и врачей за поддержку и помощь».

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 27.05.2017

    И что это было? Перешёл предел организма?

    No war!

  2. RVL

    Сегодня, 04:43 | Регистрация: 30.08.2012

    Но рвал он на финише, что становую тягу с запредельным весом делал

  3. Имя: Андрей

    Anghor

    Сегодня, 07:05 | Регистрация: 5.07.2015

    этому колёснику не повезло Мэтьюс по другой стороне поехалaggressiveclapping

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 20.06.2019

    Справедливости ради, такого откровенного колесника как Кольбрелли в современном пелотоне и нет. Но в данной ситуации главное - чтобы все было норм с организмом. путь колесничает, лишь бы был здоров.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • Ice
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    Ice-Фото

    Справедливости ради, такого откровенного колесника как Кольбрелли в современном пелотоне и нет. Но в данной ситуации главное - чтобы все было норм с организмом. путь колесничает, лишь бы был здоров.

  • Yuriy 17
    Сезон классик Тома Пидкока под ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    По собственному опыту - такое бывает при введении моноклональных антител

  • Anghor
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    Anghor-Фото

    этому колёснику не повезло Мэтьюс по другой стороне поехалaggressiveclapping

  • RVL
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    RVL-Фото

    Но рвал он на финише, что становую тягу с запредельным весом делал

  • M-07
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    M-07-Фото

    Русскоязычный Евроспорт, похоже, вообще всё:

     

    «Вот и все! Наш «Евроспорт» закрывается. Последний день вещания – 15 апреля. Весь состав распускается… Не думал я, что моя карьера закончится таким образом», – написал в своем Twitter комментатор Владимир Синицин. Об этом сообщает "Рамблер".

  • uran
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    uran-Фото
    И что это было? Перешёл предел организма?
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2022. Превью (5)
    velodoctor-Фото
    Отличная гонка, совсем не то что было на олимпийских играх.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админам спасибо что сделали превью Вуэльты Каталонии.

    Нехватило немного Блынку до подиума на МСР-2022, но вот на ВК наконец то пришла долгожданная победа для Мэтьюза спустя больше года, а именно 1 год, 6 месяцев 24 дня (последний раз он выигрывал на Bretagne Classic - Ouest-France). Финиш, то оказался силовой, как раз для таких велогонщиков как Майкл.

    Коментатор жесть, прям конкурент Кондрашову по спичу фамилий велогонщиков (хорош хоть победителя-Мэтьюса правильно называл)

    Цитата: Earl57
    Сонни Колбрелли потерял сознание после финиша. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Говорят что даже был применен дефибриллятор.

    Некий Daniel Benson (@dnlbenson) в Твиттере пишет, что (цитата): "Bahrain Victorious confirms Sonny Colbrelli is on his way to hospital. He is conscious and talking." Неужели там что то действительно серьёзное у Кобры help  

  • TravellerInTime
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    TravellerInTime-Фото
    На Cyclingnews пишут, что он использовался только в качестве монитора ЧСС.
    The team told Cyclingnews that a heart defibrillator was only used to check his heart rate.
  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    Николай Н.-Фото

    Говорилось, как будто этап будет трудным, а в итоге получился спринтерским. А так для начало не плохой этап. Вот только Евроспорт1 что то тупит.

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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