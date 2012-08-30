Сонни Кольбрелли госпитализирован после финиша 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Сонни Кольбрелли потерял сознание после спринта на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

31-летний чемпион Европы Сонни Кольбрелли, занявший второе место в спринте на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2022, после финиша потеря сознание и был госпитализирован. Велокоманда Bahrain Victorious подтвердила, что итальянского гонщика на машине скорой помощи отвезли в местную больницу Жироны для проверки, и что итальянский гонщик находится в сознании и может говорить.

Испанский телеканал Teledeporte сообщил, что Сонни Кольбрелли упал сразу после того, как пересёк финишную черту, и ему потребовалась медицинская помощь.

Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

В пресс-релизе команды Bahrain Victorious говорится: «После спринта на 1-м этапе Вуэльты Каталонии Сонни Кольбрелли потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь. Он был в стабильном состоянии, когда его доставили на машине скорой помощи в больницу при Университете Жироны для дальнейшего обследования. Команда Bahrain Victorious благодарит организаторов и врачей за поддержку и помощь».