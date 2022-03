Сонни Кольбрелли госпитализирован после финиша 1 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Админам спасибо что сделали превью Вуэльты Каталонии.

Нехватило немного Блынку до подиума на МСР-2022, но вот на ВК наконец то пришла долгожданная победа для Мэтьюза спустя больше года, а именно 1 год, 6 месяцев 24 дня (последний раз он выигрывал на Bretagne Classic - Ouest-France). Финиш, то оказался силовой, как раз для таких велогонщиков как Майкл.

Коментатор жесть, прям конкурент Кондрашову по спичу фамилий велогонщиков (хорош хоть победителя-Мэтьюса правильно называл)

Сонни Колбрелли потерял сознание после финиша. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Говорят что даже был применен дефибриллятор.

Некий Daniel Benson (@dnlbenson) в Твиттере пишет, что (цитата): "Bahrain Victorious confirms Sonny Colbrelli is on his way to hospital. He is conscious and talking." Неужели там что то действительно серьёзное у Кобры