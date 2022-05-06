Велокоманда Bahrain Victorious объявила состав на Джиро д’Италия-2022

32-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит команду Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2022. В прошлом году команда Bahrain Victorious, несмотря на сход Микеля Ланды на 5-м этапе, завершила Джиро д’Италия с двумя победами на этапах и вторым местом Дамиано Карузо в генеральной классификации.

Микель Ланда надеется, что в этом году судьба будет к нему более благосклонна, и он сможет воспользоваться хорошей формой и побороться за высшую ступень подиума Джиро д’Италия-2022.

Добиваться этой цели ему помогут 32-летний испанский гонщик Пельо Бильбао, 22-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго, недавний победитель Вуэльты Андалусии-2022, 34-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, 32-летний словенский гонщик, чемпион Словении в разделке, Ян Тратник, 29-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин, 26-летний словенский гонщик Домен Новак и 27-летний немецкий гонщик Фил Баухаус, который также будет ставкой команды на спринтерских этапах.

Микель Ланда: «Снова чувствую себя отлично перед Джиро, после падения в прошлом году у меня есть новый шанс, я готов и уверен. Со мной суперкоманда, мои недавние гонки прошли очень хорошо, думаю, подготовка к Джиро прошла по плану».

Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды: «В этом году наша главная цель на Джиро – борьба за победу. Однако, мы собираемся быть активными на протяжении всех этапов, искать возможности для победы и в спринтах, и в отрывах.

Джиро стартует в Венгрии, первый этап потенциально может завершиться спринтом из небольшой группы, потом индивидуальная гонка и, наконец, спринтерский этап перед переездом на Сицилию. Мы надеемся уехать из Венгрии, не потеряв время в общем зачёте и с хорошим результатом Баухауса на спринтерских этапах, и Яна, нашего специалиста в разделке.

Я бы сказал, что в этом году в маршруте Джиро сложных этапов совсем не мало. На каждой неделе – свои вызовы. В целом у нас хорошо сбалансированная команда и для равнины, и для среднегорных и для горных этапов».

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Джиро д’Италия-2022:

Pello Bilbao, (Испания)

Phil Bauhaus, (Германия)

Santiago Buitrago, (Колумбия)

Mikel Landa, (Испания)

Domen Novak, (Словения)

Wout Poels , (Нидерланды)

Jasha Sutterlin, (Германия)

Jan Tratnik, (Словения)