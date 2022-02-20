Леннард Кемна и Ваут Пулс отпраздновали победу на 5-м этапе Вуэльты Андалусии-2022

Леннард Кемна – победитель 5 этапа, Ваут Пулс – победитель общего зачёта Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) одержал победу на финальном, 5-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022, атаковав в одиночку из отрыва дня. А 34-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс сумел удержать на плечах майку лидера и стать победителем гонки.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Леннард Кемна вместе с товарищами по команде Эмануэлем Бухманом и Фредериком Вандалем отобрались в отрыв дня. Эмануэль Бухман атаковал на финальном подъёме, но не смог уехать, а затем закрывал атаки соперников, что помогло Леннарду Кемне провести свою успешную атаку за 3,4 км до финиша. Немецкий велогонщик удержался до финиша, опередив ближайших преследователей всего на 4 секунды.

Ваут Пулс (Bahrain Victorious) финишировал в группе через полторы минуты после победителя и, сохранив майку лидера, стал победителем Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 с преимуществом в 14 секунд над испанским гонщиком команды TotalEnergies Кристианом Родригесом. Колумбийский велогонщик команды Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес, уступив секунду Родригесу и 15 секунд Пулсу, занял 3-е место в генеральной классификации.

Леннард Кемна: «Без Сагана у нас теперь чуть больше свободы, но Петер был прекрасным лидером, на которого мы всегда могли положиться. Но, конечно, теперь у нас другой стиль ведения гонок, чем я лично наслаждаюсь. Мы хотим атаковать и побеждать в гонках, а не просто ехать за восьмым местом в общем зачёте. Мы хотим быть впереди. Сейчас так и вели гонку. Гонка с самого старта была трудной, атаки пошли сразу, и мы всё время были активны, старались отвечать на ускорения.

Я суперсчастлив, что выиграл сегодня! Команда великолепно отработала, особенно Эмануэль и Фредерик, они приложили много сил, работая в отрыве, чтобы я мог провести решающую атаку на финальном подъёме.

После моего перерыва в прошлом году эта победа очень много значит для меня, это идеальное начало нового сезона (прим. VeloLIVE – Леннард Кемна в прошлом году закончил выступать в мае, взяв перерыв для восстановления после проблем со здоровьем, несмотря на который команда Bora-hansgrohe продлила контракт с гонщиком до конца 2022 года).

С нетерпением жду следующих гонок».

Photo (c) Bahrain Victorious Team

Ваут Пулс: «Очень рад тому, как прошёл этап, как мы смогли защитить майку. Прекрасно начать сезон с двух побед, это придаёт уверенности на остальную часть сезона! Когда в гонке на одном из отрезков на меня работали Джек, Микель и Дамиано, я подумал, что они все стояли на подиумах Гранд-туров, а теперь помогают мне. Я очень это ценю и благодарен им. Если на вчерашнем этапе рядом нет такой команды, выиграть было невозможно. Здесь очень сильный состав. Мы работали друг для друга, не мог бы быть счастливее, благодаря команде у меня две победы два дня подряд.

Мы отлично начали сезон с Тура Саудовской Аравии и победой Сантьяго Буйтраго, думаю, для команды очень важно рано начать выигрывать, особенно после прошлого сезона, который был очень успешным.

Я думал, что этап сегодня будет более нервным. В начале не все были довольны отрывом, поэтому Quick Step быстро закрыли просвет, а потом, к счастью, следующий отрыв мы держали под контролем. Уехала большая группа, но самый высоко идущий в общем зачёте проигрывал шесть минут. Команда отлично отработала, они контролировали последний подъём. Только на последнем километре напряжение выросло. Больше всего я опасался Лопеса и Йейтса. Мне нельзя было отпускать их слишком далеко, потому что они очень быстро проехали последний километр. И Кристиан Родригес атаковал, но я справился.

Спасибо за всю поддержку, увидимся на Париж-Ницце-2022!»