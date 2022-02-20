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Леннард Кемна и Ваут Пулс отпраздновали победу на 5-м этапе Вуэльты Андалусии-2022

Леннард Кемна – победитель 5 этапа, Ваут Пулс – победитель общего зачёта Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

 

  25-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна (Lennard Kämna) одержал победу на финальном, 5-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022, атаковав в одиночку из отрыва дня. А 34-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс сумел удержать на плечах майку лидера и стать победителем гонки.

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Леннард Кемна вместе с товарищами по команде Эмануэлем Бухманом и Фредериком Вандалем отобрались в отрыв дня. Эмануэль Бухман атаковал на финальном подъёме, но не смог уехать, а затем закрывал атаки соперников, что помогло Леннарду Кемне провести свою успешную атаку за 3,4 км до финиша. Немецкий велогонщик удержался до финиша, опередив ближайших преследователей всего на 4 секунды.

 

  Ваут Пулс (Bahrain Victorious)  финишировал в группе через полторы минуты после победителя и, сохранив майку лидера, стал победителем Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 с преимуществом в 14 секунд над испанским гонщиком команды TotalEnergies Кристианом Родригесом. Колумбийский велогонщик команды Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес, уступив секунду Родригесу и 15 секунд Пулсу, занял 3-е место в генеральной классификации.

 

  Леннард Кемна: «Без Сагана у нас теперь чуть больше свободы, но Петер был прекрасным лидером, на которого мы всегда могли положиться. Но, конечно, теперь у нас другой стиль ведения гонок, чем я лично наслаждаюсь. Мы хотим атаковать  и побеждать в гонках, а не просто ехать за восьмым местом в общем зачёте. Мы хотим быть впереди. Сейчас так и вели гонку. Гонка с самого старта была трудной, атаки пошли сразу, и мы всё время были активны, старались отвечать на ускорения.

 

  Я суперсчастлив, что выиграл сегодня! Команда великолепно отработала, особенно Эмануэль и Фредерик, они приложили много сил, работая в отрыве, чтобы я мог провести решающую атаку на финальном подъёме.

  После моего перерыва в прошлом году эта победа очень много значит для меня, это идеальное начало нового сезона (прим. VeloLIVE – Леннард Кемна в прошлом году закончил выступать в мае, взяв перерыв для восстановления после проблем со здоровьем, несмотря на который команда Bora-hansgrohe продлила контракт с гонщиком до конца 2022 года).

  С нетерпением жду следующих гонок».

 

Леннард Кемна и Ваут Пулс отпраздновали победу на 5-м этапе Вуэльты Андалусии-2022

 

Photo (c) Bahrain Victorious Team

 

  Ваут Пулс: «Очень рад тому, как прошёл этап, как мы смогли защитить майку. Прекрасно начать сезон с двух побед, это придаёт уверенности на остальную часть сезона! Когда в гонке на одном из отрезков на меня работали Джек, Микель и Дамиано, я подумал, что они все стояли на подиумах Гранд-туров, а теперь помогают мне. Я очень это ценю и благодарен им. Если на вчерашнем этапе рядом нет такой команды, выиграть было невозможно. Здесь очень сильный состав. Мы работали друг для друга, не мог бы быть счастливее, благодаря команде у меня две победы два дня подряд.

 

  Мы отлично начали сезон с Тура Саудовской Аравии и победой Сантьяго Буйтраго, думаю, для команды очень важно рано начать выигрывать, особенно после прошлого сезона, который был очень успешным.

 

  Я думал, что этап сегодня будет более нервным. В начале не все были довольны отрывом, поэтому Quick Step быстро закрыли просвет, а потом, к счастью, следующий отрыв мы держали под контролем. Уехала большая группа, но самый высоко идущий в общем зачёте проигрывал шесть минут. Команда отлично отработала, они контролировали последний подъём. Только на последнем километре напряжение выросло. Больше всего я опасался Лопеса и Йейтса. Мне нельзя было отпускать их слишком далеко, потому что они очень быстро проехали последний километр. И Кристиан Родригес атаковал, но я справился.

  Спасибо за всю поддержку, увидимся на Париж-Ницце-2022!»

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious Леннард Кемна Lennard Kamna Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    motte-Фото

    Я же говорил о фортунато!!! Парнишка тот ещё!!! 

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Для Астанинского аборигена,только.Я же не знал,что знания знатока велоспорта ограничиваются только просмотром велогонок на ТВ. Но быть в "эфире"с 2017года,даже дилетант начинает разбираться в "кухне"велоспорта лучше,чем те кто мнит себя знатоком сев однажды на велосипед типа"Турист"."КИМИ",хоть не скрывает незнание,но старается понять, как все происходит во время велогонок,а диванные "знатоки" никогда не поймут язык велоспорта,глядя на экран осоловевшими,после пива,глазами.Им всегда будет казаться,что во время гонки все происходит вне ихнего понятия о велогонке.Надеюсь,что ты запомнил лицо велосипедиста на моем "лейбл".Это один из четырех,кто выиграл чемпионат Казахстана 62 года назад в командной гонке.Если я покажу весь состав, то первым будет будущий чемпион СССР в индивидуальной гонке Миша Калинкин.Да и весь состав команды был не ординарен.Все с высшим образованием,двое будущие кандидаты технических наук.Это в назидание тем,кто завершит свою карьеру в велоспорте.Не все могут быть тренерами.
  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    reforg34-Фото

    Как мы и предполагали, Кинтана без проблем забирает гонку. Ждем жаркую борьбу за генеральную классификацию между Томасом, Кинтаной и Ландой на Джиро. Помимо 2 места генеральной классификации, без проблем может пару королевских горных этапов забрать. 
    Интересно, помимо Джиро поедет ли за 2 местом на ТДФ или все-таки за победой на Вуэльте. 

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2022. Этап 5 (1)
    Николай Н.-Фото

    Волчья стая продолжает собирать призы. И это всегда в начале сезона.

  • Николай Н.
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Кинтано видно в этом году решил взять реванш за прошлый год.

  • RVL
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    RVL-Фото

    нет разделки и нет фона усталости, гонка принципиально не та

    не те времена, соперники, да и фрум не тот
    вот и решил шашкой махнуть

  • dinamo1511
    Тур ОАЭ-2022. Этап 1. Результа ... (6)
    dinamo1511-Фото

    В русвело инсте Некрасов показан 3. Здесь DNS. Что случилось?



    прошу прощения - Страхов.

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kimi
    я тоже раньше задавался подобными вопросами. но я так понял в отрыв уехать дело тоже не простое. так за здоров живешь любого кого захотел не отправишь. попыток бывает много, а удаются некоторые. вот кто попал тот и тянет эту баржу. веласко это или гадзолли. они в гонке универсалы в меру способностей. все это мои предположения, почему те а не другие на это заточенные гонцы порой попадают в отрыв. а еще есть такое понятие есть нога или нет. все ли дома в порядке. никто не заболел, не обманул, не застукал и т.д.
    и гонцы и мы люди, человеческий фактор никто не отменял.
    на любой твой план на гонку в другой команде есть свой мегаплан. тут уж везде, кто кого, до гонки, на гонке и даже после гонки.
    Цитата: nightbuster33
    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Роэлс сзади после Лопеза(+18сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Роэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.
    Вы оба на каком языке разговариваете?
  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Поэлс сзади после Лопеза(+8сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Поэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.А в финишной группе Поэлс едва ли был бы первым.

  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Кинтаныч за месяц две гонки в генерале оформил, и два этапа этапа выиграл. Покатило ему в этом сезоне.. Team Arkea - Samsic не ошиблись в выборе пенсионера. ))))

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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