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Микель Ланда на подиуме Джиро д’Италия-2022

Второй подиум Гранд-тура в карьере Микеля Ланды, Bahrain Victorious - лучшая команда Джиро д'Италия-2022

 

 

  В последний раз Микель Ланда поднимался на подиум  итальянского Гранд-тура в 2015 году и через семь лет повторил этот результат – финишировал третьим на Джиро д’Италия-2022. Кроме того, команда Bahrain Victorious стала лучшей в командной классификации Джиро, где ближайшим соперником была команда победителя Джиро д’Италия-2022 Джея Хиндли Bora-hansgrohe.

 

Микель Ланда на подиуме Джиро д’Италия-2022

Микель Ланда на подиуме Джиро д’Италия-2022

 

Photo (c) Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

 

  В пятёрке сильнейших генеральной классификации также финишировал Пельо Бильбао, сумевший показать такой результат после падения на 9-м этапе. А 22-летний гонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго, дебютировавший на Джиро ,принёс команде победу на 17-м этапе.

 

Следующей целью Микеля Ланды будет Тур де Франс-2022, хотя он собирается обсудить с командой вариант старта на Вуэльте Испании-2022.

 

  Микель Ланда: «Счастлив вернуться на подиум Гранд-тура. Не буду скрывать, что с  тех пор , как финишировал на подиуме в 2015 году,  много работал, каждый год пытался добиться этого результата. Очень доволен тем, как прошла гонка. Было нелегко, у меня были и хорошие, и плохие моменты, я прилагал массу усилий. И мне очень приятно, что, наконец, всё прошло как надо.

 

  Вероятно, казалось, что была масса возможностей, но очень тяжело бороться с такими сильными командами как Bora и Ineos. Если честно, не думаю, что где-то упустил шанс.

 

  Такого этапа как 20-й с Пассо Федайя, с таким трудным горным финишем больше не было. На этапе до Априки к финишу вёл спуск, так же, как на этапе до Лавароне. А финишный подъём Сантуарио ди Кастельмонте был недостаточно трудным.

 

  Два года назад Джей финишировал вторым, поэтому большим сюрпризом его выступление не стало. Он сильный гонщик, а команда Bora, кажется, становится всё сильнее. Они стали новой командой в ряду команд, борющихся за генеральную классификацию. Мы не ожидали от них такой тактики как на этапе в Турине и следили за Ineos, которые обычно контролируют гонки. А в тот день Bora в итоге принесла наибольший ущерб.

 

  В прошлые годы мне было тяжело уезжать с Гранд-тура, так и не показав, на что способен. Но этот Гранд-тур меня очень мотивирует. Чувствую, что снова на подъёме.

 

  Убеждён, что способен финишировать на подиуме, если только не будет катастроф или падений, как в прошлом. Если я в хорошей форме, то могу бороться за призовое место. В итоге мне это удалось, я сделал всё, что мог и счастлив.

 

  Это мой второй подиум на Джиро. В первый раз я его не ожидал, но теперь знаю, что способен бороться с сильнейшими. У нас великолепная команда, что мы доказали, став  лучшими в командной классификации и 5-м местом Пельо в общем зачёте.

 

  После этого подиума планируем, что я поеду Тур де Франс-2022. На этой неделе ещё обсудим, фокусироваться мне на Туре или на Вуэльте».

 

  Владимир Михолевич (Vladimir Miholjević), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Я очень счастлив и город. Вообще-то, то шестой подиум Гранд-тура за шесть лет существования нашей команды. Но этот был особенным, потому что вся команда выступала на одном уровне, мы стали лучшими по итогам гонки.

 

  Мы приехали бороться за победу на Джиро, выиграли как команда, заняли 3-е и 5-е место в генеральной классификации. Кроме того, Сантьяго финишировал 12-м и выиграл этап, а ему всего 22 года. Мы уже смотрим вперёд, хотим выиграть Гранд-тур. Команда создана для победы на Гранд-туре, мы уже близко к этой цели».

 

Результаты 21 этапа Джиро д’Италия-2022

Фотогалерея 21 этапа Джиро д’Италия-2022

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain Victorious Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 27.05.2017

    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.

    No war!
    1. Имя: svan

      svan

      Вчера, 21:06 | Регистрация: 9.07.2016

      вероятно, Алмейда обошел бы

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 3.07.2011

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  3. Имя: svan

    svan

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 9.07.2016

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

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Комментарии

  • nightbuster33
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

  • Coffe
    Бауке Моллема продлил контракт ... (1)
    Coffe-Фото
    Успеха ему в дальнейшем.
  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото
    вероятно, Алмейда обошел бы
  • svan
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    svan-Фото
    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.
    Именно так. Сходы обеднили Джиро.
  • Sezar
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  • uran
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    uran-Фото
    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.
  • Earl57
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    Earl57-Фото

    UCI рейтинг раз в неделю по вторникам пересчитывает. 31 мая после Джиро и Норвегии перерасчет будет.

    Старые очки сгорают через 52 недели (год) после даты начисления. Поэтому после перерасчета изменения будут большие.

  • velodoctor
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    velodoctor-Фото
    Ванти сейчас в рейтинге uci на втором месте, очень даже не дурно.

    Хотя не, обманул, на 7 они. Новый рейтинг как теннисе хрен поймёшь как посчитать. В любом случае команда не самая богатая но результаты показывает в этом году отменные.
  • EL-Fenomeno
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был за Карапаза, но Хиндли действительно оказался сильнее - заслужил (жаль нету австралийского флага в смайлах). Ну а БОРОВский Титтер теперь весь в розовой "окантовке") 

    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.

    Цитата: kwwk
    Шах и Мат. Без слов.

    Scacco, Matto - один этап, т.е. даже одна гора, на котором решилось усё в борьбе за розовую майку.

     

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