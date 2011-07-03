Микель Ланда на подиуме Джиро д’Италия-2022

Второй подиум Гранд-тура в карьере Микеля Ланды, Bahrain Victorious - лучшая команда Джиро д'Италия-2022



В последний раз Микель Ланда поднимался на подиум итальянского Гранд-тура в 2015 году и через семь лет повторил этот результат – финишировал третьим на Джиро д’Италия-2022. Кроме того, команда Bahrain Victorious стала лучшей в командной классификации Джиро, где ближайшим соперником была команда победителя Джиро д’Италия-2022 Джея Хиндли Bora-hansgrohe.

Photo (c) Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022 @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

В пятёрке сильнейших генеральной классификации также финишировал Пельо Бильбао, сумевший показать такой результат после падения на 9-м этапе. А 22-летний гонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго, дебютировавший на Джиро ,принёс команде победу на 17-м этапе.

Следующей целью Микеля Ланды будет Тур де Франс-2022, хотя он собирается обсудить с командой вариант старта на Вуэльте Испании-2022.

Микель Ланда: «Счастлив вернуться на подиум Гранд-тура. Не буду скрывать, что с тех пор , как финишировал на подиуме в 2015 году, много работал, каждый год пытался добиться этого результата. Очень доволен тем, как прошла гонка. Было нелегко, у меня были и хорошие, и плохие моменты, я прилагал массу усилий. И мне очень приятно, что, наконец, всё прошло как надо.

Вероятно, казалось, что была масса возможностей, но очень тяжело бороться с такими сильными командами как Bora и Ineos. Если честно, не думаю, что где-то упустил шанс.

Такого этапа как 20-й с Пассо Федайя, с таким трудным горным финишем больше не было. На этапе до Априки к финишу вёл спуск, так же, как на этапе до Лавароне. А финишный подъём Сантуарио ди Кастельмонте был недостаточно трудным.

Два года назад Джей финишировал вторым, поэтому большим сюрпризом его выступление не стало. Он сильный гонщик, а команда Bora, кажется, становится всё сильнее. Они стали новой командой в ряду команд, борющихся за генеральную классификацию. Мы не ожидали от них такой тактики как на этапе в Турине и следили за Ineos, которые обычно контролируют гонки. А в тот день Bora в итоге принесла наибольший ущерб.

В прошлые годы мне было тяжело уезжать с Гранд-тура, так и не показав, на что способен. Но этот Гранд-тур меня очень мотивирует. Чувствую, что снова на подъёме.

Убеждён, что способен финишировать на подиуме, если только не будет катастроф или падений, как в прошлом. Если я в хорошей форме, то могу бороться за призовое место. В итоге мне это удалось, я сделал всё, что мог и счастлив.

Это мой второй подиум на Джиро. В первый раз я его не ожидал, но теперь знаю, что способен бороться с сильнейшими. У нас великолепная команда, что мы доказали, став лучшими в командной классификации и 5-м местом Пельо в общем зачёте.

После этого подиума планируем, что я поеду Тур де Франс-2022. На этой неделе ещё обсудим, фокусироваться мне на Туре или на Вуэльте».

Владимир Михолевич (Vladimir Miholjević), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Я очень счастлив и город. Вообще-то, то шестой подиум Гранд-тура за шесть лет существования нашей команды. Но этот был особенным, потому что вся команда выступала на одном уровне, мы стали лучшими по итогам гонки.

Мы приехали бороться за победу на Джиро, выиграли как команда, заняли 3-е и 5-е место в генеральной классификации. Кроме того, Сантьяго финишировал 12-м и выиграл этап, а ему всего 22 года. Мы уже смотрим вперёд, хотим выиграть Гранд-тур. Команда создана для победы на Гранд-туре, мы уже близко к этой цели».