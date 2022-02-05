Максим Ван Гильс – победитель 4 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

Победа на предпоследнем этапе Тура Саудовской Аравии-2022 принесла Максиму Ван Гильсу майку лидера

22-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) одержал первую в карьере победу, выиграв 4-й, королевский этап Тура Саудовской Аравии-2022 с прохождением 4-километрового подъёма со средним градиентом 12%.

Photo © Saudi Tour /Alex Broadway

Photo © Saudi Tour / Pauline Ballet

Максим Ван Гильс находился в лидирующей группе из 18 гонщиков, среди которых он шёл выше всех в генеральной классификации. Товарищи по команде Роджер Клюге и Яспер де Бёйст вывезли Максима Ван Гильса на идеальную позицию перед штурмом решающего подъёма дня, на котором группа сократилась до 10 гонщиков. Ван Гильс ответил на атаку Андреа Баджиоли (Quick Step Alpha Vinyl), но итальянский гонщик не выдержал темпа попутчика.

Вершину подъёма 22-летний бельгийский гонщик прошёл с преимуществом в 30 секунд. Последние 8 км ему оставалось проехать как индивидуальную гонку на время, в чём Ван Гильс преуспел, увеличив разрыв по отношению к преследователям. Финишную черту Максим Ван Гильс пересёк с запасом в 40 секунд.

Лука Мезгец (BikeExchange – Jayco), Тим Деклерк и Андреа Баджиоли (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Данни Ван Поппель (BORA – hansgrohe), Руй Кошта (UAE Team Emirates), Даниэль Осс (TotalEnergies), Алексис Ренар (Cofidis), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) не смогли закрыть просвет за будущим победителем этапа. Лука Мезгец выиграл у Тима Деклерка спринт за второе место. Сантьяго Буйтраго финишировал через 40 секунд и потерял майку лидера на предпоследнем этапе гонки.

Максим Ван Гильс возглавил генеральную классификацию перед финальным этапом Тура Саудовской Аравии-2022 с преимуществом в 36 секунд над Сантьяго Буйтраго.

Максим Ван Гильс: «Ни с чем не сравнимые ощущения. Я выигрывал не так часто, и сегодняшняя победа для меня особенная. Я отлично себя чувствовал весь день, и команда много сделала, чтобы я оказался в первом эшелоне. После дело было уже за мной. Счастлив, что смог завершить работу команды. Команда мотивировала меня всю неделю.

Завтра ещё один день, когда мы будем работать на Калеба в борьбе за этап, а мне надо сделать всё, чтобы защитить позицию в генеральной классификации. Калеб пошутил, что подарит кроссовки, но теперь всё стало серьёзно. Надеюсь, завтра заработаю новую пару кроссовок».

Лука Мезгец: «Такие подъёмы, которые проходятся за 10 – 12 минут, иногда мне подходят. Но сегодня гонка ещё до начала подъёма очень вымотала, потому что догоняли отрыв, никто не остался свежим.

Как раз перед стартом мы пошли посмотреть, какие виды открываются здесь, увидели подъём, так что я знал, что сегодня нужно ехать на очень лёгкой передаче, но даже поставив 36-30, я ехал зигзагом до самой вершины.

Не смог удержаться с двумя первыми ребятами, и понимал, что меня догоняет группа, так что постарался поиграть с ними. В итоге парень из Lotto Soudal просто оказался сильнее всех. Я хорошо выложился, доволен своей формой в это время сезона, завтра будем бороться в спринте».

Тристан Хоффман, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Люк сегодня фантастически отработал. Мы ожидали, что будет боковой ветер, но он появился чуть позже, и Лука оказался впереди с 20 другими гонщиками. Он отлично справился. Когда начался подъём, в группе осталось, думаю, не больше десяти человек. Он продолжил бороться. Лука был не слишком далеко позади, очень умно сыграл в финале, ответил на правильную атаку и финишировал вторым. Мы знали, что у него хорошая форма, он сильный гонщик, но приятно увидеть, как на таком подъёме он смог бороться за победу. Это означает, что он в отличных кондициях, потому что в противном случае не удержался бы на этой горе. Это великолепное второе место, но теперь снова фокусируемся на работе для Дилана. Постараемся добыть ещё одну победу завтра».

Тим Деклерк: «Сегодня был очень сильный боковой ветер, но такой стиль гонок мне подходит. Подъём, конечно, не из тех, что мне нравятся, но этап развивался необычно, мне нравится атаковать с командой, когда мы порвали пелотон.

Андреа был силён, отдал все силы. Пока он держался впереди, я оставался в группе преследования, ждал, смотрел, что получится. Атаковал за 200 м, но даже тогда мы боролись не за победу. Для меня этот подиум – хороший результат, обычно у меня бывает не так много шансов. Я доволен своей формой, уверен в ней, готов продолжать помогать команде на следующих гонках».