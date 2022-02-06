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Максим Ван Гильс – победитель Тура Саудовской Аравии-2022

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) сохранил майку лидера на финальном этапе Тура Саудовской Аравии-2022 (Saudi Tour) и одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной велогонки. Велокоманда Lotto Soudal завершила Тур Саудовской Аравии-2022 с двумя победами на этапах и победой в генеральной классификации.

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго занял в общем зачёте Тура Саудовской Аравии-2022 2-е место, проиграв Максиму Ван Гильсу 36 секунд. Тройку призёров замкнул 35-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта, уступивший молодому 48 секунд Максиму Ван Гильсу и 12 секунд Сантьяго Буйтраго.

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонкеПервая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Photo © Saudi Tour /Alex Broadway / Pauline Ballet

 

  Максим Ван Гильс: «Вчера я одержал первую профессиональную победу, а сегодня везу домой майку лидера. Это вызывает невероятные чувства. Прошедшая неделя принесла мне замечательный опыт, поэтому хочу поблагодарить всю команду за поддержку, за то, что помогли одержать эту победу, которая без них была бы невозможна.

  Финальный этап точно не был лёгким, весь день приходилось прикладывать большие усилия. И снова Томас Де Гендт невероятно отработал, чтобы держать отрыв в пределах досягаемости.

Теперь отдых, и буду готовиться к новым гонкам. Посмотрим, что они принесут, но в Lotto Soudal мы, конечно, всегда нацелены на победу».

 

 

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

 

Photo Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022

 

 Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Конечно, я рад итогу Тура Саудовской Аравии. Гонщики приехали в очень хорошей форме, отлично выступали пять дней. Мы завершили гонку с победой на этапе и вторым местом в общем зачёте с Сантьяго. Конечно, не повезло, что потеряли майку лидера, но повлияло и то, что мы лишились двух гонщиков. Если бы вчера они ехали этап, уверен, майку мы бы не потеряли. Но это велоспорт».

 

  Руй Кошта: «В целом я доволен, как проехал эту неделю. Гонку осложнял ветер, но в общем это была хорошая неделя соревнований. Моей целью было постараться побороться за победу, но, думаю, мы можем быть довольны подиумом. Сейчас несколько дней отдыха, и на следующей неделе цель – Тур Омана».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Саудовской Аравии-2022

 

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Теги к статье: Максим Ван Гильс Maxim Van Gils Lotto Soudal Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: дрокер
    Жёстко с ним обошлась судьба. Возвращайся скорей Эган!

    Не борьба с раком (ну и слава Богу) как у Армстронга, но всё же досталось Игану тяжко и очень серьёзно.

    В своём аккаунте в Instagram Эган Берналь насчитал 20 переломов– 11 рёбер, бедра, коленной чашечки, позвонков Т5, Т6 и С2, пястной кости, пальца, он также рассказал, что потерял один зуб. Но Эган Берналь решительно настроен пройти эту «самую тяжёлую из гонок» в своей жизни и вернуться.

    "Встречу" с этим рейсовымм автобусом Берналь теперь запомнит на всю жизнь...как он не_досмотрел, не увидел во время и влупился в него я не понимаю, это ведь не камень на дороге, а БОЛЬШОЕ транспортное средство (для) передвижения.

    Здоровья тебе, парень colom

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 4. ... (2)
    Earl57-Фото
    На оф. сайте гонки классификации 4 этапа сейчас нет.
  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 4. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Самый хитрый Андрей Зейтц. На 3-ем этапе не "финишировал",переждал где-то сутки, но смог финишировать на 4-ом этапе.Ай-да МО-ЛО-ДЕЦ ! Остается один вопрос,но с ним-то  понятно(самое главное,что живой), а что думает судейская коллегия по этому случаю.

  • дрокер
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    дрокер-Фото
    Жёстко с ним обошлась судьба. Возвращайся скорей Эган!
  • SportSpirit
    Эган Берналь начинает восстано ... (3)
    SportSpirit-Фото

    "Это лучший настрой, чтобы вернуться к полноценной жизни и по фану кататься за спонсорские деньги" (с) Froome

     

     

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (12)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Рецепт всегда простой - дал мощь в ногу и сзади никого. Власов великолепен, разобрал всех в одиночку. А нытьё про камешки оставьте вашей бабушке. 

    Саша, оглядывайся, пожалуйста, не так часто, ты же чемпион.

    Погачар, бойся. 

    Вальверде, снимаю шляпу. 

  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 4. Р ... (1)
    Earl57-Фото

    Тобиас освоился в элите и начинает показывать зубки. Пробился на подиум, причем до первого места 8 сек, до второго всего 1 секунда. А последний этап разделка... Первый в очковой классификации и это уже не изменится. Первый в молодежной классификации. 

     

  • BlAr
    Александр Власов – победитель ... (12)
    BlAr-Фото
    Про прогноз на Тур не соглашусь. Тадей выиграет и один, ему не привыкать. Хотя от помощников, которые нынче у него топ-уровня, он конечно не откажется!
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (12)
    nightbuster33-Фото
    Индивидуально, он сильнее Власова.При разрыве 7-8сек.в начале отрыва,15-16сек. на финише 1-го этапа.На 3-м этапе повлияли другие факторы.
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Власов,после предварительного просмотра видео конечного участка трассы, сам отмечает для себя точку начала для атаки. Тренер:"...мы могли точно  выполнить намеченный план".Я не понял, какой план?Основные помощники сошли,других рядом с ним не было.По моему тренер льстит сам себе. А, понятно:не высовыватся до определенного момента,а там сам знаешь, что делать. Власов и сам преуспел в этом ,будучи выступая за Астану.Так что, вся заслуга в победе его самого.Сработает ли такая тактика в дельнейшем,едва ли.В будущих, больших гонках будут выступать АКУЛЫ гонок со сворой лейтенантов,которые все сделают,чтобы отсечь нежелательных,задолго до финальных километров и,которых так не хватало ему в Астане и чтобы это не повторилось в Боре. В Туре,основную роль будут играть ПОМОЩНИКИ при незначительной разнице сил лидеров.

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