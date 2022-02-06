Максим Ван Гильс – победитель Тура Саудовской Аравии-2022

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils) сохранил майку лидера на финальном этапе Тура Саудовской Аравии-2022 (Saudi Tour) и одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной велогонки. Велокоманда Lotto Soudal завершила Тур Саудовской Аравии-2022 с двумя победами на этапах и победой в генеральной классификации.

22-летний колумбийский гонщик команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго занял в общем зачёте Тура Саудовской Аравии-2022 2-е место, проиграв Максиму Ван Гильсу 36 секунд. Тройку призёров замкнул 35-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта, уступивший молодому 48 секунд Максиму Ван Гильсу и 12 секунд Сантьяго Буйтраго.

Первая победа Максима Ван Гильса на многодневной велогонке

Photo © Saudi Tour /Alex Broadway / Pauline Ballet

Максим Ван Гильс: «Вчера я одержал первую профессиональную победу, а сегодня везу домой майку лидера. Это вызывает невероятные чувства. Прошедшая неделя принесла мне замечательный опыт, поэтому хочу поблагодарить всю команду за поддержку, за то, что помогли одержать эту победу, которая без них была бы невозможна.

Финальный этап точно не был лёгким, весь день приходилось прикладывать большие усилия. И снова Томас Де Гендт невероятно отработал, чтобы держать отрыв в пределах досягаемости.

Теперь отдых, и буду готовиться к новым гонкам. Посмотрим, что они принесут, но в Lotto Soudal мы, конечно, всегда нацелены на победу».

Photo Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Конечно, я рад итогу Тура Саудовской Аравии. Гонщики приехали в очень хорошей форме, отлично выступали пять дней. Мы завершили гонку с победой на этапе и вторым местом в общем зачёте с Сантьяго. Конечно, не повезло, что потеряли майку лидера, но повлияло и то, что мы лишились двух гонщиков. Если бы вчера они ехали этап, уверен, майку мы бы не потеряли. Но это велоспорт».

Руй Кошта: «В целом я доволен, как проехал эту неделю. Гонку осложнял ветер, но в общем это была хорошая неделя соревнований. Моей целью было постараться побороться за победу, но, думаю, мы можем быть довольны подиумом. Сейчас несколько дней отдыха, и на следующей неделе цель – Тур Омана».