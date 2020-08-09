Петер Саган надеется выздороветь от ковида до Тур де Франс-2022

Петер Саган сошёл из-за ковида с Тура Швейцарии, но заявлен с составе на Тур де Франс-2022

Петер Саган сошёл с Тура Швейцарии-2022 перед финальным этапом из-за теста, подтвердившего Covid-19. Но команда TotalEnergie и Петер Саган надеются на его быстрое выздоровление. Команда включила 32-летнего словацкого велогонщика, который должен бороться за восьмую зелёную майку лучшего в очковой классификации, в состав на Тур де Франс-2022 наряду с Никколо Бонифацио, Валентином Ферроном и Алексисом Вийермо.

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О сходе с Тура Швейцарии-2022 из-за ковида Петер Саган сообщил в соцсетях: «В субботу, после 7 этапа, врач команды TotalEnergie протестировал меня на Covid-19. К сожалению, тест оказался положительным. У меня нет симптомов, чувствую себя хорошо, но по правилам должен покинуть гонку».

Петер Саган покинул Тур Швейцарии-2022 не с пустыми руками, на 3-м этапе он одержал первую в сезоне победу. До старта Тур де Франс-2022 остаётся 10 дней.

В этом году словацкий гонщик уже переболел ковидом второй раз в межсезонье, долгое восстановление после болезни испортило его весеннюю кампанию.

На Тур де Франс-2022 организаторами введены строгие наказания за нарушение правил. Статья 28 предусматривает снятие с гонки в том числе за «несоблюдение санитарных мер, установленных на месте для борьбы с распространением SARS-CoV-2 (COVID-19)».