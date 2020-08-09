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Петер Саган надеется выздороветь от ковида до Тур де Франс-2022

Петер Саган сошёл из-за ковида с Тура Швейцарии, но заявлен с составе на Тур де Франс-2022

 

 

  Петер Саган сошёл с Тура Швейцарии-2022 перед финальным этапом из-за теста, подтвердившего Covid-19. Но команда TotalEnergie и Петер Саган надеются на его быстрое выздоровление. Команда включила 32-летнего словацкого велогонщика, который должен бороться за восьмую зелёную майку лучшего в очковой классификации, в состав на Тур де Франс-2022 наряду с Никколо Бонифацио, Валентином Ферроном и Алексисом Вийермо.

 

 

Photo (c) TotalEnergie Team

 

  О сходе с Тура Швейцарии-2022 из-за ковида Петер Саган сообщил в соцсетях: «В субботу, после 7 этапа, врач команды TotalEnergie протестировал меня на Covid-19. К сожалению, тест оказался положительным. У меня нет симптомов, чувствую себя хорошо, но по правилам должен покинуть гонку».

 

  Петер Саган покинул Тур Швейцарии-2022 не с пустыми руками, на 3-м этапе он одержал первую в сезоне победу. До старта Тур де Франс-2022 остаётся 10 дней.

 

  В этом году словацкий гонщик уже  переболел ковидом второй раз в межсезонье, долгое восстановление после болезни испортило его весеннюю кампанию.

 

  На Тур де Франс-2022 организаторами введены строгие наказания за нарушение правил. Статья 28 предусматривает снятие с гонки в том числе за «несоблюдение санитарных мер, установленных на месте для борьбы с распространением SARS-CoV-2 (COVID-19)».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. vadi

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 9.08.2020

    Третий раз, что ли болеет?  В КВД это называлось "вести беспорядочный образ жизни" )

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 00:47 | Регистрация: 20.05.2021

      Если это действительно так ".....",то хорошо что Ковид,в худшем случае могла быть ПОРОСЯЧЬЯ ОСПА.

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Комментарии

  • shain
    Тур Бельгии-2022: победа Мауро ... (1)
    shain-Фото

    Волчья стая сработала, как стая locnyов.

  • nightbuster33
    Петер Саган надеется выздорове ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Если это действительно так ".....",то хорошо что Ковид,в худшем случае могла быть ПОРОСЯЧЬЯ ОСПА.

  • vadi
    Петер Саган надеется выздорове ... (2)
    vadi-Фото

    Третий раз, что ли болеет?  В КВД это называлось "вести беспорядочный образ жизни" )

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото
    Про Роглича и Тадея я конечно пошутил, а вот про Власова вполне серьезно. Он в этом сезоне здорово прибавил и я считаю что вполне сможет конкурировать и с Рогличем и с Погачаром.
  • motte
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Или цифра 1:
    Первый титул Александра Власова.
    Не загадывайте на перед, а вдруг у Роглича опять форс-мажор, а Погачара снимут из-за короновируса у второго механика.

    Такое прокатывало только у нибали.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    Гонщик-Фото

    Роглич просто обязан наказать Погочарика на 20ом этапе , лишь бы какой нить камикадзе не завалил его. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Или цифра 1:
    Первый титул Александра Власова.

    Не загадывайте на перед, а вдруг у Роглича опять форс-мажор, а Погачара снимут из-за короновируса у второго механика.

  • BlAr
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    BlAr-Фото

    Ещё один пункт к цифре 3:

    Третий подряд титул Тадея Погачара

  • shain
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (14)
    shain-Фото

    https://tiz-cycling.io/video/baloise-belgium-tour-2022-stage-5-last-10-km/

    Всё здесь. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Эту стр. надо смотреть одновременно или паралельно со стр. презентацией маршрута. Тогда картинка вырисовывается более отчетливо. Конечно хочеться надееться что тур будет интересным и в разборки генеральщиков не вмешается ни короновирус, ни травмы, ни проколы.

    Сразу бросается в глаза противостояние 50км разделки, против четырех финишей в гору.(4 из 7 горных, если не ошибаюсь) ...

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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