- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 13:34
Адам Йейтс сошёл с Тура Швейцарии-2022 перед 5-м этапом из-за ковида
Велокоманда Ineos Grenadiers объявила, что Адам Йейтс (Adam Yates) снят с Тура Швейцарии-2022 перед 5 этапом из-за теста, показавшего наличие Covid-19.
Команда Ineos Grenadiers сообщила: «Этим утром у Адама Йейтса наблюдались слабые симптомы простуды, его тест на Covid оказался положительным. В соответствии с протоколами команды и UCI Адам Йейтс снимается с Тура Швейцарии-2022».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (238)