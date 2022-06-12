Адам Йейтс сошёл с Тура Швейцарии-2022

у Ремко сегодня есть шанс прибавить..но...я не знаю...

завтра-послезавтра интересно как он будет выживать-думаю и томас (привет рефорг34) и хирши , да ..и кто то другой из топ 20 тут его могут качественно проверить.

ну и разделка напоследок ему в плюс

в общем, я в него не верю...просто восхищаюсь его фанами верящими в его горопригодность