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Крис Фрум продлил контракт с командой Sky до конца 2020 года

 Крис Фрум остаётся в команде Sky до конца 2020 года

 

 

  Трёхкратный победитель Тур де Франс, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) продлил свой контракт с британской велокомандой Sky до окончания сезона 2020 года. 

 

  О продлении контракта было объявлено накануне 104-го выпуска Тур де Франс, где 32-летний британский гонщик намерен бороться за 4-й титул победителя французского Гран-тура.  Во время пресс-конференции Крис Фрум сказал, что решение о продлении контракта было принято легко.

 

Photo Credit © Sky Team

 

  Крис Фрум: «Я выступаю в команде Sky с 2010 года, она стала для меня домом. Я очень счастлив здесь, и рад, что останусь в Sky, по меньшей мере, на следующие три года. Наше партнёрство было очень успешным. Думаю, одной из причин этого является стабильность команды. А для меня, как гонщика, крайне важно знать, что ты можешь продолжать работать и сфокусироваться на том, чтобы побеждать в велогонках.

  Все победы на Тур де Франс мы одержали вместе. Они стали важной частью истории команды. Теперь я с нетерпением жду, что стану частью будущего команды Sky».

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Теги к статье: Крис Фрум Team Sky велолайв

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