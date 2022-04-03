Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2022

Матье ван дер Пул: "На Туре Фландрии мне нужно быть сильнее, буду бороться за победу"

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стал двукратным победителем классики Dwars door Vlaanderen (2019 и 2022), и одержал первую победу на классике в этом сезоне.

27-летний нидерландский велогонщик отобрался в победный отрыв за 70 км до финиша, атаковав вместе с Тишем Беноотом (Jumbo-Visma), Виктором Кампенартсом (Lotto Soudal), Штефаном Кюнгом (Groupama-FDJ), Томом Пидкоком и Беном Тёрнером (Ineos Grenadiers) на подъёме Berg Ten Houte. Они добрали гонщиков более раннего отрыва Нильса Политта (Bora-hansgrohe) и Келланда О’Брайена (BikeExchange-Jayco).

Многочисленные атаки на последних километрах, в том числе атаки Виктора Кампенартса и Тома Пидкока, не принесли результата. За 1,5 км до финиша Матье ван дер Пул ответил на ускорение Тиша Беноота, а затем обошёл его в спринте на финальных сотнях метров. Том Пидкок выиграл спринт за третье место.

Матье ван дер Пул: «Я очень потратился. Чувствовал себя хорошо, но, конечно, сильнейшим в лидирующей группе не был. Мне пришлось несколько раз закрывать просвет, это было больно, но, думаю, финал у меня получился идеальным.

Я видел, что Тиш был очень силён, он заслуженно занял второе место. Мы уехали на Берг Тен Хауте, очень хорошо сработались. Все мы были очень сильными ребятами, догнать нас было почти невозможно.

Тур Фландрии – совсем другая гонка, особенно из-за дистанции. Сегодня я ехал хорошо, но не великолепно. Надеюсь хорошо отдохнуть в ближайшие дни. Это необходимо, чтобы смог усидеть с лучшими в воскресенье.

Я просто счастлив, что выиграл сегодня. Очень важно, что я уже на самом высоком уровне. Ради этого много работал, результат даёт мне уверенность, что я вернулся.

Думаю, с «Недели Коппи и Бартали» я уже чувствовал себя хорошо, но не полностью восстановившимся. Надеюсь, что в воскресенье буду сильнее. На Туре Фландрии мне необходимо быть сильнее. Там будет тяжело. У них (Jumbo-Visma) трое или четверо ребят могут выиграть Тур Фландрии, так что моим товарищам по команде тоже придётся держаться впереди и реагировать на атаки.

За последние месяцы я делал всё, что мог, чтобы к воскресенью набрать самую лучшую форму. И мне это удалось даже лучше, чем ожидал. Буду бороться за победу в воскресенье».