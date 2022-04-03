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Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2022

Матье ван дер Пул: "На Туре Фландрии мне нужно быть сильнее, буду бороться за победу"

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стал двукратным победителем классики Dwars door Vlaanderen (2019 и 2022), и одержал первую победу на классике в этом сезоне.

 

  27-летний нидерландский велогонщик отобрался в победный отрыв за 70 км до финиша, атаковав вместе с Тишем Беноотом (Jumbo-Visma), Виктором Кампенартсом (Lotto Soudal), Штефаном Кюнгом (Groupama-FDJ), Томом Пидкоком и Беном Тёрнером (Ineos Grenadiers) на подъёме Berg Ten Houte. Они добрали гонщиков более раннего отрыва Нильса Политта (Bora-hansgrohe) и Келланда О’Брайена (BikeExchange-Jayco).

 

  Многочисленные атаки на последних километрах, в том числе атаки Виктора Кампенартса и Тома Пидкока, не принесли результата. За 1,5 км до финиша Матье ван дер Пул ответил на ускорение Тиша Беноота, а затем обошёл его в спринте на финальных сотнях метров.  Том Пидкок выиграл спринт за третье место.

 

Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Dwars door Vlaanderen-2022

 

  Матье ван дер Пул: «Я очень потратился. Чувствовал себя хорошо, но, конечно, сильнейшим в лидирующей группе не был. Мне пришлось несколько раз закрывать просвет, это было больно, но, думаю, финал у меня получился идеальным.

 

  Я видел, что Тиш был очень силён, он заслуженно занял второе место. Мы уехали на Берг Тен Хауте, очень хорошо сработались. Все мы были очень сильными ребятами, догнать нас было почти невозможно.

 

  Тур Фландрии – совсем другая гонка, особенно из-за дистанции. Сегодня я ехал хорошо, но не великолепно. Надеюсь хорошо отдохнуть в ближайшие дни. Это необходимо, чтобы смог усидеть с лучшими в воскресенье.

 

  Я просто счастлив, что выиграл сегодня. Очень важно, что я уже на самом высоком уровне. Ради этого много работал, результат даёт мне уверенность, что я вернулся.

 

  Думаю, с «Недели Коппи и Бартали» я уже чувствовал себя хорошо, но не полностью восстановившимся. Надеюсь, что в воскресенье буду сильнее. На Туре Фландрии мне необходимо быть сильнее. Там будет тяжело. У них (Jumbo-Visma) трое или четверо ребят могут выиграть Тур Фландрии, так что моим товарищам по команде тоже придётся  держаться впереди и реагировать на атаки.

 

  За последние месяцы я делал всё, что мог, чтобы к воскресенью набрать самую лучшую форму. И мне это удалось даже лучше, чем ожидал. Буду бороться за победу в воскресенье».

 

Результаты Dwars door Vlaanderen-2022

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Dwars door Vlaanderen

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3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Выиграет ли Ваут ван Арт Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • close2you
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Пидкок то какой.. хорош
     
     
    Я не понимаю любовь некоторых к пидкоку. Серый, маленький стручек... без каких либо ярких ходов, всегда с грустным, унылым лицом... сравните его и МВДП или ВанАрта ( раз уж вы все включили его в их тройку ) ... либо у меня какая то антипатия к нему, либо не знаю...

    Цитата: RVL
    какая же энергетика исходит от мвдп...
    он зажигает любую гонку
    изматывает своими панчами всех, но и сам до опустошения гоняется.
    причем внезависимости от результата!
    для меня самый зрелищный сейчас в пелотоне
    приятно смотреть как на контадора и сагана в свое время!
    люди которые заражают и заряжают велоспортом 
    Единственные 5км которые можно смотреть вечно, и каждый раз кайфовать - это Амстел Голд Рейс 2019. Там ваш комментарий и описан во всей красе.
  • motte
    Тадей Погачар о первом участии ... (1)
    motte-Фото

    Неопытность дорого обошлась Погачару в Dwars Door Vlaanderen

    Эти слова оказались пророческими. Сила Погачара редко, если вообще когда-либо, подвергается сомнению, и он продемонстрировал здесь несколько ярких демонстраций силы во второй половине дня, но ошибка в позиционировании оказалась губительной для его шансов. Словенец был застигнут врасплох, когда решающий ход из шести человек с участием победителя Матье ван дер Поэля (Alpecin-Fenix) и Тома Пидкока (Ineos Grenadiers) прошел без ошибок на Берг-Тен-Хауте, когда до гонки оставалось около 70 км, и он так и не смог. 

  • RVL
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    RVL-Фото

    какая же энергетика исходит от мвдп...

    он зажигает любую гонку

    изматывает своими панчами всех, но и сам до опустошения гоняется.

    причем внезависимости от результата!

    для меня самый зрелищный сейчас в пелотоне

    приятно смотреть как на контадора и сагана в свое время!

    люди которые заражают и заряжают велоспортом 

  • Виктор Сироткин
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    Виктор Сироткин-Фото
    Лефевр приехал показать, какой большой у него автомобиль
  • rude_rider
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    rude_rider-Фото

    Пидкок то какой.. хорош

     

     

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    velodoctor-Фото

    Шикарная развязка. 

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну що ж маленькую или "младшую" Фландрию МВДП взял, 3 апреля значит ждём от голландца большой победы на БОЛЬШОЙ гонке...всё-таки монумент и серебро 2021 хочется сменить (снова) на золото 2022, но там уже будет ВВА, который заХочет взять реванш за 2020 год.

    Цитата: MVDP
    Пидкок озверина принял?

    Главное что с животом у малОго уже всё в порядке, а сила в ногах была и есть/остается.

  • дрокер
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    дрокер-Фото
    Кампенартс понравился, атаканул несколько раз даже просвет был, но не отпустили
  • motte
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (17)
    motte-Фото

    Завал отсек тадея, а так бы не факт матье, но бы не канает. 

  • allb46
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (8)
    allb46-Фото
    Саган, последние четыре года заметно сдал, все началось после развода с женой, крепкий тыл это главное для любого спортсмена, а он свой тыл "профукал" как и остатки карьеры, и французы откажутся от него в 2023.

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