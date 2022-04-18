Матье ван дер Пул о новом подходе к гонкам и Джиро д’Италия-2022

Astanaforever

Тур Альп-2022. Мигель Анхель Л ... (1) Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали. Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали. Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле.Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.

SportSpirit

Жулиан Алафилипп - 4-й на Флеш ... (1) "Сегодня меня мучила пыльца..." (с) Хорошо, что есть Ремко, а то все такие серьезные. Интересно, нет ли у него аллергии на Jumbo-Visma?)

SportSpirit

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Цитата: Earl57 Барде в хорошей форме. Взял 4 сек бонификации и теперь отстает от Бильбао всего на 2 сек.

Очень надеюсь, что он поборется за генерал Джиро. Там претенденты примерно одного уровня, явного фаворита нет и это обещает интересную борьбу за розовую майку.

Там еще Ван дер Пул сказал что поедет Джиро полностью, до самого конца. Что тоже интересно. Матье хочет примерить розовое на первых этапах и потом за ГК конечно бороться не будет. А вот победы на спринтерских этапах - это совсем другое дело.

Тоже радуюсь за Барде. Хорошая форма с начала сезона, которая медленно, но уверенно улушается. С Аренсманом у них хорошая связка, помогают друг другу по ситуации. В начале сезона было интеревью, в котором Барде сказал, что будет гоняться еще 2, максимум 3 сезона. Цена побед слишком высока, он мотивирован взять от этих лет максимум возможного и двигаться в жизнь после спорта.

Astanaforever

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Цитата: Адриен Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько... Нет давайте петь дифирамбы, восхвалять, льстить. Так же? Причем здесь друзья и проект? Две разные вещи. Вы своим потворством, просто разрушаете этот проект своими руками. Критика это полезная вещь, которая не дает раслабляться и получает стимул побеждать. Астана такой же спортивный проект как и Инеос, Квикстеп и все остальные команды. И я бы посмотрел на тех же ОАЭ при их провале в сезоне, в которые вложились спонсоры огромные средства, не остались бы без кадровых перестановок и увольнений, расторжения контрактов менеджеров и спортсменов. А этот товарищ написавший про встречу Вино с президентом и последующая в след сегодня победа Мигелито, просто обезумевший писака. Как ответьте это взаимосвязано? Может Токаев позвонил Лопесу и проинструктировал или пригрозил? А может простимулировал деньгами? Ахааааа. То то. Короче, Астана вне критики.. Табу. Понял. Будем петь ей оды. Ладно. Нет давайте петь дифирамбы, восхвалять, льстить. Так же? Причем здесь друзья и проект? Две разные вещи. Вы своим потворством, просто разрушаете этот проект своими руками. Критика это полезная вещь, которая не дает раслабляться и получает стимул побеждать. Астана такой же спортивный проект как и Инеос, Квикстеп и все остальные команды. И я бы посмотрел на тех же ОАЭ при их провале в сезоне, в которые вложились спонсоры огромные средства, не остались бы без кадровых перестановок и увольнений, расторжения контрактов менеджеров и спортсменов. А этот товарищ написавший про встречу Вино с президентом и последующая в след сегодня победа Мигелито, просто обезумевший писака. Как ответьте это взаимосвязано? Может Токаев позвонил Лопесу и проинструктировал или пригрозил? А может простимулировал деньгами? Ахааааа. То то. Короче, Астана вне критики.. Табу. Понял. Будем петь ей оды. Ладно.

Николай Н.

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Вот наконец Лопес показал на что он способен, молодец.

Earl57

Дилан Тёнс – победитель Флеш В ... (3) По слухам в Бахрейне не хотят продлять контракт с Тёнсом. Типа он странный и не вписывается в философию команды. И якобы им интересуются Лотто и Интермаше.

Адриен

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько...

Earl57

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Цитата: motte Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда? Нет, Мадье там не было. https://www.youtube.com/watch?v=f3MoIpaTia8 К слову о спортдиректорах. Инеос сегодня опубликовали видео из технички https://www.youtube.com/watch?v=CRvd1C5eeMA

motte

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда?

Kay82

Тур Альп-2022. Этап 4 (15) Слава Колумбии!!!