Матье ван дер Пул о новом подходе к гонкам и Джиро д’Италия-2022

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- Сегодня, 01:26
Матье ван дер Пул: «Всё больше понимаю, что «глупые» атаки могут стоить мне победы»
Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) на Париж-Рубэ завершил весеннюю кампанию классик с двумя победами – на Дварс дор Фландерен и Туре Фландрии, 4-м местом на Амстел Голд Рэйс и 9-м на Париж-Рубэ. Его следующий старт – Джиро д’Италия-2022.
27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix планирует в этом году полностью проехать два Гранд-тура – и Джиро и Тур де Франс. А пока Матье ван дер Пул в интервью Wielerflits и Sporza поделился мыслями о новом стиле ведения гонок и о том, насколько полезно для него будет участие в итальянском Гранд-туре.
Матье ван дер Пул о «глупых атаках» и новых целях
«Если буду выступать ещё 10 лет, попинаю себя за то, что привнёс вместе с молодым поколением этот более атакующий стиль, потому что теперь гонки решаются задолго до финиша. Это интересно, не скучно. Но для меня всё больше и больше значит список побед.
Я всё больше осознаю, что эти «глупые» атаки, как то долгое соло на Кюрне-Брюссель-Кюрне в прошлом году, могут быть красивыми, но стоить победы. Если бы ехал более умно, то выиграл бы тогда. Хотя мой стиль гонки принёс мне тоже много. Наверное, я бы не выиграл другие гонки, если бы ехал расчётливо. Однако сейчас настолько высокий уровень, что ехать глупо почти невозможно. Это наказывается».
В ответ на вопрос о вынужденной паузе в начале этого сезона, Матье ван дер Пул ответил:
«Ментально я свежее. Снова стало легче переносить трудности. Говорят, гонщики только после травмы осознают, насколько наслаждаются велоспортом, и это верно. Я наслаждаюсь и велоспортом, и тренировками. В последние годы жил от гонки к гонке, тренировочных периодов было мало. Но теперь заметил, что небольшой отдых тоже может положительно сказаться.
Я очень счастлив, что смог выступать этой весной. Годы летят быстро, я это хорошо понял. В конце карьеры, наверное, останутся несколько гонок, которые не смогу выиграть.
Скоро Джиро д’Италия, будет шанс надеть розовую майку. Я могу пропустить чемпионат Нидерландов. Майка чемпиона очень красивая, но в этом году она - не моя главная цель. Хочу показать что-то интересное на Джиро и Тур де Франс-2022, а потом сфокусируюсь на чемпионате мира».
Матье ван дер Пул о Джиро д’Италия-2022
«Мне нравится Джиро д’Италия. Для моего будущего, для эволюции как гонщика, думаю, мне полезно проехать Гранд-тур, особенно, после такой весны, какая была у меня в этом году, не очень насыщенной гонками.
Джиро может немного укрепить мою базу, сделать чуть сильнее, помочь немного мотору сталь чуть мощнее. Над этим мне ещё надо поработать. Я пока не проехал Гранд-тур, хотя мне уже 27. Все всегда говорят, что после Гранд-тура становишься сильнее. Так что мне любопытно.
В прошлом году я хотел финишировать на Тур де Франс. Я уже сказал команде, что не хочу сойти с гонки через 10 дней. Намерен в этом году проехать Джиро и Тур де Франс до конца».
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