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Матье ван дер Пул о новом подходе к гонкам и Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул: «Всё больше понимаю, что «глупые» атаки могут стоить мне победы»

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) на Париж-Рубэ  завершил весеннюю кампанию классик с двумя победами – на Дварс дор Фландерен и Туре Фландрии, 4-м местом на Амстел Голд Рэйс и 9-м на Париж-Рубэ. Его следующий старт – Джиро д’Италия-2022. 

 

  27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix планирует в этом году полностью проехать два Гранд-тура – и Джиро и Тур де Франс. А пока Матье ван дер Пул в интервью Wielerflits и Sporza поделился мыслями о новом стиле ведения гонок и о том, насколько полезно для него будет участие в итальянском Гранд-туре.

 

Матье ван дер Пул о «глупых атаках» и новых целях

 

Матье ван дер Пул о новом подходе к гонкам и Джиро д’Италия-2022

 

  «Если буду выступать ещё 10 лет, попинаю себя за то, что привнёс вместе с молодым поколением этот более атакующий стиль, потому что теперь гонки решаются задолго до финиша. Это интересно, не скучно. Но для меня всё больше и больше значит список побед.

 

  Я всё больше осознаю, что эти «глупые» атаки, как то долгое соло на Кюрне-Брюссель-Кюрне в прошлом году, могут быть красивыми, но стоить  победы. Если бы ехал более умно, то выиграл бы тогда. Хотя мой стиль гонки принёс мне тоже много. Наверное, я бы не выиграл другие гонки, если бы ехал расчётливо. Однако сейчас настолько высокий уровень, что ехать глупо почти невозможно. Это наказывается».

 

  В ответ на вопрос о вынужденной паузе в начале этого сезона, Матье ван дер Пул ответил:

 

  «Ментально я свежее. Снова стало легче переносить трудности. Говорят, гонщики только после травмы осознают, насколько наслаждаются велоспортом, и это верно. Я наслаждаюсь и велоспортом, и тренировками. В последние годы жил от гонки к гонке, тренировочных периодов было мало. Но теперь заметил, что небольшой отдых тоже может положительно сказаться.

 

  Я очень счастлив, что смог выступать этой весной. Годы летят быстро, я это хорошо понял. В конце карьеры, наверное, останутся несколько гонок, которые не смогу выиграть.

 

  Скоро Джиро д’Италия, будет шанс надеть розовую майку. Я могу пропустить чемпионат Нидерландов. Майка чемпиона очень красивая, но в этом году она - не моя главная цель. Хочу показать что-то интересное на Джиро и Тур де Франс-2022, а потом сфокусируюсь на чемпионате мира».

 

 

Матье ван дер Пул о Джиро д’Италия-2022

 

Матье ван дер Пул о новом подходе к гонкам и Джиро д’Италия-2022

 

  «Мне нравится Джиро д’Италия. Для моего будущего, для эволюции как гонщика, думаю, мне полезно проехать Гранд-тур, особенно, после такой весны, какая была у меня в этом году, не очень насыщенной гонками.

 

  Джиро может немного укрепить мою базу, сделать чуть сильнее, помочь немного мотору сталь чуть мощнее. Над этим мне ещё надо поработать. Я пока не проехал Гранд-тур, хотя мне уже 27. Все всегда говорят, что после Гранд-тура становишься сильнее. Так что мне любопытно.

 

  В прошлом году я хотел финишировать на Тур де Франс. Я уже сказал команде, что не хочу сойти с гонки через 10 дней. Намерен в этом году проехать Джиро и Тур де Франс до конца».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур

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Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

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4 Jours de Dunkerque

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Giro d'Italia

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Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Мигель Анхель Л ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали. Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали. Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле.Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.
  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп - 4-й на Флеш ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "Сегодня меня мучила пыльца..." (с) Хорошо, что есть Ремко, а то все такие серьезные. 

     

    Интересно, нет ли у него аллергии на Jumbo-Visma?)

  • SportSpirit
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Барде в хорошей форме. Взял 4 сек бонификации и теперь отстает от Бильбао всего на 2 сек.
    Очень надеюсь, что он поборется за генерал Джиро. Там претенденты примерно одного уровня, явного фаворита нет и это обещает интересную борьбу за розовую майку.
    Там еще Ван дер Пул сказал что поедет Джиро полностью, до самого конца. Что тоже интересно. Матье хочет примерить розовое на первых этапах и потом за ГК конечно бороться не будет. А вот победы на спринтерских этапах - это совсем другое дело.

     

    Тоже радуюсь за Барде. Хорошая форма с начала сезона, которая медленно, но уверенно улушается. С Аренсманом у них хорошая связка, помогают друг другу по ситуации. 

     

    В начале сезона было интеревью, в котором Барде сказал, что будет гоняться еще 2, максимум 3 сезона. Цена побед слишком высока, он мотивирован взять от этих лет максимум возможного и двигаться в жизнь после спорта. 

  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько...
    Нет давайте петь дифирамбы, восхвалять, льстить. Так же? Причем здесь друзья и проект? Две разные вещи. Вы своим потворством, просто разрушаете этот проект своими руками. Критика это полезная вещь, которая не дает раслабляться и получает стимул побеждать. Астана такой же спортивный проект как и Инеос, Квикстеп и все остальные команды. И я бы посмотрел на тех же ОАЭ при их провале в сезоне, в которые вложились спонсоры огромные средства, не остались бы без кадровых перестановок и увольнений, расторжения контрактов менеджеров и спортсменов. А этот товарищ написавший про встречу Вино с президентом и последующая в след сегодня победа Мигелито, просто обезумевший писака. Как ответьте это взаимосвязано? Может Токаев позвонил Лопесу и проинструктировал или пригрозил? А может простимулировал деньгами? Ахааааа. То то. Короче, Астана вне критики.. Табу. Понял. Будем петь ей оды. Ладно.
  • Николай Н.
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Николай Н.-Фото

    Вот наконец Лопес показал на что он способен, молодец.

  • Earl57
    Дилан Тёнс – победитель Флеш В ... (3)
    Earl57-Фото

    По слухам в Бахрейне не хотят продлять контракт с Тёнсом. Типа он странный и не вписывается в философию команды. И якобы им интересуются Лотто и Интермаше.

  • Адриен
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Адриен-Фото
    Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько...
  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда?

    Нет, Мадье там не было.

    https://www.youtube.com/watch?v=f3MoIpaTia8

     

    К слову о спортдиректорах. Инеос сегодня опубликовали видео из технички

    https://www.youtube.com/watch?v=CRvd1C5eeMA

  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    motte-Фото
    Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда?
  • Kay82
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Kay82-Фото

    Слава Колумбии!!!

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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