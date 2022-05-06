Матье ван дер Пул о тактике на вторую и третью недели Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул об атаках, групповых спринтах и целях на оставшуюся часть Джиро д’Италия-2022

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) выполнил задачу-минимум, в первый же день своего дебюта на Джиро д’Италия-2022 выиграв этап и надев розовую майку лидера. С майкой пришлось расстаться на этапе до Этны, а на 8-м этапе с круговым маршрутом в Неаполе Матье ван дер Пул атаковал из отрыва, но попытка одержать вторую победу на этапе не удалась.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

В день отдыха 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix рассказал, что не жалеет об упущенной возможности и считает, что на победу в общем спринте рассчитывать не может, но видит для себя шансы побороться за этап из отрыва.

Матье ван дер Пул: «Подготовка к классикам была хорошей, но не такой, как я хотел. Поэтому в гонках пришлось действовать более расчётливо. Но если смогу, постараюсь на Джиро вести гонку по интуиции, попробую так ехать и на второй, и на третьей неделе.

Единственное, о чём пожалел (на 8-м этапе), что в той группе со мной не оказалось товарища по команде, иначе всё было бы гораздо легче. После этапа мы с командой это обсуждали. Конечно, и для меня, и для команды в тот день была упущена возможность. Но я не жалею. Я полностью наслаждался гонкой. И хотя получил не тот результат, который хотелось, мне нравится так вести гонку, и я не жалею.

В тот день я был одним из фаворитов, логично, что когда я атаковал, соперники отвечали. Имели право. Но когда следишь за действиями только одного человека, то уезжает другая группа, и всё равно не сможешь выиграть гонку. Но ситуация была довольно трудной, поэтому если бы со мной был товарищ по команде, всё сложилось бы по-другому.

Прошлый сезон был странным из-за коронавируса, и из-за Олимпийских игр. Было сложно сочетать Тур де Франс и маунтинбайк. Но в этом году, конечно, я поеду до конца.

Никогда не был на Гранд-туре во вторую и третью недели. Однако сейчас стиль гонок поменялся, иногда есть шанс рано уехать в отрыв с большой группой. Думаю, завтрашний (10-й этап) даст такую возможность. И послезавтра тоже посмотрим, как пойдёт.

Пока постараюсь выбирать этапы, где гонка посложнее, потому что чистые групповые спринты не самый любимый для меня вид борьбы».