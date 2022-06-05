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Матье ван дер Пул не будет выступать в гонках до Тур де Франс-2022

Матье Ван дер Пул о Джиро д’Италия-2022 и планах

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые полностью проехал Гранд-тур, а следующий его старт – снова трёхнедельная гонка. После финиша на Джиро д’Италия-2022 27-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix начнёт готовиться к Тур де Франс-2022 и до 1 июля, старта Тур де Франс, не будет участвовать в гонках.

 

Матье ван дер Пул не будет выступать в гонках до Тур де Франс-2022

Photo Credits: LaPresse 

 

  На Джиро д’Италия-2022 Матье ван дер Пул на первом же этапе достиг главных целей – выиграл этап и надел розовую майку лидера, которую потерял на горном этапе до  Этны. Затем Матье ван дер Пул атаковал почти каждый день, пять раз отбирался в отрывы, но победы на этапе больше не одержал и не стал бороться за цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Зато он получил награду как самый атакующий гонщик Джиро д’Италия-2022, порадовал болельщиков ездой на одном колесе и на 20-м горном этапе на перевале Федайя, и в финале, на арене в Вероне.

 

Матье ван дер Пул не будет выступать в гонках до Тур де Франс-2022

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

 

  Матье ван дер Пул: «Конечно, я приехал с одной большой цель – надеть розовую майку. Мы добились успеха в первый день, что невероятно, и очень приятно, что  команда одержала ещё две победы. Хотел одержать ещё одну победу на этапе, но, думаю, могу и так быть доволен своей гонкой.

 

  Подготовка к Джиро была не лучшей, после сезона классик оставалось мало времени. Добившись главной цели, – розовую майки, я достиг и второй цели – финишировал на Джиро д’Италия, чему очень рад. Да, я не выиграл из отрывов, проиграл спринт Гирмаю. Но получил потрясающий опыт, очень счастлив, что проехал Джиро.

 

  В Венгрии было очень круто, много зрителей. И, думаю,  самый яркий момент был на Федайе, настоящее безумие. Федайя – что-то совершенно потрясающее, навсегда запомню этот опыт. Мне кажется, Джиро – более спокойный Гранд-тур, меньше стресса. 

 

Генеральная классификация – не входит в мои планы. Предпочитаю классики и однодневные гонки.

 

Теперь в планах только Ливиньо, тренировочный лагерь на высоте, просто тренировки перед Туром».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Tour de Suisse

14 июня 2022

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15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

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Комментарии

  • nightbuster33
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

  • Coffe
    Бауке Моллема продлил контракт ... (1)
    Coffe-Фото
    Успеха ему в дальнейшем.
  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото
    вероятно, Алмейда обошел бы
  • svan
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    svan-Фото
    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.
    Именно так. Сходы обеднили Джиро.
  • Sezar
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  • uran
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    uran-Фото
    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.
  • Earl57
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    Earl57-Фото

    UCI рейтинг раз в неделю по вторникам пересчитывает. 31 мая после Джиро и Норвегии перерасчет будет.

    Старые очки сгорают через 52 недели (год) после даты начисления. Поэтому после перерасчета изменения будут большие.

  • velodoctor
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    velodoctor-Фото
    Ванти сейчас в рейтинге uci на втором месте, очень даже не дурно.

    Хотя не, обманул, на 7 они. Новый рейтинг как теннисе хрен поймёшь как посчитать. В любом случае команда не самая богатая но результаты показывает в этом году отменные.
  • EL-Fenomeno
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был за Карапаза, но Хиндли действительно оказался сильнее - заслужил (жаль нету австралийского флага в смайлах). Ну а БОРОВский Титтер теперь весь в розовой "окантовке") 

    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.

    Цитата: kwwk
    Шах и Мат. Без слов.

    Scacco, Matto - один этап, т.е. даже одна гора, на котором решилось усё в борьбе за розовую майку.

     

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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