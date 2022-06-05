Матье ван дер Пул не будет выступать в гонках до Тур де Франс-2022

Матье Ван дер Пул о Джиро д’Италия-2022 и планах

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые полностью проехал Гранд-тур, а следующий его старт – снова трёхнедельная гонка. После финиша на Джиро д’Италия-2022 27-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix начнёт готовиться к Тур де Франс-2022 и до 1 июля, старта Тур де Франс, не будет участвовать в гонках.

Photo Credits: LaPresse

На Джиро д’Италия-2022 Матье ван дер Пул на первом же этапе достиг главных целей – выиграл этап и надел розовую майку лидера, которую потерял на горном этапе до Этны. Затем Матье ван дер Пул атаковал почти каждый день, пять раз отбирался в отрывы, но победы на этапе больше не одержал и не стал бороться за цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Зато он получил награду как самый атакующий гонщик Джиро д’Италия-2022, порадовал болельщиков ездой на одном колесе и на 20-м горном этапе на перевале Федайя, и в финале, на арене в Вероне.

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Матье ван дер Пул: «Конечно, я приехал с одной большой цель – надеть розовую майку. Мы добились успеха в первый день, что невероятно, и очень приятно, что команда одержала ещё две победы. Хотел одержать ещё одну победу на этапе, но, думаю, могу и так быть доволен своей гонкой.

Подготовка к Джиро была не лучшей, после сезона классик оставалось мало времени. Добившись главной цели, – розовую майки, я достиг и второй цели – финишировал на Джиро д’Италия, чему очень рад. Да, я не выиграл из отрывов, проиграл спринт Гирмаю. Но получил потрясающий опыт, очень счастлив, что проехал Джиро.

В Венгрии было очень круто, много зрителей. И, думаю, самый яркий момент был на Федайе, настоящее безумие. Федайя – что-то совершенно потрясающее, навсегда запомню этот опыт. Мне кажется, Джиро – более спокойный Гранд-тур, меньше стресса.

Генеральная классификация – не входит в мои планы. Предпочитаю классики и однодневные гонки.

Теперь в планах только Ливиньо, тренировочный лагерь на высоте, просто тренировки перед Туром».