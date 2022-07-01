Тадей Погачар сохранил жёлтую майку на 10-м этапе Тур де Франс-2022

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Тадей Погачар и Леннард Кемна о 10-м этапе Тур де Франс-2022
На 10-м этапе Тур де Франс-2022 пелотон отпустил отрыв дня и финишировал почти через 9 минут после победителя, Магнуса Корта (EF Education EasyPost).
25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна, отобравшийся в этот отрыв, какое-то время был виртуальным лидером генеральной классификации. UAE Team Emirates, команда обладателя жёлтой майки Тадея Погачара, не спешила закрывать просвет, но словенский гонщик всё же удержал майку с преимуществом в 11 секунд.
©A.S.O. / Pauline Ballet
Тадей Погачар: «Честно говоря, этап был совсем не напряжённым. У нас всё было под контролем, после дня отдыха нога у меня шла хорошо. Рад, что перед двумя тяжелейшими этапами Тур де Франс буду в жёлтой майке Тур де Франс.
Я восхищаюсь Леннаром Кемной. С каждым годом он становится всё сильней, он уже один из лучших специалистов мира по отрывам и борьбе за этапы. Сегодня он почти перехватил у меня жёлтую майку. На последнем подъёме многие команды начали натягивать, чтобы выйти на хорошую позицию, в результате пелотон поехал быстрее. Думаю, именно поэтому я сохранил лидерство в генеральной классификации.
Неприятно терять товарищей, мне жаль, что Джордж Беннетт поехал домой. Надеюсь выжить в следующие несколько дней. Наша мотивация всё ещё сильна, мы продолжим бороться за победу».
© BORA - hansgrohe / SprintCycling
Леннард Кемна: «Сегодня просто хотел поехать за этапом, но это оказалось совсем не просто. У меня создалось впечатление, что против меня боролись все. На последнем подъёме было совсем не весело. Нога у меня снова шла отлично, но в течение этапа пришлось сильно потратиться, особенно когда на последнем подъёме группа лидеров увеличилась.
Последние три километра я просто ехал на максимальной скорости, в тот момент уже понял, что победа ушла. Я не ожидал, что в конце этапа окажусь так близко к жёлтой майке. Конечно, разочарован, теперь, когда понял ,что она была почти у меня в руках. Второй раз остаюсь ни с чем».
Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Все знали, что Ленни будет бороться за этап. Поэтому ему так невероятно тяжело было уехать. Так как у других гонщиков не было шансов побороться за майку, они гораздо дольше могли играть в покер.В итоге это и создало разницу. Но Ленни снова очень мощно провёл гонку.
В конце этапа команда Jumbo-Visma начала работать, чего мы от них не ожидали. Я имею в виду, что понятно, зачем они работали, но мы всё-таки не ожидали от них ускорения, которое для нас было невыгодно. Пока что на этом Туре нам не очень везёт, но мы надеемся, что в какой-то момент ситуация поменяется. По крайней мере, Алекс сегодня чувствовал себя лучше, это единственный плюс дня».
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Astanaforever
Патрик Лефевр подтвердил, что ... (1)
Да пошел этот Патрик. Умного из себя строит. Марк уйдет в Интермаше, допустим и назло выиграет на сл.год этап на Туре, чем вызовет инфаркт у фламандцев и у самого Патрика..
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Velolife
Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
Итак, спасибо tifosi TdF: в дополнение ко дню отдыха пелотон получил ещё одну прохладительную паузу отдыха на пути к Megève. К сожалению, Emirates потеряли ещё 1 л.с. - George Bennett. (Covid-19 продолжает косить 3 года спустя.) В его лице Tadej лишился одного из надёжнейших помощников в горах, особенно в таких, которые ждут пелотон сегодня и завтра. Но Tadej выглядел невозмутимым, отдав контроль над пелотоном «ст. лейтенанту» Rafa? Majka, а сам расслабленно, в присущей ему манере проводил время, общаясь со своими многочисленными друзьями в глубине пелотона. Правда, до последнего 2-категорийного подъёма. Не отдав Maillot Jaune Lennard Kämna. Главные соперники, наверное, из самых лучших побуждений решили помочь ослабленной Emirates. Вновь удивил Magnus Cort, поменявший Maillot Blanc à pois rouges на победу на этапе TdF. И доказал, что он на самом деле КОМ. А его товарищ по EFE Alberto Bettiol перегорел – очень хотел добавить к своим palmarès этап TdF. И ведь может добавить. Рад, что не оправдались предсказания насчёт MVDP. А сегодня пелотону предстоят два знаменитых альпийских НС-подъёма – на Galibier и Granon, которым будут предшествовать не менее известные Montvernier и Télégraphe. Так что день будет «по-альпийски» жарким. Удачи пелотону на спуске со одного «горба на другой»!
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VeloVelo
Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
Убийственный этап. Телеграф+Галибье+финишный Гранон.
Не знаю, что там будет, но, генералам лучше поберечься. Тем более, что послезавтра еще один Эпик: Галибье+Круа-де-фер+финиш в Альп дьЮэз!
Каким идиотом надо быть, чтобы поставить такие этапы рядом?!!
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
Протестующие действительно внесли в этап некую свежую струю)) Но с другой стороны не знаем как бы развивались события в отрыве не было бы этих сидящих в кандалах цепях на дороге.
Насчёт финиша: вот я всей душой был за М.К.Нильсена, но при таких почти фото-финишах и на таких этапах, второе место проигравшего вызывает (лично у меня) большое сочуствие. Понимаю, что на этапе есть только один победитель, пускай ты даже выграл сантиметр, но проигравшего, который тоже очень старался и отдавал все силы на финишном спурт-рывке, ну чес.слово очень жалко. Вот тот Шульц после финиша наверное ощутил тоже самое что и Тако ван дер Хорн после финиша 5 этапа, где програл доли секунды Кларку.
Цитата: Esperus2006
Погачар из группы выиграет опять пару секунд, Вингегор за ним, иного не жду
По этому поводу хотелось сказать следущее: не знаю как у дригих юзеров и вело-болельщиков, но меня удручает, я бы даже сказал бесит нервирует, что на разных финишных горках и пригорках первым и единственным атакует именно Погачар, и, я думаю, что он бы так делал даже если бы не был в жёлтом. А что же другие капитаны-генеральщики !? Загипнотизированные силой Тадея или может ждут настоящих гор чтобы там двинуть первым !? Может просто боятся, но тогда Тур для них уже заранее и окончательно проигран. Что же с ними...никто не рискует, даже не пробует, именно первым двынуть, взорвать гонку. Я понимаю что время Пантани, там Кунего, Шлека младшего уже прошли. Последним кто не боялся бросать вызов оппонентам генеральщикам на ГТ, хоть и сам был таким матёрым, это конечно Альберто Контадор. Поэтому на таких горных этапах (и более горных, как например будут в среду и четвер) всегда ждёшь чего то порой экстра-ординарного, какого то незаланированного всплеска, но в реале максимум что можно ожидать это разборок на последней горе и то под конец. Да, понимаю и знаю что были исключения, и некоторые рисковали, хоть потом и расплачивались, но давайте признаем, нам болелам у ТВ и тем кто стоит на обочине перевалов этот "взрыв не по сценарию этапа" доставлял большое удовольствие.
Не знаю, может у меня какая то ностальгия по ГТ-этапам середины 00-х начала 10-х, но вот как тот сейчас так, как я сказал выше.
Завтра Галибье и Гранон, после завтра Круа де Фэр и Альп дю Эс (а перед ними снова Галибье) - ждём горного спектакля от генеральщиков. Орги с этипи этапами-маршрутами постарлась, если велогонщиик не "оценят" и опять заколохозят (не верю), ну тогда действительно что то серьёзно надломилось в современных баталиях на ГТ
Пардон, за такую тыраду, но выплеснул(ось) и каг бэ стало легче)
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shekn
Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
Цитата: velodoctor
Инеос и Джамбе надо завтра рано изолировать Погачара от команды, больной Майка и Макналти не шибко сильные горняки. Конечно так болеть против Поги нехорошо, но по итогу же, я уверен, он победит всёравно, зато у нас останетсят в памяти этап, где он как раненый лев один против всех отбивался и устоял.
Да вы романтик))
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старт-шоссе 82
Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
Мне этап понравился, событий хоть отбавляй. Корта с победой ,он ее заслужил хоть не на этом этапе - так в общем. Кемну с удивительным продвижением вперед, порадовал. Правда что завтра будет делать Бора с этой радостью вопрос...
Как и ожидалось лидеры не поддались на =приглашение= оргов поактивничать после дня отдыха на сравнительно не большом этапе.
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