Джордж Беннетт и Люк Дабридж сошли с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

У Тадея Погачара на два помощника меньше перед второй неделей Тур де Франс-2022

Перед началом второй недели Тур де Франс-2022, перед стартом 10-го этапа из-за положительного теста на Covid-19 не выйдут на старт 32-летний новозеландский велогонщик Джордж Беннетт (UAE Team Emirates) и 31-летний австралийский гонщик команды BikeExchange-Jayco Люк Дабридж.

Адриан Ротунно, врач команды UAE Team Emirates: «В понедельник вечером у Джорджа проявились некоторые симптомы. Согласно нашему протоколу мы сделали ему тест на Covid-19, результат оказался положительным. Поэтому он не выйдет на старт 10 этапа».

Таким образом, защищающий титул и надевший жёлтую майку Тур де Франс-2022 Тадей Погачар перед второй неделей французского Гранд-тура лишился уже двух помощников – перед 8-м этапом из-за Covid-19 не вышел на старт 33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген.

Во второй день отдыха все гонщики пелотона прошли тест на антиген к Covid-19. UCI обязывает всех гонщиков проходить тест в два основных дня отдыха на Тур де Франс-2022. Следующий тест гонщики пройдут 18 июля. Международный союз велосипедистов не треует дополнительного тестирования на ковид, но «настоятельно рекомендует» самим командам проводить тесты на антиген «по возможности ежедневно, но не реже одного раза в два-три дня».