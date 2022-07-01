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Джордж Беннетт и Люк Дабридж сошли с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

У Тадея Погачара на два помощника меньше перед второй неделей Тур де Франс-2022

Джордж Беннетт и Люк Дабридж сошли с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

 

  Перед началом второй недели Тур де Франс-2022, перед стартом 10-го этапа  из-за положительного теста на Covid-19 не выйдут на старт 32-летний новозеландский велогонщик Джордж Беннетт (UAE Team Emirates) и 31-летний австралийский гонщик команды BikeExchange-Jayco Люк Дабридж.

 

  Адриан Ротунно, врач команды UAE Team Emirates: «В понедельник вечером у Джорджа проявились некоторые симптомы. Согласно нашему протоколу мы сделали ему тест на Covid-19, результат оказался положительным. Поэтому он не выйдет на старт 10 этапа».

 

  Таким образом, защищающий титул и надевший жёлтую майку Тур де Франс-2022 Тадей Погачар перед второй неделей французского Гранд-тура лишился уже двух помощников – перед 8-м этапом из-за Covid-19 не вышел на старт 33-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген.

 

  Во второй день отдыха все гонщики пелотона прошли тест на антиген к Covid-19. UCI обязывает всех гонщиков проходить тест в два основных дня отдыха на Тур де Франс-2022. Следующий тест гонщики пройдут 18 июля. Международный союз велосипедистов не треует дополнительного тестирования на ковид, но «настоятельно рекомендует» самим командам проводить тесты на антиген «по возможности ежедневно, но не реже одного раза в два-три дня».

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    velodoctor-Фото
    Власов на антибиотиках, ждать не стоит от него яркой езды, мне кажется. Надеюсь хотя бы на Пиренейском блоке поборется за какие-то места выше 10го в генерале.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    Sezar-Фото

    Этап ничего особенного. Но будет интересно смотреть в динамике как ведут себя генералы относительно 1 недели. Ну и возможно кто отвалится на длинном тягуне, поскольку этап короткий и скорости могут варьировать.

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    velodoctor-Фото

    Для атак полого, думаю Ван Арт мог бы выиграть сегодня, если команда проконтролирует отрыв.

  • motte
    Тур де Франс-2022. Альтиметрия ... (13)
    motte-Фото
    История, пока, не родила контадоров новых, но и погачар может двинуть в одиночку.
  • motte
    Герант Томас: «Главное, ни о ч ... (3)
    motte-Фото

    Томас сказал ( о Тадее) то, что ранее говорил Меркс, и он, Томас, знает, что говорит

  • shekn
    Компания “Soudal” - титульны ... (5)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Почему Барселона каждый год два название не меняет. Неприятная вещь в велоспорте, что называют команды по имени спонсоров.
    Да ладно) Quick-step всегда будет quick-step. Не уверен , что на вторую часть вообще кто-то обращает внимание
  • shekn
    Герант Томас: «Главное, ни о ч ... (3)
    shekn-Фото
    Вообще , если у Погачара и были несовмем удачные дни(типа когда он проигрывает 5 сек) то жто было как раз таки в очень жаркую погоду
  • SportSpirit
    Герант Томас: «Главное, ни о ч ... (3)
    SportSpirit-Фото

    В дополнение к тому, что Томас любит горные триптихи, добавлю, что он отлично терпит жару. Многократно проверено, в том числе в этом году на Швейцарии. Жара ожидается запредельная, что может внести свою лепту. 

     

    Уверена, нас ждет увлекательное зрелище! С дивана, в кондиционируемой комнате)

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Сердцевина Тура)

    В 2018 году именно на триптихе горных этапов Томас надел желтую майку и морально закрепил свое лидерство. Пока из всех генеральщиков он самый терпеливый, грамотно распределяющийся и даже удачливый.

    Бездонный ли бак у Погачара, чтобы и веселиться, и выигрывать - ждем ответ)
  • SportSpirit
    Компания “Soudal” - титульны ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Между строк (точнее по картинкам) читается, что конракт Лампарта будет продлен. Вопрос о сумме) 

     

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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